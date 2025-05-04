築橋亦築心 潘學恩與武恩德營造的信念工程

在人們往來穿梭的高架道路下，有一群人默默守護著台灣基礎建設的安全。這些不在鎂光燈下、卻關乎每一位市民日常生命安全的工程背後，有著如岩磐般穩固的信念─那就是武恩德營造董事長潘學恩的初心與堅持。

文 / 劉正廷 攝影 / 武恩德營造提供

在繁忙的國道上，大眾總習以為常地行駛於一座座橋梁之上，卻少有人注意，那些支撐起日常安全的鋼(結)構與地基，背後承載著多少人的專業、責任與堅持。

潘學恩，武恩德營造股份有限公司董事長，一位從鋼鐵起家的營建人，不僅以嚴謹的專業精神守護台灣橋梁安全，更以信仰與文化為軸，注入營造業少見的溫度。他的故事，既是一段企業崛起的歷程，更是一場從災難中挺身而出

的修煉。

扎根營造專業

打造橋梁安全的守護者

武恩德營造股份有限公司創立多年，長期專注於橋梁耐震補強工程，是一家極具專業深度與技術實力的在地營造企業。在董事長潘學恩的帶領下，公司將「安全、品質、責任」作為最高原則，持續投入全台橋梁結構檢修、耐震補強、加固設計等專案，為台灣面對地震威脅的公共建設提供堅強後盾。

「橋梁不只是工程結構，更是連接社會穩定與民眾信任的關鍵環節。」潘學恩始終強調，營造業的本質，是在最堅實的基礎上建構最安定的未來。

正因如此，武恩德不僅在施工品質上嚴格把關，更在工法創新與材料應用上持續精進，同時積極參與政府公共建設專案，成為台灣橋梁安全網不可或缺的一環。

每一座橋

都是一段責任的承諾

自九二一地震後，台灣政府針對全國橋梁進行耐震補強工程，開啟了基礎建設的重要轉型契機。年輕的潘學恩洞察趨勢，在父親經營鐵工廠的基礎上創立允赫工業，專攻橋梁鋼構配件與補強工程。一路從分包起家，他用十年耕耘，逐步奠定產業地位。

但真正讓他從工程師成為「工程帶領者」的是一場意外。在承接北市忠孝橋耐震工程時，於淡水河工地發生意外，引發輿論風暴與外界質疑。面對壓力，潘學恩選擇承擔責任，親自處理後續，並從此與「武恩德財神」結下深刻因緣。

他在自家廠區興建「無極武恩聖宮」，奉祀天官五路武財神，將感恩與信念化為企業精神，也在企業改名為「武恩德營造」後，正式走上以信仰為根、責任為本的營建道路。

技術專業×智慧營造

打造公共建設的模範工程

如今的武恩德，持續在交通道路橋梁精進提升並多元發展至建築。從國道三號台南柳營至烏山頭段、國道一號后里舊社路及三線路跨越橋改建，國道十號里港至旗山段、國道一號新營服務區改建、雲林縣橋梁補強等多項大型工程，處處可見其團隊穩健的技術與品質。

在施工品質上，潘學恩要求「以科學態度對待每一項工程」，引進高品質鋼構材料、自行開發施工模組，強調工地紀律與現場安全。他也預見未來趨勢，佈局AI智能監測系統，與大型科技公司合作，建立橋梁智慧維護平台，為公共工程帶來數據化轉型。

「我們不只建設硬體，更要建構台灣基礎建設的信任體系。」這是潘學恩面對工程標案時，最常對團隊說的一句話。

如今的武恩德，持續在交通道路橋梁 精進提升並多元發展至建築。

信仰與責任

撐起營造業的雙重靈魂

與多數營造公司不同，武恩德是一家同時肩負文化信仰與企業責任的公司。

無極武恩聖宮不僅是員工信仰的心靈寄託，也成為凝聚社區力量的平台。從舉辦現代祭典到公益捐贈、災後協助重建，武恩德將「營造」的定義，延伸到心與心之間的連結。

二○二四年歲末，武恩德舉辦感恩餐會，廣邀合作夥伴與藝文界、宗教界人士參與，現場有來自政界、產業界、演藝界代表到場共襄盛舉，展現企業內外兼修的能量與視野。

在地方深耕的同時，潘學恩也以「橋梁」作為對外溝通的象徵—橋，不只是建設，更是連結地方與城市、傳統與創新、企業與社會的載體。

築的不只是橋梁道路

更是社會的信任感

多年來，武恩德營造在全台深耕公共工程，以專業品質築起堅實基礎，更以社會責任為己任，積極投入社區關懷、公益行動與文化推動。他們相信，建設的不只是橋梁道路的輪廓，更是社會的信任與永續的價值。

未來，潘學恩計畫擴大團隊規模，強化人才培育制度，導入智慧建設與綠色工法，邁向更具國際競爭力的營造企業。他深信，營造業不該只是「執行者」，更應是「引領未來的參與者」。

自家廠區興建「無極武恩聖宮」，奉祀天官五路武財神。

橋接時代使命 連結希望與堅持

潘學恩沒有選擇走一條最容易的路。他從工安意外中重新站起，用信仰與誠意擘劃企業願景，從工地現場一步步走上台灣營建界的前線。他築的橋，不只是鋼筋水泥，更是連結安全、文化與信念的通道。

當我們走過那些平穩堅固的橋梁時，也許看不見他的名字，卻早已在那看不見的底部，寫下了「值得託付」四個字。

專業實踐與社會貢獻的雙軌前行

在營造產業中，武恩德的名字代表著一種穩健、專業與誠信的精神。公司培養工程團隊技術人才，投入設備升級、導入綠色工法，從設計、施工到後續維護，皆秉持對環境與未來的長遠責任。

同時，在推動企業社會責任（CSR）上，潘學恩更展現遠見。他認為：「一個營造企業，若只看重工程，終究只是技術商；若願意為社會留下深刻痕跡，才是真正的建設者。」

從都市更新、邊陲地區道路改善，到文化保存、社區共榮，武恩德的足跡早已超越圖說與藍圖，而深植在許多台灣人的日常風景中。

公共建設之外

更有人文關懷的溫度

營造業常被視為硬體產業，然而在潘學恩的眼中，它也應該具有「溫度」。多年來，武恩德營造積極參與地方公益行動，支持弱勢學童教育、捐助社區重建、參與災後基礎建設修復，甚至與地方文化團體合作，將營造工地轉化為展示在地文化、藝術創意的公共平台。

例如在某項橋梁補強工程中，潘學恩主動邀請藝術家與社區長者參與護欄設計，將原本冰冷的結構注入人文風景。這不僅讓建設更具在地連結，也讓營造業者的角色從「施工者」轉變為「共創者」。

「我們蓋的不只是橋，而是社會的信任感、地方的凝聚力。」這句話，正是潘學恩最真實的信念寫照。

【提名評語摘錄】

在董事長潘學恩的領導下，武恩德營造不僅以橋梁補強專業守護台灣交通安全，更以企業文化結合信仰、公益與在地連結，展現營造業少有的人文關懷與永續思維。其在公共建設與社會貢獻的表現，堪為產業標竿，榮獲《公共建設與社會貢獻獎》，實至名歸。