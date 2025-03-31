美國總統川普表態對鋼鐵徵收高關稅

美國總統川普上任，表態要對進口到美國的「鋼鐵」和「鋁」產品徵收二十五％關稅，其關稅對象包含加拿大、中國大陸、日本、歐盟等國，最終目的在於解決各國對美的貿易逆差，以及美國國內沉疴已久的美債問題。

文．李振麟

雖然川普並沒有透露新關稅將於何時生效，但表示原本對於加拿大以及墨西哥的二十五％關稅計畫，先暫停一個月，對於中國大陸商品，則加徵十％關稅，後續又宣告執行，川普的政策多變而無所適從。

雖然川普認為，關稅政策將有助於減少國內消費者對於進口產品的依賴，並達成重振美國製造業的最終目標。然而，在現今全球通膨仍居高不下的情況下，高關稅政策也將可能導致通膨回頭，並帶給國內消費者更高價位。川普的高關稅訊息釋出，對於美國的金融股市，皆造成不小的衝擊影響，無論是道瓊或納斯達克指數，紛紛以下跌作收。然而，也有不少本土鋼鐵製造商認為，美國總統川普對於進口鋼品徵收關稅之舉，可以給予國內市場帶來一個公平競爭環境，並提振美國本土鋼鐵業者的營業利潤，這些政策將有利於保護美國的鋼鐵產業，免遭外來的低廉鋼價衝擊。

川普經貿策略 可能由「普遍關稅」轉向「對等關稅」

美國總統川普簽署行政令，針對所有鋼材和鋁材加徵二十五％進口關稅，而且沒有任何例外與豁免權，因此長年輸美的韓國鋼鐵與鋁材出口量，將可能因此大幅減少，韓國通商部長與鋼鐵製造業主，召開緊急會議商討相關因應之道，討論到底要如何處理美國徵收關稅的嚴肅問題。川普的「對等關稅」將使得所有出口商的貿易條件變得平等，為了能保護工業界利益，韓國希望能採用「配額制度」，以限制出口量來換取之前的關稅豁免權。

對等關稅就是對等貿易的手段運用，以去除貿易逆差，在川普的「對等關稅」措施下，估計「印度」與「泰國」將可能首當其衝，因為長年以來，他們對美國商品的關稅徵收平均，已經是遠遠超過美國對印、泰兩國的徵收金額，如此完全違背川普所期待的「對等貿易」交流。

川普宣示「對等關稅」計畫後，以確保藉由關稅運用，矯正雙方貿易上應有的平等待遇，也就是達成去除「貿易逆差」的最終目的，並暗示「對等+關稅」措施，將可能取代之前的構思計畫。如今新興亞洲經濟體，將面臨更高的稅務風險，亞洲各國勢必派員加強與川普間的溝通談判。如印度總理莫迪，即將與川普會晤，討論增加美國液化天然氣進口來符合「對等貿易」條件，泰國也在考慮增加美國商品進口，以符合「對等貿易」要件。

川普加碼關稅風暴 相關名單恐掀起貿易戰

如今，川普正在編列對美貿易不公的國家名單，特朗普簽署一份備忘錄，在審核其「匯率」與「貿易逆差額」等相關項目上，要為每個國家制定新關稅。白宮也特別指出歐盟的某些政策條款，造成美國出口商處於不利地位，如今川普簽署備忘錄，並要求在一百八十天內提出「互惠貿易與關稅」計劃報告，並於四月向總統提交，這份計畫公告將拉開全球貿易談判序幕。

為達成削減貿易逆差赤字，川普將雙邊貿易差額，視為衡量彼此間經貿關係的晴雨表，在此思維下，制定出可能達成對等互惠關係的經濟計劃，要為目前惡化的美國經濟努力一搏。他說，「這一切只是在做公平的事，這些國家向我們收取費用，都遠比我們向他們收取的費用還要高得很多，但是那些日子將要過去了，這是我們早就應該要做的事，如果在美國投資生產製造，就沒有關稅問題。」除了歐盟被點名外，川普也計畫將對「印度」、「越南」和「泰國」等國的貿易關係重新評估，因為這些國家對美商品的進口關稅較高，卻又依賴著美國作為出口的主要市場。

在川普與「印度」總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）會晤前，莫迪已自行調降美國摩托車等關鍵項目的進口關稅，並與川普先行簽署備忘錄。「泰國」與「越南」官員也表示，他們正在重新審查與美國的貿易條款；歐盟方面則表示，將致力與美國保持密切的夥伴關係，而台灣是否也在這名單中，各方是屏息以待。

受川普鋼鐵關稅影響 預計金屬短期需求增加

川普總統對於鋼鐵進口徵收二十五％關稅背景下，預計短期內的市場需求將增加，買家可能在政策實施前囤貨，上漲的價格反應出關稅執行前的大批預購庫存量以求自保。然而，過度的價格上漲將也進一步導致市場消費需求減少，川普的鋼、鋁進口高關稅政策，也將可能造成歐盟生產商損失，歐盟表示，應該是要搭建起互利互惠的合作關係，而不是破壞經濟體的惡意作為。

川普政府評估，關稅政策的推動將有助於打擊非法移民，以及毒品流入美國市場。除了對中國大陸的進口商品已如期加徵十％關稅外。目前「加拿大」和「墨西哥」兩國，也是美國最大的兩個鋼材進口來源國，在二○二四年時，供應了美國所有進口鋼材的三十五％。在美國總統川普宣布要對兩國徵收鋼、鋁關稅後，加拿大和墨西哥都表示將同步以「關稅」來反報復，如此可能引發一場北美貿易戰。

受到政策干擾經濟貿易影響，市場的鋼材價格因此開始上漲，製造業紛紛以調整價位為應對做準備，後因為與美國談判一項協定而暫時獲得豁免。雖然目前川普宣布要將「加拿大」與「墨西哥」的關稅徵收推遲一個月實施，但市場仍然預測川普的關稅政策最終仍會執行，因而導致近日的出口鋼材價位飆升，促使美國國內公司也提高自家產品價格以應對，進而逐漸推升民生用品價位。

鋼鋁關稅下的成本衝擊 商品價格蠢蠢欲動

近期美國境內的鋼材與鋼絲供應商表示，將準備提高價格，受到材料價格上漲因素影響，推高家電、汽車，甚至於機械零件製品，進而影響到能源與國防工業，因為「鋼」和「鋁」是其最大的消費支出項目之一，然而徵收的關稅最後也會轉移到美國消費者身上。對於製造業供應商而言，這可能是一筆意外之財，因為售價得到了充分的調漲理由，不僅不需要支付關稅，還能從消費者方收取更高的附加溢價。

美國鋼鐵行業，歷經二○二○年最低迷一年，近幾年來的鋼板卷價格一直在低位徘徊，主要原因是來自於家電、汽車、建築產業等消費需求疲軟。製造業的不景氣也反映出供應量充足，產能擴張的原因來自於川普第一任時的關稅政策，當時不僅提高製造業利潤與投資機會。而今日的高關稅再次推動，促使更多扭曲價位的低廉進口商品，離開美國市場。如今在關稅政策尚未正式上路前夕，各國供應鏈紛紛前往美國，試圖遊說以取得關稅豁免，來確保業務盈利，今日的關稅政策，反映出美國鋼鐵行業，處於現階段的不確定性以及市場不安，所有人都想知道川普下一個動作是什麼。

各國鋼鐵產業，在面對大規模的產業供應鏈變革，尤其是美國鋼、鋁關稅政策挑戰，皆有所因應：

一、 長年從澳大利亞向美國出口鋼錠、熱軋鋼卷、薄鋼板的「博思格鋼鐵公司BlueScope Steel」，其年產鋼量為五百萬噸，如今期盼美國能以「貿易順差」因素，獲得輸美關稅豁免。

二、 英國政府對於鋼鐵產業規劃，將注資二十五億英鎊以支持本土鋼鐵

發展，並鼓勵本國基礎建設，優先使用本地鋼材，以及引導鋼鐵製造業從高污染的「高爐」轉換為「電弧爐」，加強廢鋼回收、降低碳排放，順勢推動綠能產業。

三、 日本製鐵會表達向美國鋼鐵產業作出投資意願，日本認為美國政府採取的貿易限制措施，可能會對世界貿易組織（WTO）的多邊貿易體制造成不利影響。日本已遊說美國政府，期盼能給予鋼材輸美「關稅豁免」。然而日本其他產業也可能面對威脅，因為川普表示也要將進口車、藥品與電腦晶片皆納入徵收範圍。

四、 韓國是美國第四大進口鋼鐵來源，韓國表示，將設法保護企業利益，以外交手段來降低鋼、鋁稅所造成的衝擊。川普第一任期的關稅措施，導致韓國出口量減少三十％，如果未來持續增加二十五％關稅，韓國鋼鐵產業更是雪上加霜。然而「平等關稅」似乎也帶來機會，促使所有出口商的貿易條件趨向一致性。

全球鋼鐵業界，尚還不清楚未來幾個月將會如何發展，預估今日美國的關稅，可能促使中國大陸的低價鋼鐵出口商，尋求其他市場傾銷出口，帶給歐洲或其他國家製造商，更大的經營壓力。