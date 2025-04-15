領氫未來的實踐者 陳彥岑的科技創新與健康使命

當大多數人仍把氫氣視為遙遠的未來科技時，他已帶著團隊從台灣出發，走進日本家庭、醫療機構與休閒產業，實踐氫健康的日常應用。他是氫元生物科技董事長陳彥岑，一位來自金融背景的創業者，也是一位深信「氫分子將改變人類健康生活」的技術領航人。

文 / 劉正廷 攝影 / 卓越媒體攝影團隊

當他選擇離開舒適圈 氫健康開始發光

這是一段關於創新、冒險與堅持的故事。出身台大財金系、英國ICMA Centre碩士的陳彥岑，原本擁有人人稱羨的金融科技職涯，年薪千萬、前景光明。但在三十歲那年，他選擇離開穩定，轉而投入一個在當時台灣尚屬冷門的領域—氫氣健康科技。

他的創業靈感來自日本。喜愛運動與音樂的他，在日本接觸到運動員日常使用的氫產品，深刻感受到氫氣在人體修復與抗氧化上的潛力。回台後，他閱讀上百篇國際期刊，深信「氫」將成為未來醫療與健康的重要關鍵。

於是，他成立氫元生技，投入氫純水電解技術的開發，從零開始打造產品、研發機芯、建立品牌，並成功在全球氫健康競賽中取得領先位置。

逆輸出日本 從異鄉打下世界市場

在陳彥岑的帶領下，氫元生技選擇一條最艱難、卻也最能證明實力的市場路線—日本。這是全世界氫產品接受度最高、競爭最激烈的市場，能站穩腳步，代表產品與技術足以面對全球挑戰。

結果令人驚豔。氫元產品迅速在日本取得超過百分之三十市佔率，年營收成長率達百分之四十，更被《日本健康產業新聞》評為全球三大氫健康企業之一，是唯一來自台灣的品牌。

「我們從台灣出發，紅回日本，」陳彥岑說。他始終堅持，只要技術不斷創新、品質持續領先，就不怕被模仿。他的思維不僅是技術人的堅持，更是企業家的布局遠見。

專利技術與異業整合 打造氫應用全生態

氫元不只是賣產品，更積極推動氫應用的產業整合與日常化。他們開發出純水電解技術，能生成百分之九十九點九九五高純度氫氣，並導入按摩椅、床墊、SPA、深層睡眠中心等異業合作通路，讓氫分子從醫療走進生活。

目前，氫元的合作夥伴涵蓋健康管理機構、運動品牌與高端休閒產業，透過ODM與聯名設計，加速氫產品的多元普及。這種一條龍技術整合加上應用場景擴展的策略，讓氫健康真正落地生根。

此外，氫元也與國際驗證機構SGS合作，成為亞洲少數擁有超高純度氫氣認證的企業之一，進一步提升國際競爭門檻。

《卓越四十菁英獎》氫元生物科技合影。

領先不只是技術，更是價值觀

陳彥岑常說：「成功從來不在於勝率，而在於期望值。」這是金融出身的他對風險與報酬的深刻體悟。他認為企業文化應該能「做對就放手，做錯就停損」，用理性驅動冒險、以熱情堅守方向。

他強調職人精神：「付出最大的努力來超越昨日的自己。」也是這種精神，讓氫元成為唯一同時打進日本、台灣與東南亞市場的氫健康品牌，並於二o二五年預計推出殺手級新品，期待在日本市場引爆新一波氫科技革命。

永續願景：讓家家戶戶都能用氫

展望未來，陳彥岑希望打造一個真正實現「全民氫生活」的理想藍圖。他堅定地說：「我的目標是，讓家家戶戶都有氫氣機，全民都知道氫產品，讓產業普及化。」對他而言，這不只是口號，更是一場深具社會影響力的健康革命。

這樣的構想，並非遙不可及的夢，而是氫元一步一腳印正在實現的現實。如今，氫元正籌備大規模資本支出計畫，將擴建全新智慧製造中心，引進AI監控生產、數據回饋機制，強化從研發到製造的垂直整合能力，打造更高效率、更具全球供應彈性的生產基地。

在技術面，氫元持續強化純水電解核心技術，並積極研發新一代微型氫機，目標是讓氫氣產品不僅僅是高端醫療的專利，而能真正進入一般家庭日常，甚至走進學校、辦公室、運動中心、安養機構，實踐「氫生活化」的願景。

此外，陳彥岑也規劃重新布局中國市場與東南亞市場，藉由過去在日本成功建立的技術與品牌優勢，擴大國際市場版圖。特別是在全球氫醫療、氫運動保健熱潮日益升溫之際，氫元已準備好以技術引領者的角色，向世界展示來自台灣的健康解方。

從台灣出發，逆勢打入日本、進軍東南亞，再望向全球市場，氫元生技正以堅實的技術實力與長遠的產業思維，打造台灣下一個生技出口奇蹟。

讓世界看到台灣氫創新

在這個瞬息萬變的生技產業中，陳彥岑用實際行動證明—從冷門走向主流，從在地邁向國際，只要有堅持與遠見，台灣也能創造出改寫世界格局的科技力量。

他以金融背景的理性與創業家的熱情，投入看似小眾的氫分子技術，十年內從零起步，帶領團隊開發出橫跨醫療、運動、生活、美學的氫應用產品，成功翻轉大眾對健康科技的想像。他的選擇，是一場對未知的投資；他的堅持，則為台灣打開了一條通往全球的氫科技之路。

「做對的事，就放手去做。」這不只是他的創業哲學，更是他帶領氫元不斷向前的核心價值。他選擇相信科學、相信市場、更相信台灣的實力。

氫元產品迅速在日本取得超過30%市佔率，年營收成長率達40%，更被《日本健康產業新聞》評為全球三大氫健康企業之一，是唯一來自台灣的品牌。（攝影／彭慶全）

如今，氫元不僅站穩日本、邁向東南亞，更已放眼全球市場，成為全球氫健康產業三大龍頭之一。他們的產品進入千家萬戶、連結多元產業、牽動健康生活的未來生態，也讓世界真正看見來自台灣的創新能量。

這不僅是台灣之光，更是一場來自東方小島的技術革命。而陳彥岑與氫元的故事，正是這場革命的開端。未來，當全球談起氫健康，不再只有技術，不再只有品牌，更會有一個名字—Taiwan。

【提名評語摘錄】

氫元生物科技在陳彥岑董事長的領導下，成功將氫分子技術應用於健康管理，創造橫跨醫療、運動、休閒等領域的創新應用模式，不僅穩居日本市場龍頭，更是全球三大氫健康產業公司之一。技術創新、產業整合與國際市場拓展的三位一體，成就其獲得《生技創新領航獎》之榮耀，實至名歸。