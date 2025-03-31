兆豐證券展現多項金融友善服務 保障客戶最大權益

兆豐證券多年來將公平待客原則內化為企業核心精神，並以具體行動落實公平待客各項原則，確實保障金融消費者的最大權益。此次，兆豐證券更榮獲《2025卓越證券評比》「最佳公平待客獎」之殊榮，未來也將持續精進品牌精神，提供投資人有溫度的誠信服務。

文﹒陳怡瑄 攝影．徐裕庭

兆豐證券秉持兆豐金融集團「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」三大核心價值，落實於金融友善、金融普惠等多項業務面向中。即使面對激烈的市場競爭環境，兆豐證券仍將客戶權益放在首要，積極提升客戶服務品質，近年更強調金融阻詐的目標，強化第一線人員之教育訓練及客戶關懷

提問。

友善不分族群

提供專業且有溫度的服務

兆豐證券企劃室資深協理林秀倩就指出，「尊重包容」是普惠金融中最為重要的元素，因此兆豐證券致力為金融弱勢族群打造無障礙環境，例如營業據點增設無障礙設施、設置低檯面的服務櫃台、配置老花眼鏡等；客服電話則提供樂齡客戶優先進線功能；官方網站取得國家無障礙A級標章並設置有「金融友善服務專區」；此外，交易系統的功能亦朝向更人性化的設計，包含字體縮放、版面調整、語音報讀提示等，提供各項貼心的數位服務。

另一方面，隨著台股投資交易熱絡且年齡層明顯下降，兆豐證券推出多項創新服務，幫助投資新手克服資金有限、選擇困難等常見問題，如「兆豐e存股」服務，提供定期定額、定期定股及日日存等小額投資方式，大幅降低投資門檻；「MegaGo每股購」服務，瞄準美股交易「交易成本高」的門檻，增加「以股計價」的收費方式，讓投資人可以從交易金額計價或每股計價兩種方式中選擇最適合自己的投資方式；「兆好Bond」海外債電子交易下單平台，降低債券申購門檻，讓年輕族群能夠更輕易參與債券投資。

在「專業信賴」部分，兆豐證券以高標準要求業務同仁提供客戶最好的服務品質，林秀倩特別提到，日前分公司的同仁在服務客戶的過程中被問及鉅額交易相關問題，同仁便機警發現，其實客戶庫存不需要使用到鉅額交易，於是進一步詢問客戶，才發現客戶是被詐騙集團盯上。於是同仁便耐心勸導，最終成功阻詐保住客戶資金。林秀倩補充道，客戶簡單的一個問題，兆豐證券的每位同仁都能放在心上，提供專業且有溫度的服務，並守護民眾財產安全。

而「誠信當責」是金融業提供客戶服務的基礎，兆豐證券由董事會親自督導，並成立「公平待客推行委員會」由總經理擔任主任委員定期檢視各部門執行情形，同時訂定公平待客責任地圖，以建立完善的問責制度。兆豐證券由上而下指引推動公平待客的明確方針及定期監督相關單位執行情形，透過公平待客推行委員會的運作，督導三道防線確實落實，包含每季定期評估公平待客原則執行情形，第一道防線為業務單位、第二道防線為法遵監督，第三道防線為稽核，以風險為導向規劃專案查核，透過內稽功能檢視相關制度能否有效運作。

兆豐證券舉辦金融友善體驗課程，藉由穿戴高齡體驗設備，模擬身體機能 退化至80 歲之感受，引導同仁換位思考、同理樂齡族的需求。

加強溝通訓練

體現教育課程多元性

兆豐證券公平待客強化措施，也會每季追蹤公平待客各項措施執行情形、客訴案件檢討改善情形、各相關單位自評檢核結果等，以提升同仁對金融消費者保護的認知，落實公平待客原則。此外兆豐證券視每位員工為重要人才，積極提升員工的專業度和服務禮儀。林秀倩也進一步指出，兆豐證券在教育訓練可分為三大面向：一、扎實的新進基礎訓練，並定期舉辦展翼計畫，讓新進同仁在為期三周的時間於總公司進行培訓。

二、課程多元性，除了金融專業課程外，兆豐證券也遵循法規，提出許多裁罰案例宣導、重要業務法規遵循教育訓練，以提升業務同仁遵法意識。此外，也會舉辦高齡體驗、視障體驗，讓服務同仁親身經歷客戶的不便，在感同身受後，同仁們也更能回應客戶需求。

三、重視客戶反饋，兆豐證券積極重視客服進件意見及客訴案件、秘密客調查、客戶滿意度調查等多項指標。鑒於大部分客戶十分在意服務禮儀，因此兆豐證券也從去年開始辦理服務禮儀訓練，並強化經理人的溝通能力，並將其列為各單位主管和業務人員的必修課程，以提升員工專業度及減少客訴發生，進而優化客戶體驗。

兆豐證券旺年會宣示全員阻詐，兆豐金控董瑞斌董事長（前排中）出席； 兆豐證券陳佩君董事長（前排左三）及吳明宗總經理（前排右四）率團隊 跳反詐舞並高喊反詐五不口訣。

全員阻詐

善盡社會責任

兆豐證券除了重視客戶服務品質外，近年更強調金融阻詐的目標，深化資訊安全，加強個資保護及導入偽冒偵測系統，同時強化第一線人員之教育訓練及客戶關懷提問，積極防杜投資詐騙。

為持續深植企業的反詐文化，兆豐證券董事長陳佩君提出全員反詐的理念，強調需從組織文化層面推動內部聯防。兆豐證券旺年會活動亦精心設計融入反詐宣導元素，由兆豐證券董事長陳佩君及總經理吳明宗帶領經營團隊，現場特別跳起臺灣證券交易所推出的5D反詐舞蹈，並高喊出反詐五不口訣，展現兆豐證券全員阻詐的決心及行動力。

兆豐證券為強化公私協作的力量，今年與警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，並透過多項鼓勵措施引導前線同仁積極阻詐。同時透過多元化管道進行防詐宣導，如官網設置「防詐騙宣導專區」、於社群平台分享投資及防詐資訊等；另一方面，也將業務、公益與防詐相互結合，持續舉辦金融教育講座及活動，強化不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識。