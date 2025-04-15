《卓越40菁英獎》見證各界典範 共築社會善的循環

走過四十年的深耕與堅持，2025年4月11日晚間，《卓越媒體集團》於寒舍艾美酒店盛大舉行《卓越雜誌》創刊40週年慶暨《卓越40菁英獎》頒獎典禮及晚宴。

文 / 劉正廷 攝影 / 卓越攝影團隊

當晚各界翹楚齊聚一堂，共同見證十一位來自產業、科技、教育、宗教與公益領域的時代典範。藉此榮耀時刻，回望卓越歷程，同時凝聚每位獲獎者向善、向上的信念，傳遞其價值的延續力量，展現值得被尊崇與學習的風範，也為更多人指引出一條通往希望與實踐的道路。

活動由極鼓擊團隊開場，以震撼擊樂揭開盛典序幕。隨後，《卓越媒體集團》發行人林定芃致詞，他回顧雜誌自1984年創刊的歷程，強調「在媒體快速變動的今日，堅持報導真正有價值的內容，是卓越持續前行的信念與責任。」林定芃亦指出，《卓越》不僅是一本刊物，更是一種價值倡議，致力於發掘向上向善的典範。

接續登台的財團法人商業發展研究院董事長許添財則指出：「《卓越40菁英獎》是對個人成就的表揚，亦是對台灣社會韌性與創新力的肯定。獲獎者所展現的勇氣與堅持，正是我們這個時代最需要的力量。」

隨後，在悠揚樂聲與燈光聚焦下，螢幕上播放著藝術家曾英棟親手打造獎座的創作紀錄影片。這座專為菁英獎量身設計的獎座，由當代藝術大師曾英棟親手打造，名為「能量之神」。作品結合銅雕與金箔，以太陽與貝殼為雙面主體，分別象徵精神能量與物質能量的流轉平衡。從設計概念、製作工藝到文化哲思，每一處細節皆體現對得獎者精神層次的致敬。

影片結束，現場報以熱烈掌聲，頒獎典禮隨之揭開序幕。每位得主依序登台領獎，接受來自現場的肯定與掌聲。隨後，在專屬的致詞環節中，獲獎得主所言所感，皆真摯而深刻。有人講述創業初期的艱難；有人分享跨國奮鬥的點滴；也有人以公益行動、教育奉獻或社會改革見證信念的力量。他們的發言，既回顧個人成就、理念與願景，更道出對這片土地的承擔，對未來世代的深切盼望。

在這些故事交織中，這場典禮已不只是榮耀的頒贈，更是一場關於價值的對話與信念的傳遞。十一位卓越菁英獎得主分別分享信念與行動，詮釋「卓越」的真正意涵。

1.《宗教公益與永續發展獎》｜台灣宗教聯合會 執行長 / 楠西萬佛寺方丈｜釋養華 法藏大和尚

法藏大和尚長年致力推動佛教教育、弘揚正信，同時積極參與反詐倡議，透過「護生善緣」平台串連友善農業與公益行動，實踐宗教與社會責任融合的ESG理念。榮獲卓越菁英《宗教公益與永續發展獎》。他表示：「公益與信仰若能共振，必將讓社會更祥和。」

2.《創新與國際影響力獎》｜Smartden Dental Laboratory董事長｜鍾文權

專程從加拿大返台領獎的鍾文權，在致詞中談到：「我不只是創業者，更期許為文化橋樑。」鍾董事長榮獲卓越菁英《創新與國際影響力獎》，因為他既是數位牙科與資訊科技的跨域創新代表，更長年擔任北美台灣商會要職，促進國際連結。

3.《產業創新與環境永續獎》｜佶鑫琺瑯股份有限公司

以精密琺瑯工藝躍升國際舞台的佶鑫琺瑯，榮獲卓越菁英《產業創新與環境永續獎》。董事長王義順上台致詞時謙遜強調：「從傳統技術中萃取並發揮當代價值，是我們對產業、對土地的致敬。」

4.《生技創新領航獎》｜氫元生物科技股份有限公司

氫元生物科技榮獲卓越菁英《生技創新領航獎》。董事長陳彥岑指出：「台灣的氫健康技術已在日本市場站穩腳步，未來我們要打造全球信賴的健康品牌。」

5.《健康產業永續創新貢獻獎》｜康博集團 吳俊毅董事長

在預防醫學與樂齡照護領域深耕多年的康博集團，董事長吳俊毅獲頒《健康產業永續創新貢獻獎》。代表人總經理王寬語重心長地分享：「我們希望打造真正的『幸福村』，讓每一位長者不再害怕老去。」

6.《教育與人本關懷獎》｜艾嘉教育集團 陳維苓 顧問

艾嘉教育顧問陳維苓榮獲《教育與人本關懷獎》，她以感性語調說：「教育是一種陪伴，是在孩子人生低谷時看見他們的眼神，讓他們重新站起來。」

7.《產業創新與服務品質獎》｜上洋產業股份有限公司

引領台灣商用洗衣產業智慧轉型的上洋產業股份有限公司，獲頒卓越菁英《產業創新與服務品質獎》，代表人副總經理莊雅嵐表示：「洗衣看似日常，其實蘊含系統整合與永續經營的挑戰，我們用數據與服務打造新標準。」

8.《公共建設與社會貢獻獎》｜武恩德營造股份有限公司

在橋樑補強與建設安全領域默默奉獻的武恩德營造，榮獲卓越菁英《公共建設與社會貢獻獎》。董事長潘學恩用感性的「人生四部曲」致詞，鼓舞在場所有人：「壓力與苦難，是成長與榮耀的必經之路。」

9.《國際禁毒與和平貢獻獎》｜國際和平禁毒基金會 鍾儱徽 董事長

鍾儱徽董事長因在金三角推動禁毒與災後重建，獲頒卓越菁英《國際禁毒與和平貢獻獎》。他動情表示：「我用45年帶領9萬人脫離毒品經濟，這是我身為台灣人對世界的回饋。」

10.《社會責任與國際公益獎》｜全球獎助金委員會主委/企業投資人楊蕓瑄 女士

飛奔回台參加典禮的楊蕓瑄女士，推動國際扶輪多項資助計劃，涵蓋教育、醫療與環境，榮獲卓越菁英《社會責任與國際公益獎》。她說：「我只是盡我所能，把善的能量播種到世界各角落。」

11.《國際藝術交流貢獻獎》｜藝術家 曾英棟

壓軸登場的曾英棟藝術家以藝術跨越文化藩籬，串起本土與國際，獲頒卓越菁英《國際藝術交流貢獻獎》。他致詞時說：「每一件作品都是文化的使者，能走出去，就是台灣最美的身影。」

卓越媒體集團社長徐邦浩（左）向后益企業代表人林少萍致贈感謝獎牌。

見證善的力量 贊助啟動溫暖人心

頒獎典禮後，大會特別舉行「善的力量」啟動儀式。在HOII后益企業創辦人的拋磚引玉下，率先以實際行動贊助首筆新台幣壹百萬元。期盼透過這份良善的力量，讓溫暖得以傳遞、責任持續延展，同時彰顯媒體與企業攜手推動社會價值的共同使命。

卓越媒體集團社長徐邦浩，代表所有受惠者，向后益企業致上最誠摯的謝意，並特別準備感謝獎牌，表彰其播下希望種子的無私奉獻。

隨後晚宴現場由麥韻簧教授與黃韻怡教授帶來的優雅音樂，以及火星樂團爵士樂等，陪伴在場嘉賓，共度這場既榮耀又有溫度的夜晚。

《卓越40菁英獎》見證十一位堅持信念、深耕實踐的影響力人物；也標誌著媒體不只是記錄者，更是推動者與同行者。四十年來，卓越媒體從觀察時代、報導時代，走向與時代同頻同行，攜手企業、組織與社會賢達，持續為社會創造可見的善、愛與希望。

這場盛典雖已落幕，但社會仍需要更多被看見的典範。基於媒體的社會責任，卓越媒體集團期望此獎項，不只是表彰在各行各業默默耕耘、堅守價值、勇於創新、推動改變的優秀個人與企業，更藉由他們的故事，讓努力成為榜樣，讓信念化為力量。這份價值，將引領社會穩健前行，也為這個時代注入持續向善、向上的力量。