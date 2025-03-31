群益金鼎證券 數位業務處 年輕團隊多角化策略 為客戶創造財富

群益金鼎證券因應數位轉型，成立「數位業務處」以專精的優質服務滿足各項多元需求，以最年輕的團隊提供耳目一新、更具互動性和更便利的服務。同時善用Line@及自媒體影音等服務設備加強客戶黏著度。

文﹒陳怡瑄 攝影．徐裕庭

隨著科技的發展和交易習慣的改變，投資大眾期待更便捷、即時、個人化的金融服務和交易體驗，也讓全球證券業爭相進行數位轉型，希望能夠在無國界的資本市場奪得先機。

一站式數位服務 開創新局

群益金鼎證券積極布局數位轉型也全力衝刺數位創新，於二○二三年成立專責單位「數位業務處」，以便因應市場上對數位化開戶及線上投資服務需求。數位業務處從最初的線上開戶服務，涵蓋證券、期貨和複委託等項目，日漸發展為結合智能投資、自媒體影音等服務。群益金鼎證券數位業務處邱喜專資深副總裁表示，藉由多角化的客戶經營模式，群益金鼎證券成為投資道路上的最佳陪伴者。同時也積極整合內部資訊技術、行銷資源以及外部合作夥伴，確保客戶在每一個服務環節都能獲得順暢且高品質的體驗。

線上線下提供不同服務

拉近與投資人之間的距離

為了精進線上服務及數位經營深度，數位業務處善用Line@平台提供即時盤勢資訊推播及專業客服，確保客戶能迅速掌握市場動態與獲得投資建議。邱喜專資深副總裁指出，為了與客戶達到更有效率的聯結，我們透過持續優化平台及即時回應機制，客戶在開戶與智能投資上能享有更高效率與個性化的體驗；同時，透過數據分析與自動化流程，提供更精準的投資建議並迅速回應客戶需求，在解決客戶痛點的同時也做到溫度的服務。而針對自媒體的迅速發展，群益金鼎證券也與投信業者攜手，利用社群平台影片等形式，向客戶介紹ETF和市場環境趨勢，以擴大資訊的傳播範圍。

邱喜專資深副總裁提到，當時開始經營群益Line@平台時，好友數約只有七百人，但在內部同仁積極整合內部資訊技術、行銷資源，確保客戶在每一個服務環節都能獲得順暢且高品質的體驗後，好友數也攀升達到五千人，且仍舊在穩定成長。由此可見數位業務處作業流程迅速適應市場的新需求，運用科技的力量提升顧客體驗。

數位業務處業務襄理丁翎也補充說明，在線下活動部分數位業務處每周也會固定舉辦課程講座，以小班制的模式讓一般投資人也能享受法人級的專業分析，幫助投資人搶先布局契機。同時也積極籌備線下投資說明會，通過專題講座的方式，分享交易策略與市場行情分析，進一步拉近與投資人之間的距離，增強服務的信任度。丁翎業務襄理笑著補充，數位業務處的同仁都很年輕充滿活力，更能貼近時下年輕人的想法，讓顧客不論是透過數位渠道或實體通路，都能享有方便、快速、優質的證券投資服務與體驗。

群益金鼎證券數位業務處作業流程迅速適應市場的新需求，運用科 技的力量提升顧客體驗。

全面提升服務品質和市場競爭力

響應市場需求

邱喜專資深副總裁也指出，人才培育和回饋社會一直都是群益的使命，多年來也積極投入產學合作，透過提供實習工作機會，提前將理論與實務結合，增強學生面對未來職場挑戰的能力，而數位業務處的同仁多為年輕新血，不少同仁就是通過教育與實踐的機會，加入我們的！這也讓數位業務處時刻充滿活力與創新的想法。

未來數位業務處將在現有開戶業務基礎上進一步拓展智能投資服務與其他附加價值服務，努力打造一站式金融服務體系。針對平台優化，將持續加大技術研發投入，強化系統安全性和使用便捷性，以便能更快地響應市場需求。同時也進一步整合內部資源，加強與外部夥伴的協同合作，建立長期穩固的戰略關係，從而全面提升服務品質和市場競爭力。