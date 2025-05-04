「對等關稅」引爆全球經貿危機 各國面臨新挑戰

美國總統川普在二○二五年四月三日宣佈全面關稅後，不僅各國不買單且採以反貿易報復抵制，美股三大指數也不留情面地呈現爆跌走勢．美國國債更遭遇有史以來最大拋售量，價格瞬間大幅下跌，迫使川普政策急轉彎，產生戲劇性變化。

文．李振麟

美國總統川普宣布「全面關稅Reciprocal Tariff計畫」，包含對中國大陸商品徵收三十四％關稅、歐盟徵收二十％、韓國徵收二十五％、日本徵收二十四％、甚至於台灣也被徵收三十二％，其餘國家更是以十％「基準稅」處理，以為因此可解決美國已搖搖欲墜的財政貿易赤字。

川普推動「對等關稅」，幾乎指向美國所有貿易夥伴，對這些國家與地區加徵關稅，其影響力道深遠、衝擊力也大。不僅瓦解長年以來，彼此間所建立的互利、互惠與互信經貿架構，對於全球貿易交流，更是帶來無法預測的負面影響，也引發一場更廣泛規模的全球貿易戰，將世界經濟秩序推向崩潰邊緣。

各國表達對高關稅的不滿情緒

今日和平穩定的全球經貿聯盟已被川普破壞，引發多國不悅，同樣激起各國公開性抵制情緒與反經貿報復：

中國大陸 中國大陸外交部發言人郭家坤表示：「川普的關稅政策，已經嚴重違反『世界貿易組織WTO』規範，並破壞長年穩定的多邊貿易體系，中國大陸堅決反對，並將採取必要反制手段，維護自身合法權益。」

歐盟EU 歐盟委員會主席 烏蘇拉．馮德萊恩表示：「這樣的政策是對全球經濟重大打擊，歐盟將會制訂強而有力政策反制，尤其對美製高科技產品徵稅，也為其必要手段。」之前歐盟已宣布，對於來自美國哈雷機車、波本威士忌、花生醬、牛仔褲等商品徵稅。

英國 英國首相基爾．斯塔默呼籲：「以冷靜理智態度，面對這爭議性的經貿政策，希望與美方達成協定，將這些不合理的關稅撤消。」

日本 日本內閣官房長官林芳正表示：「日本評估關稅衝擊影響，當然會與美方進行建設性對話，避免雙方摩擦升溫。雖然美國是日本主要貿易夥伴，也是日本盟友，如今變成一個以『美國優先』政策。身為TPP自由貿易成員之一，為保護日本產業，即日起，將採取複雜的經貿外交戰略，朝向『貿易夥伴多元化』發展，建立起全球視野的經貿體系，減少任何對於日本的傷害。」

法國 法國總統馬克宏表示：「呼籲歐洲各國暫停對美國投資，直到釐清這些不合理關稅為止，這些關稅是殘酷毫無根據的，只要未獲美方釐清，即日起，所有投資案件，甚至過去幾週所宣布的，都要即刻暫停。」

澳洲 澳洲總理安東尼．艾班尼斯表示：「美國對於澳洲徵收十％關稅，根本不合理，也毫無邏輯，這根本不是盟友間的行為。」

巴西 巴西外交部表示：「這些關稅已經脫離事實現狀，美國與巴西已有十五年商貿往來，至今都處於四五○○億美元的貿易順差交易。」

越南 越南工業貿易部表示：「川普對於越南徵收四十六％關稅很不公平，目前越南最惠平均關稅僅九．四％，與美方所指控的九十％不符合。」

另外波蘭、墨西哥、印度、挪威、丹麥與西班牙等國，也宣布防禦措施，以因應美國的關稅衝擊。川普的對等關稅宣布後，不僅帶給許多國家反制性報復、也有不少國家向世界貿易組織（WTO）提告，再尋求新的貿易夥伴，以及新市場開發。

如今「抵制川普的關稅政策」，成為許多國家一致的共識與行動，如果情勢惡化下去，將可能導致美製品牌高科技產品，面臨各國消費者情緒性抵制，如「電動車特斯拉」、「蘋果手機」、「半導體晶片」、「電子科技消費品」等。

近期，已經在義大利羅馬一間「特斯拉Tesla」經銷商處，發生約十七輛特斯拉電動車被人縱火燒毀事件。這場引發世界經濟體不安，又廣泛受到各界交相指責的全球性貿易戰，正在風潮洶湧的展開中，直到可能來自於川普政權的最後妥協與調整。

關稅伴隨通膨而來

美國總統川普的關稅政策，因為加徵範圍項目之廣，因此影響到許多商品價格，當關稅執行下，進口商自然會將部分成本轉嫁到商品售價上，由消費者吸收，因此推升物價上漲。美國聯準會前副主席Donald Kohn表示，川普的貿易戰最終可能導致近幾年來，已經舒緩的通膨逆轉現象。當物價上漲時，民生消費需求降低，進而也拖累商品銷售，意味著營運利潤將因此減少。關稅與通膨是一體兩面，必須要適當運用，然而當關稅增加時導致價格上漲，並連動影響到聯準會降息空間，更難解決美國的財政赤字。

今日美國的通貨膨脹能夠大幅度放緩，有很大原因來自於聯準會前主席保羅•伏克爾Paul的努力，今由鮑爾擔任聯準會主席，川普政府以「關稅徵收」手段帶動製造業轉移投資，如此一來也促使通膨回溫，影響聯準會降息抉擇。川普為了推動他的計劃，不斷呼籲聯準會調降利率，甚至於討論過更換主席人選，但聯準會主席鮑爾，面臨政治壓力時一點也不退縮。

全球央行要如何面對川普關稅新政策

加徵關稅導致物價上漲，川普想要藉由「新關稅」來重新塑造全球經濟，但執行過程中帶來的影響卻是無法預知，讓事情變得不再有所把握。如同關稅推動下，因此推高消費物價，但隨著時間變化，高物價造成經濟放緩，反而產生降低通膨效果，央行在關稅政策下，要想做出正確的判斷決策，並非一件易事。對於央行決策者而言，大多傾向於觀望，並有時間去評估與討論可能遭受的衝擊影響。

如今，川普宣布新一輪關稅措施，讓許多國家面臨更大壓力，提高關稅可能削弱被徵稅國的出口活動，通膨因此降溫。然而因對他國徵稅，也因此遭遇他國反徵稅報復，在關稅貿易轉移下國內物價因此上漲。由於關稅導致產品漲價，消費需求減弱，企業就會嘗試尋找新的原料來源，透過降價來吸引市場客戶。川普想藉由「關稅」來迫使製造業回流，卻因此可能造成物價上漲，此時「匯率」便自然成為調節通貨膨脹的工具之一，加徵關稅造成美國通膨再起，也意味美聯儲的利率同步推升，不僅提高美元資產持有，也同樣拉高美國國債利息壓力。

如今各國央行開始思考「關稅」帶來的影響，雖然關稅的後續反應尚無定論，但是面對新關稅，加拿大和墨西哥央行最近都已決定降息來應對。央行官員目前認為，關稅造成的混亂可能在未來幾年後平息，即使物價起初會上漲，但後續消費力道也隨之降低，通膨率也將逐漸下滑，現階段要想改變通膨的要件，唯有尋找更低的生產成本。

世界景氣復甦因關稅而破滅

在歐洲方面，因美國的高關稅衝擊全球經濟體，造成區域性經濟形成，促使歐洲工業復甦希望渺茫。產業受到影響而訂單量因此減少，無論是ABB 、西門子、施耐德、SKF或 Bodycote的自動化工程都遭遇損害，美國關稅繼續拖累全球市場，歐洲股市表現也不佳，如今不僅美、歐、亞各國股市走低，投資者皆關心美國關稅對於經濟的衝擊層面，以及任何可能有效的解決方案。

川普總統的關稅政策一出，造成全球股、匯市動盪不安，不僅帶給近幾年來，早已承受經濟壓力的全球產業新問題，也同樣造成來自於中國大陸的廉價商品，如洪流般地四處亂竄。經濟學者提出警示，這道關稅高牆，對於企業與消費者而言，將會推出高商品價位，無論是消費性電子產品、機械設備零件，或者農產品等糧食作物，皆無倖免。

景氣復甦破滅 高關稅政策讓各國不安

伴隨美國進口關稅高漲，出口商也必須將商品轉往新的消費市場，然而這些國家也同樣面臨貿易壁壘問題，如此般的骨牌效應發展，將會有更多國家祭出緊急防禦措施，以保護他們的產業，也就是將會有更多的國家釋出新政策反抵制。

如今在亞洲區域，依賴出口的東南亞，將面臨一個巨大阻力，東南亞經濟體陷入一個嚴峻的經商環境，無論是越南、印尼、泰國、馬來西亞等，分別為四十六％、三十二％、三十六％和二十四％高關稅，其都將因此焦慮不安，而這些地方卻又是全球供應鏈的關鍵環節之一，短期內，高關稅政策將抑制該地區的出口與GDP成長。

關稅政策影響大型科技公司

在美國總統川普宣布關稅政策後，科技股首先遭受嚴重重創，一些科技產品本來就容易因高價位而被棄置，尤其是當消費者的樂觀情緒，逐漸轉為悲觀時，或者對於這項產品的收益增長不確定，科技產品的股價持有也將逐漸因此消失。

當科技商品的價格上漲，以及經濟衰退期來臨時，商品前景勢必變得更黯淡，消費者是否還願意花更多錢去買單，將成為最大隱憂。統計微軟Microsoft、蘋果Apple、英偉達Nvidia、亞馬遜Amazon、臉書Meta Platforms與谷歌Google等科技業，其一天市值就蒸發高達九八五○多億美元，大家原本都以為「關稅」只是一種虛張聲勢的經貿談判策略，事實上並非如此。

因為川普的政策造成國際供應鏈破壞，上、中、下游衛星廠面臨重組，帶給科技產業更高的預算成本，許多廉價產品變得更昂貴。雖然半導體晶片並沒有在這次關稅項目中，但是通常會被置入電子產品中，當這些商品被課高關稅時，勢必也將難以倖免。隨著科技產品未來在Meta廣告業務上的預算削減，英偉達Nvidia或通訊半導體博通Broadcom等科技企業也將難以倖免。

高關稅衝擊對於美國蘋果手機傷害最大，在成本大幅上升下，無論是實體消費者或是股市投資者是否還願意買單，成為一個未知數，如今這場關稅所引爆的拋售潮，「蘋果公司」將會是大型科技股中受傷最重的。因為蘋果大部分收入來源，皆需依賴外來硬體設備製造商的低廉成本差異，如機殼與按鈕配件等核心材料。雖然蘋果手機是目前科技產品中最高獲利收入商品之一，但是近幾年來，蘋果iPhone的消費市場增長，不再如以往般熱絡，價格再調漲也不易，如今在高關稅成本下，一定會造成營業收益上的侵蝕。

全面關稅危機的應對措施

應對全面性關稅衝擊，企業集團唯有採取「多元化」與「多管道」的策略運用，以確保「市場競爭力」為優先條件：製造業在如此惡劣經商環境中，更要有一套彈性調整機制，靈活運用現有貿易條件來走出困境。

企業集團進行「成本降低」計畫，以保持國際競爭力，亦可從供應鏈優化、數位科技應用、財務與技術人才管理等各方面著手進行：

一、供應鏈多元化：採取多元化的供應策略，以減少地緣政治與貿易戰區風險，再加上供應鏈管理（JIT），以減少庫存資金壓力與倉儲成本，依能力範圍，在主要市場設廠，避開關稅或降低運輸成本。

二、科技功能運用：以AI人工智慧與自動化設備提高生產效率，減少錯誤損失與降低人力成本，尤其是物聯網lot使用，實現設備定期維護與減少機器停工耗損。

三、物流與採購成本：將產品數量與原料需求整合，集中採購次數，以規模經濟來降低單位成本消耗，建立智慧倉儲配送系統，以減少存貨與運輸費用。

四、技術人才優化：保留技術與核心人才，藉由遠端工作與外包模式，聘請具有成本優勢高端人才，在全球市場中建立分散式研發中心，吸引不同地區的技術人才到位。

五、科技與數位轉型：以大數據來預測市場需求，再加上AI人工智慧建立合理訂價分析以獲取最大利益，降低成本提高行政效率。

六、電子商務與直銷模式：開創社群媒體行銷方式，提高市場滲透率與降低傳統廣告成本費用。

七、稅務與資本結構最佳化：利用稅務優惠區設立子公司，以降低企業所得稅，在低稅率國家中進行利潤配置，減少稅務負擔。

八、擴大多元化市場與區域：降低單一市場依賴性，藉由國際品牌策略，吸引不同文化背景消費者，進軍新興市場與海外參展。

面對他國進口高關稅，採取多層次策略降低衝擊，確保競爭力並保持市場佔有額度，可斟酌以下應對方案：

一、成立緊急紓困資金：產業工會召開會議與調查，了解訂單被取消或營運遇到困境之製造業，無論是減稅或貸款，先行穩定企業與保障勞工就業為優先。

二、供應鏈與生產地多元化：在課稅國家或鄰近國家設廠，以當地生產方式迴避進口關稅。透過供應鏈多元化，選擇關稅較低國家，進行組裝或最後加工，以改變產品原產地，或透過關稅優惠地區，協助企業進行生產或轉運。

三、貿易協定與政策運用：藉由自由貿易協定，分享關稅減免或優惠待遇或是申請關稅豁免。

四、商業模式與產品策略調整：研發創新以提升產品技術含量，轉向高附加價值市場，降低關稅對於最終價格影響，尤其是透過品牌價值來定位，使得消費者願意支付較高價位，即使關稅成本上升仍能維持部份利潤。或者藉由價格轉嫁策略，將商品本身分級次處理，轉嫁關稅成本給消費者，或者是改變包裝、將其規格符合較低稅率。

五、合作與併購擴大市場影響力：透過與進口國企業，進行合資、技術合作或者經銷夥伴關係，以降低或減少關稅影響。

六、轉移定價策略：藉由不同國家稅率以及關稅結構，透過跨國企業內部交易模式，來最佳化並減輕稅務負擔。

七、政府遊說與國際貿易談判：最重要的就是要常參與雙邊產業聯盟，藉助較有影響力的企業或人事，向進口國政府遊說，促進雙邊或多邊貿易談判，以降低關稅稅率影響。

八、加強國際關係：積極與當地政府建立起良善的互動關係，透過外交與經濟合作模式來調整貿易政策。

以上策略組合，應該能幫助企業靈活運用，面對高關稅挑戰，並維持市場一定競爭力與盈利。政府部門除了基本紓困方案以外，更要輔導企業轉型升級、掌握技術與開發新的消費市場，以早日走出高關稅的衝擊危機。

全球債劵暴跌敲響金融市場警鐘

受到川普關稅政策影響，美國國債遭遇有史以來最大拋售量，促使美債價格瞬間大幅下跌，也觸動十年期國債收益率大漲三十六個基點（bps），到達約四．三五％。大量國債拋售，不僅造成債劵市場的票面值暴跌，也同步推升美國國債借貸利息成本壓力，川普政權將因此面臨更沉重與更難解的公債利息問題，財政危機一蹴即發。

另一方面，美國關稅大刀砍向全球，也面對中國大陸將所有對美國商品進口關稅上調至一二五％反制外，歐盟所屬的二十七個成員國，也表決投票通過反抵制措施，宣布對美國進口產品徵收二十五％關稅，面對各國的高關稅反抵制行為，再加上美國國債被市場持有人大舉拋售，敲響美國財政警訊，龐大經濟壓力瞬間四面而來。

美債嚇壞美國財政部

受到美國國債被拋售影響，美國公債市場即刻出現動盪跡象，美國財政部因此緊急拉響金融警報。在川普政府推動關稅之際，就已經反映出許多國家，對於美國長期安全與經濟同盟關係上的質疑，這也代表投資人對於美國公債信心動搖，成為迫使川普決定暫緩關稅的重要決策因素。

因此美國總統川普宣布，全球各國所實施的對等關稅暫時調降至十％，為期九十天，以為雙方談判觀察期，對於中國大陸進口商品的關稅，則提高至一四五％，並即刻生效，關稅政策的戲劇性變化消息一出，美股與金融期貨指數隨即大漲，也讓所有的製造業主們鬆了一口氣，壓力釋出，但後續情況恐仍有變數，需持續觀察。