第一金證券榮獲雙獎殊榮 持續精進永續發展

第一金證券輔導星宇航空順利上市掛牌，董事長陳 致全與星宇董事長張國煒（左）合影。 第一金證券近年強化承銷輔導業務，以專業知識及貼心服務深獲企業客戶信任，同時將ESG永續發展深植企業營運活動，屢屢獲得外界肯定，榮獲《2025卓越證券評比》「最佳承銷團隊獎」及「最佳ESG獎」兩項殊榮。

文﹒編輯部 圖．第一金證券提供

第一金證券二○二四年承銷業務表現傑出，在IPO主辦及興櫃主辦皆創歷年最佳成績，其中，星宇航空上市案是去年最受市場矚目的IPO案，不僅是台股第一家採多元上市的公司；上市資本額三百億餘元，為近十年掛牌上市公司最大資本額；辦理上市前競拍金額達七十四‧四億元，亦為上市櫃公司IPO最高紀錄；參與公開申購的合格抽籤筆數一百六十萬餘筆，申購筆數刷新IPO紀錄；星宇上市募資金額

一○四‧四八億元更是年度募資規模之冠，貢獻全年上市總籌資額兩成多。

在證券交易所二○二四年資本市場績優中介機構表揚中，第一金證券共獲得證券承銷商第三名、IPO籌資金額第一名、推動創新獎等三個獎項，在同業中名列前茅。

策略性強化承銷輔導業務及興櫃造市能力

強化承銷輔導業務是公司近年重要發展策略，首先是爭取大型企業上市案，如星宇。二○二二年六月與星宇簽訂上市輔導契約，當時正逢新冠疫情時期，航空客運近乎停擺，要推動股票上市對雙方都有不少壓力及關卡要克服，但看到星宇於逆境下展現韌性，強化教育訓練及飛安等基礎作為未來發展的基石，走在正確的方向上，不但輔導團隊傾全力協助，更逐步增加星宇部位，成為星宇第八大股東，展現力挺決心，以短短的兩年多完成上市目標。

同時，也強化興櫃造市能力，星宇一直是興櫃股票交易量冠軍，買賣熱絡程度不下於上市櫃公司，公司善盡主辦承銷商的責任，二○二三年興櫃造市排名為全體證券商第四名，專業承銷服務獲得企業客戶肯定與信賴。另外，配合證券交易所壯大創新板的藍圖，今年將擴大創新板造市操作，促進創新板證券交易活絡，扶植新創及新興事業藉由資本市場茁壯。

未來將搭配第一金控集團資源提供客戶籌資完整服務，並研議成立證券創投公司，延伸承銷服務深度。同時配合金管會亞洲資產管理中心策略「擴大投資臺灣計畫」，未來將持續協助優質的國內、外企業籌資，輔導新創事業上市櫃，壯大臺灣資本市場，成為企業籌資的最佳夥伴。

接軌全球ESG潮流落實永續

榮獲各類獎項肯定

為響應聯合國永續發展目標（SDGs）及二○五○國家淨零碳排目標，母公司第一金控在落實永續發展不遺餘力，在國內外各項永續評比，包括CDP、TCFD、公司治理評鑑等都名列前茅，且連續七年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」成分股，連續九年入選「新興市場指數」成分股，是國內永續金融的先行者。

第一金證券亦將證券核心業務與ESG結合，參考聯合國責任投資原則（PRI），於進行投資選擇及輔導承銷時，結合證券業核心職能，將ESG議題整合至投資決策與承銷作業實務中，協助企業提升永續價值。在第二屆「永續金融評鑑」入選證券業前二十五％的榮譽。

響應主管機關推動機構投資人盡職治理，將ESG審查因子納入投資決策過程，並以PCAF（碳核算金融聯盟）方法學進行投資部位碳盤查，同時透過參與被投資公司股東會及ESG議合等方式，敦促被投資公司實踐永續發展目標；另外，在輔導企業上市／櫃時，協助公司訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、永續發展實務守則等。連續四年入選機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，且連續三年獲得臺灣永續投資獎。

為達成二○五○年國家淨零排放目標，配合母公司加入PCAF及SBTi（科學基礎減量目標倡議），第一金證券在範疇一與範疇二自身碳排放方面，訂定自二○二四年起總碳排放量每年須較

二○二二年減量四‧八五％之目標，擴大綠電採購推動減碳，二○二四年綠電使用比率已達到十四％；在範疇三投資部位，依SBT方法學設定升溫不超過2℃的減碳目標。

此外，善盡經紀商角色，透過金融科技提供客戶ESG投資資訊，二○二三年領先證券同業，建置「ESG智能永續指標數據平台」，提供上市櫃個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，並直接帶入委託下單功能；

二○二四年再優化升級2.0版，在下單頁面揭露個股ESG分數，希望引領客戶一起邁向永續投資，為數位金融服務與ESG結合建立良好的典範。

第二屆永續金融評鑑入選前25％，董事長陳致全（右）接受金管 會彭金隆主委頒獎。

以幸福職場為集團的經營願景 與客戶共創雙贏

實現幸福職場是集團的經營願景，第一金證券透過多面向建構性別平等、友善家庭之工作制度與職場環境，並致力平衡工作及家庭生活，提供多項獎勵婚育政策，生育補助為第一胎十萬元、第二胎起每胎十五萬元，二○二四年提高結婚補助至三萬元，另提供優於法令之產假、產檢、陪產檢及陪產假、人工好孕假。二○二四年起開辦員工持股信託，希望以定期定額存股的方式為員工累積另一份退休金，保障員工退休後的生活。

第一金證券成立三十七年來持續深耕證券市場，秉持從客戶需求出發，協助客戶累積財富理念，建立以服務為本的企業文化，為落實「提供超越客戶預期的金融理財服務」的經營願景而努力；同時，將持續精進永續發展，接軌全球ESG潮流，為建構經濟、環境與社會互利共榮的世界盡一份力。