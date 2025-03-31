台灣鋼鐵產業的發展與因應之道

美國總統川普表明要對全球鋼、鋁產品加徵二十五％關稅，政策直接影響各國鋼鐵製造業。對台灣而言，鋼鐵股卻聞聲順勢大漲，但負面影響與利多各半，台灣必須採取「多元化」途徑，彈性地靈活應用調整策略，以因應全球鋼鐵業的變化。

文．李振麟

台灣鋼鐵產業歷經多次重要發展途徑，逐漸具備國際現代化層級，也成為全球鋼鐵市場中重要的國家之一。一九四○年間，「唐榮」在高雄成立第一家民營鋼鐵企業，也就是「唐榮鐵工廠」，採以「電爐煉鋼」技術，並以「廢鋼」為主要原料。後續台灣政府於一九六八年間規劃成立中國鋼鐵公司（中鋼），登入十大建設之一，提升國內鋼鐵品質並降低進口依賴，一九七七年開始進入產能，成為台灣最大的公營鋼鐵企業。

中鋼的成立，不僅減少進口依賴，帶來供應上的穩定性，也推動台灣當地的經濟發展，逐漸成為全球鋼鐵主要出口國之一，其產品銷往全球一百三十多個國家和地區。截至二○二三年市場競爭越趨激烈，台灣鋼鐵製造業面臨新的挑戰，在全球鋼鐵產業變化中，中鋼將不再追求產量，而轉型專注於鋼鐵產品創新研發和高質量，打造更專業、精良的核心能力，塑造起差異性的競爭優勢，以適應全球市場新的變化和市場消費需求。

川普課稅 鋼鐵股卻大漲？

美國總統川普表明要對全球鋼、鋁產品加徵二十五％關稅，政策直接影響各國鋼鐵製造業。對於台灣而言，這反而是一項利多消息，因為消息一出，台灣鋼鐵股聞聲順勢大漲，包含燁興、第一銅、聚亨、大成鋼、新鋼等上市櫃鋼鐵股，皆強勢攻漲停。

為何川普課稅，鋼鐵股卻大漲？研判幾種可能情境：

一、 本來全世界進口到美國所有鋼、鋁貨源都不同，因此競爭力大，如今統一進口條件皆為二十五％關稅，則所有進口鋼品競爭條件，反趨向於相同。因為這些大量出口到美國的鋼鐵以及鋁材國家，因為關稅增加而提高出口售價，進而也影響在美市場競爭力。

二、 在232關稅條款中，取得進口免稅額度的國家，包含日本、韓國、加拿大、巴西、墨西哥、歐盟等鋼鋁製造業。在川普強調施行「對等關稅」全面徵稅二十五％下，232條款中的免稅額度取消或限縮，這些國家銷美的鋼、鋁品關稅勢必調漲。相對而言，對於台灣業者銷美競爭力上，反而是項利多政策，因為各國銷美的鋼鐵稅率，將跟台灣一樣，台廠的競爭壓力變小，因此導致台廠鋼鐵股大漲。

三、 烏俄戰爭已出現美國、俄國與烏克蘭三方的停戰談判曙光，再加上近期的洛杉磯大火，使得當地面臨大規模的重建工程，以及二○二八年的洛杉磯奧運即將來臨，種種訊息皆意味未來三年內，需要大量的工程重建計畫，帶動鋼鐵消費需求預期性提升，對於全球鋼鐵產業鏈而言，將是一個關鍵性的成長推動力量。

如今，隨著美國川普政府，對於鋼鐵和鋁材加徵關稅的政策即將實施，企業為求避開更高的稅負壓力，導致提前搶貨進料，將鋼、鋁產品早日運往美國產業界反而能獲得更多市場訂單，因此也從川普的關稅政策中受益，因為消費需求上升以及資金青睞下，成為投資者優先選擇，鋼鐵股也因此有了上漲動能。

歷經這幾年的「中美貿易戰」、「地緣政治衝突」，以及「中國大陸鋼品傾銷」等因素，全球鋼鐵消費市場，進入景氣循環低潮期。尤其是二○二四年受到美國通膨降溫不如預期，「聯準會」降息一再延遲，導致市場買氣低落，鋼市因此不斷地跌落而走下坡，尤其是來自於中國大陸的產業過剩，低價出口外溢傾銷，而破壞市場行情，造成經營環境更加艱困，讓各國的製造業雪上加霜，最終唯有中國大陸加強宏觀效應並減少生產，才出現「止跌回升」現象。

美加大火以及俄烏停火 可望帶動重建題材

二○二五年全球鋼鐵產業出現新的變化，最主要原因是來自於美國總統川普上任後，先對準加拿大、墨西哥以及歐洲國家課徵高關稅，然而這三個地區卻也都是台灣鋼鐵的外銷主力市場，全球貿易產生新的變化，深深影響到今年的鋼鐵價位走勢。如今市場也預估，後續來自於「美國加州大火」以及「俄烏戰後停火」的龐大重建計畫，將可望帶動鋼鐵產業鏈的消費需求。

在面對全球經貿產業與地緣政治新變化，「世界鋼鐵協會」預測二○二五年的全球鋼鐵材料需求，將會比二○二四年增加許多，不僅出現戰爭停火可能性，市場利多訊息也逐一浮現。尤其是商人背景出身的美國總統川普，深知戰爭對於市場經濟發展的衝擊性影響，一定會想辦法來解決戰爭問題，因此戰後的「重建工程」對鋼鐵產業鏈的基本需求，將可望慢慢地恢復起來。

在面對全球地緣政治與經貿環境的新變化，台灣鋼鐵產業勢必要更具有「彈性」的思維理念與經營模式調整、以提升產品品質的穩定性，還要更進一步投資研發創新、並改善接單速度，竭盡所能降本，以強化公司營運體質韌性，才能面對未來局勢挑戰。然而最大的利空消息就是，中國大陸在內需市場低迷下，迄今還看不到復甦跡象，勢必走向傾銷出口，擾亂國際鋼市秩序與價位，影響正規的產業發展。

台灣鋼鐵產業應多元彈性迎接挑戰

川普的新關稅政策可能加劇通膨壓力，在面對美國保護主義下，台灣不可再如以往般依賴「單一市場」，而必須採取「多元化」途徑，同時，台灣製造業在面對全球政經局勢變化時，更要有「靈活應用」的策略調整，即使是川普政策，對於台灣鋼鐵產業的直接衝擊層面較小，但是當關稅政策發展成為全面性的「關稅壁壘」時，對於全球供應鏈與投資市場都將出現負面影響，勢必要密切觀察。

二○二五年全球鋼鐵市場，在戰爭趨向平息以及各國經濟體，逐漸朝向穩定復甦發展方向而行，其中「烏克蘭」與「洛杉磯」的災後重建，均可望帶動全球鋼材消費量增加，進而推動國際「鐵礦砂」價格上揚，有望推動國際鋼價回穩，對於鋼鐵產業呈現正面效應。然而市場仍有部分「利空因素」存在，如來自美國總統川普的經貿政策走向，以及中國大陸在產能過剩下的低價傾銷，都是需要密切觀察的負面因素。

川普新經濟政策 台灣產業可望樂觀看待

川普上任後，致力消弭戰爭，俄烏戰爭、中東加薩停火協議，都有機會生效，除了戰後重建能帶動市場需求外，加上美國對於油源的積極投資開發，皆可望引導能源價格降低，減少鋼鐵生產成本，進而促使通膨降溫，刺激鋼材價格回升與消費需求。另一方面，川普宣示撤銷電動車補助，恢復傳統汽車產業，以回歸市場機制，其主要的對象是針對中國大陸的電動車反制，將可望帶動傳統汽車鋼料的穩定成長。

鋼鐵製造業者，相當關注川普對於墨、加兩國的高關稅影響，因為有許多的鋼鐵製品，是經過這兩國加工組裝後再銷往美國，包含汽車業在內的特殊產業鏈。雖然川普對於中國大陸產品提高關稅，讓台灣製造產業有機會獲得轉單效應，但是中國大陸商品是否因此以傾銷方式轉移至其他國家，影響市場秩序，仍有待觀察。

然而鋼市回溫，跟「中美政策」及市場「消費景氣」脫離不了關係，然而看好鋼材價格以及未來的重建消費預期，目前鋼市已經在緩慢佈局中，鋼鐵業界也緊跟全球變化機動調整。川普上任對於鋼鐵業者，帶來的負面以及利多消息各半，長期以來，台灣鋼鐵製造業者的全球布局成熟穩健，將有能力因應現今市場的變化挑戰。

展望二○二五年，地緣政治風險逐漸降溫，能源成本壓力減輕，製造業投資逐漸回溫，「淨零碳排」與「AI應用」科技產業等消費需求持續增加。唯獨「烏俄戰爭」以及「中東」地緣政治的風險尚不明確。未來歐盟的「碳邊境調整機制CBAM」政策也將要執行，全球在面對淨零碳排規範下，鋼鐵製造業的成本影響有待觀察，台灣的鋼鐵產業在面對二○二五年的全球市場需求即將來臨之際，將可望早日恢復成長。