去全球與區域化崛起：川普關稅下的全球經濟板塊移動與中國大陸策略

自二○二五年四月二日美國總統川普宣稱「解放日」並啟動對多國關稅後，市場立刻風聲鶴唳，在短短一周後的四月九日，美國又宣布對中國大陸商品關稅率調升至一二五％、同時對七十五國暫停新關稅九十天。到了四月二十二日，川普又放話對華關稅「會大幅下降」。在這一連串政策反覆間，全球局勢已然悄悄發生變化。

文．陳建維

就在四月二日美國總統川普關稅「解放日」消息一出，美國S&P 500當日暴跌逾二％，隨後一周累計跌幅超過十％；道瓊工業指數亦重挫逾九％，全球股市一片慘綠。台股也在休完連假後，於四月七日暴跌二○六五‧八七點，合計上市櫃跌停家數多達一七○二家，翻新二○二四年八月因為中東地緣政治緊張所造成的一八七○‧○九點，創下史上最大跌點！一場關稅戰，掀起了全球經濟、貿易、地緣政治的極大動盪。

全球市場四月三幕悲喜劇

美國信用備受質疑

回顧這場四月份的美國關稅戰，首先從四月二日開始，川普將「互惠關稅」冠名為「解放日」（Liberation Day）開始，宣布所有貿易夥伴若不配合，關稅可高達十％及以上，全球資本市場頓時烽火連天。這一前所未見的單邊舉措，除了使全球股市大跌，更使投資人迅速轉向避險，美國國債價格大漲、日圓飆升，黃金更突破每盎司三千四百美元以上，顯示市場對衝突升級的深切憂慮，同樣震盪的還有石油市場，WTI原油價格一度因擔心貿易緊張將拖累能源需求，下挫近四％，各大投信銀行更紛紛調降預期。國際貨幣基金組織（IMF）甚至警告此舉或將使二○二五年全球GDP成長下修至二‧八％，美國衰退機率則升至四十％，花旗集團首席經濟學家納森‧席茲（Nathan Sheets）更直言，這會帶來停滯性通膨（stagflation），未來半年影響將最為顯著。

時間來到四月九日，川普再度宣布針對中國大陸商品的關稅暴增至一二五％，但對七十五國暫緩新關稅九十天，讓市場喜憂參半。消息一出，S&P 500重挫逾三％，歐洲Stoxx 600指數跌幅亦接近二％，然而就在此時，國際油價卻因市場擔憂需求崩盤，布倫特與WTI原油市場一度價格重挫；但投資人又預期此舉短期內恐難持續，對沖基金趁隙反手掃貨，導致原油價格短線跳漲超過四％，黃金價也重回年初高檔價位，顯示避險需求與對抗衰退恐慌正在雙重夾擊。

就在外界霧裡看花中，川普政府隨後於四月十一日針對智慧型手機、平板等「排除清單」給予豁免，試圖緩解供應鏈壓力，引發市場質疑其政策連貫性。美國更在不斷放話要求中國大陸應主動對美連繫妥協後，如同戲劇般的四月二十二日，美國突然示弱，暗示對華關稅將「大幅下調」，S&P 500當日強彈九‧五％、那指飆漲十二‧二％、道瓊回彈近八％，市場如釋重負。這三步棋，不僅攪動全球股債、油金與匯市，也加速企業重構供應鏈、去全球化步伐加快，更重要的是，美國的信用在這段時間已引起各國存疑。

去全球化與區域化氛圍興起 開展全球供應鏈新秩序

在這場關稅風暴陰影下，對於全球的影響在企業紛紛加速「去全球化」布局。早在二月十日，川普宣布對所有進口鋼鐵與鋁材統一課徵二十五％關稅，並規定鋼鐵須在北美熔煉、鋁材須在北美冶煉才能享受豁免後，加拿大、歐盟立刻對美國產品開徵報復性關稅，爆發新一輪「鋼鋁大戰」。面對原料成本暴增，美國汽車、機械製造商紛紛喊痛，生產鏈首度感受到保護主義的衝擊。

在「解放日」之後，除了中國大陸，許多企業原先轉向投資的地區如越南與柬埔寨，亦被追加三十四％的懲罰性關稅，包含原本預定今年下半年投入試產的特斯拉Cybercab與Semi都因其零部件供應稅率陡增而被迫延後，再度引發產業鏈恐慌。這波關稅衝擊也迅速反映在企業財報中。美國國防工業承包商龍頭雷神公司（RTX）也出面警告受關稅影響，恐出現高達八‧五億美元的額外成本，零售業巨頭也急赴華府遊說訴求關稅豁免。

在這種「關稅高懸」的陰影下，企業紛紛加速「去全球化」的布局。包括Stellantis、通用等車廠等陸續宣布暫停中國大陸與東南亞部分廠區生產，並評估將產能轉移回歐洲或北美，電子業也有部分手機與家電組裝線從中國大陸回流墨西哥、越南，或分散至柬埔寨、印度尼西亞，以求分散風險。除此之外，「近岸外包」（nearshoring）與「友岸外包」（friendshoring）亦成為新顯學。為降低長途運輸與關稅風險，美國企業加強在墨西哥與加拿大的布局；而歐盟廠商則選擇在東歐部署備援產線。此外，美國也結合日本、印度結盟推動半導體與稀土供應鏈合作，力圖在印太地區構建一個「盟岸」生產圈。

從戰略貿易理論角度來看，川普以關稅扶植本土關鍵產業，卻也犧牲了全球比較利益與消費者剩餘；依據《複雜相互依賴理論》，當多邊規範遭到單邊取代，去全球化與區域化成為常態，國家間的互賴網絡將被削弱、並推升「友岸」與「盟岸」為經貿新秩序。此種分割式供應鏈，雖然提升了供應韌性，但卻同時降低了生產效率。如何透過如數位化工具或其他方式優化流程，在效率與韌性間取得平衡，考驗企業智慧。

美國廣佈地緣政治棋局

北京三步反制力求穩定增長

在這場關稅戰中，川普的一大目標是反制「中國衝擊論」（China Shock），即中國大陸加入WTO後，美國製造業因低成本競爭流失數百萬職位。然而，其政策背離卻了經濟學大師李嘉圖（David Ricardo）的「比較優勢理論」，該理論主張各國應專注擅長領域，透過貿易互利共贏。如今，美國轉向保護主義，試圖透過高關稅壁壘迫使製造業回流，卻也引發中國大陸強硬反制與全球經濟的連鎖效應。

面對美國的關稅攻勢，北京選擇三步反制、以牙還牙。首先是關稅對等報復與出口管制，四月七日，中國大陸宣布對原產於美國的所有進口商品加徵三十四％關稅，並限制稀土出口，精準打擊美國科技與國防產業。稀土是生產雷達、風力渦輪機、電動車電池的關鍵材料，此舉被《彭博社》評為「直擊美國供應鏈軟肋」。此外，中國大陸將多家美國企業列入「不可靠實體清單」，限制其參與中國大陸市場，進一步削弱美國企業的全球布局。

接者是供應鏈區域化與新興市場轉移，多數中國大陸企業選擇加速將出口轉向東南亞與南美市場，利用當地關稅優勢迂迴進入美國市場。根據星展銀行數據顯示，二○二四年中國大陸對東協出口占比已達十六‧四％，未來將成為緩衝美國市場損失的重要支柱。第三是內需刺激與產業升級，中國大陸政府同步推動「內循環」戰略，鼓勵出口轉內銷，並加大對新能源、半導體等戰略產業的補貼，試圖在科技領域擺脫對美依賴。

在地緣政治層面，美國關稅政策旨在遏制中國大陸科技崛起，尤其在半導體與電動車領域，以維繫美國在全球高科技產業鏈的領導地位。同時藉由與印度、日本等夥伴推動區域貿易合作，建立排除中國大陸的「印太經濟框架」，強化區域內戰略聯盟。造成各國地緣政治角逐進一步分化，相較於美國以關稅手段威嚇，中國大陸則以高層會議與「一帶一路」深化朋友圈。

這段期間，適逢中國大陸與印尼建交七十五周年，中國大陸國家主席習近平不僅親自致送賀電，重申將進一步深化全面戰略合作，雙方外交部長、國防部長長更於四月二十一日於北京舉辦兩國首次「2＋2」對話，就聯合安全演習、基礎設施互聯互通、南海航行自由維護等方面達成多項合作框架，這一機制被視為中國大陸在全球首創的「2+2」（外交協同國防）對話。

同時，習近平也相繼出訪東南亞各國，首先是在越南會見總理範明正，雙方就深化中越命運共同體建設、服務各自現代化進程等議題深入交換意見，並簽署了約四十項合作協定。接者習近平又至馬來西亞進行國事訪問，會見國家元首及總理，雙方就構建「高水準戰略性中馬命運共同體」深入交換意見。最後他則來到柬埔寨金邊先後會見國王和首相，並簽署包括投資、貿易、教育、衛生和旅遊等在內的三十七項合作協定。

川普的關稅政策雖然在短期內對全球供應鏈造成衝擊，但也促使各國重新思考其經濟與外交策略。中國大陸在面對挑戰時，展現了靈活的應對能力，透過內部改革與外部合作，尋求新的發展機會。而從美國的態度軟化來看，全球經濟及政治的發展將不再是單極強權，包含台灣在內，各國都應思考如何在保護自身利益的同時，推動更加開放與合作的國際貿易體系。