林少萍與HOII后益 在布與光之間 寫下台灣品牌的奇蹟

林少萍身著HOII服飾，詮釋自信、溫柔與陽光共存的品牌精神。 她不是一開始就站在聚光燈下的創業家，而是為了信念，選擇放棄海外安逸生活，與夫婿攜子返台、重新落地生根的女性。創業初期，從親自接客服電話、親手剪衣服線頭，到帶領團隊走向巴黎時裝周的舞台，她始終以溫柔卻堅定的力量，讓一塊布不只是布，而是一道照亮自信與希望的陽光。這份初心成就HOII后益，也讓品牌成為連結科技、美感與人文關懷的橋樑。

文 / 劉正廷 攝影 / 徐裕庭

在防曬服飾市場競爭日益激烈之際，HOII后益卻以「越曬越美麗」的品牌理念脫穎而出。背後的推手，正是董事長林少萍，一位從台灣紡織世家走向國際時尚舞台的企業家，她不僅賦予布料科技與美學的靈魂，更透過品牌實踐公益，走出一條融合創新、時尚與愛心的企業之路。

當光轉化為養分 重新定義防曬的可能

對於林少萍而言，防曬從來不只是阻擋陽光這麼簡單。她觀察到市面上的防曬產品多半強調「防曬黑、防曬傷」，卻少有人關注穿戴者肌膚的長期健康與實際穿著體驗。她思考，是否能開發一種布料，不只隔絕紫外線，還能保留對人體有益的光譜，甚至呵護肌膚健康？這個想法成為HOII誕生的起點。

在這段探索初期，林少萍並不孤單，建躍實業股份有限公司成為她堅強的研發夥伴，攜手投入機能布料的開發與實驗，為HOII奠定關鍵的技術基礎。這份跨界合作的默契，打造出品牌初期的重要產品，也為日後融合科技與防護的藍圖，鋪設堅實道路。

此外她深知，台灣若僅靠代工終難跳脫紅海競爭，唯有打造自有品牌，才能開創高附加價值的出路。於是她積極跨界整合醫療與光學技術，導入特定波長過濾與美膚概念，讓防曬從單純「阻隔」進化為具「修護」的科技織品。

憑藉家族紡織背景與研發團隊合作，她開發出具發明型專利的機能布料，透過特殊織法與塗層技術，有效濾除百分之九十九有害紫外線，同時保留對人體有益光譜，實現「光能美膚」的創新防曬體驗，並取得台灣、美國、中國多項專利。

這項技術的問世，讓HOII獲得台灣、美國、中國等地發明型專利的肯定，不只是科技與設計的結合成果，更一舉顛覆業界對防曬的傳統想像，重新定義「陽光」與「肌膚」之間的關係。

親力親為的執著 品牌精神從細節開始

林少萍對品質近乎苛求，每件產品她都以「自己會不會穿」為標準，從客服到車縫檢查親力親為。這份對細節的執著，建立起團隊的品質共識，也為品牌贏得口碑。

她更認為，科技與時尚不應對立。HOII與多位設計師合作，推出兼具機能與美學的服飾，成功打入年輕族群與時尚圈，甚至登上巴黎時裝周，讓機能服飾不再只是戶外運動專屬，而是日常生活的時尚選擇，逐步建立起「美得有機能、穿得有信念」的品牌印象。。

HOII品牌代言人張鈞甯。

全球市場拓展 科技防曬的世界語言

在台灣取得穩固基礎後，HOII逐步布局國際。產品行銷至美國、加拿大、澳洲，並將進軍東南亞市場。林少萍認為，防曬產品的需求在不同區域表現出各自的文化偏好：歐美市場重視舒適與時尚設計，亞洲則偏好美膚與抗老功能。

HOII透過彈性策略，針對市場特性量身打造產品組合。她深信：「科技防曬是一種世界共通語言。」因此，未來HOII也將擴展至居家機能產品與永續時尚領域，以創新與環保並重的理念，開拓新藍海。

在品牌一步步走向世界的旅程中，林少萍始終不忘背後支持的力量。「HOII能走到今天，要感謝研發、供應鏈、銷售、代理團隊，以及每一位喜愛和支持品牌的顧客。」林少萍坦言，這幾年歷經不少挑戰與風波，但私下收到許多真誠的鼓勵，讓她感受到人情溫暖，「我真的很感動，這也讓我更堅信，品牌不只是事業，更是一種有愛的連結。」

防曬之外的溫度 公益讓品牌更有力量

對林少萍而言，企業應是社會責任的實踐場。HOII長年投入教育與醫療公益，特別關注隔代教養、偏鄉教育與高齡照護。她曾親自走進偏鄉校園，送上防曬帽與衣物，陪孩子們戶外活動，也因一名清寒學子靠獎助學金完成學業而落淚，從此推動「陽光助學行動」成為品牌長期計畫。

她同樣關心高齡者健康，推出銀髮族專屬的機能服飾，並定期捐贈至福利機構，讓長者能安心走進陽光裡。疫情期間，HOII捐出具滅菌功能的口罩，支援醫護、警消與弱勢族群，讓科技、時尚與愛心成為品牌文化的一體三面。

「不是有了資源才去做公益，而是因為相信公益的價值，品牌才真正有了靈魂與方向。」這是林少萍始終堅持的信念。

越曬越美麗 不只是Slogan更是信念

HOII的品牌語言「越曬越美麗」，來自對陽光的重新詮釋。林少萍說：「我們不是躲避太陽，而是用科學去篩選太陽中的好光。」這種積極轉化的精神，也映照出她個人面對挑戰的態度—在高壓與不確定中，持續探索與突破。

她喜愛的一句話是《老子》中的「知白守黑，為天下式」，這句話不僅是哲理，更像是她行事風格的註腳。她在光與影之間看見價值的共存，不以表面的明亮為唯一指標，也不畏艱難與隱忍的黑。

正如她所創建的品牌，在看似陽光炙烈的防曬議題中，找到深層的療癒與關懷之道。在企業經營上，她擅長在理性與感性之間拿捏分寸，在追求創新之餘，也懂得守住初心；在人生選擇中，她始終保有謙遜與學習的姿態，讓每一個決策都回到最初的那份善念與本質。

給年輕創業者的話 夢想之外 別忘記愛

回顧這條從布料工廠到國際品牌的道路，林少萍最感自豪的，是HOII已不只是品牌，更是一種正向價值的載體。「創業一定要有夢想，但更不能忽略社會的需要。」在她看來，企業的本質不該只為營利，而是要成為改變世界的一股正能量。

從她身上，我們看到新時代企業家的樣貌—兼具商業遠見、設計美學與深刻的社會關懷。林少萍用一塊布，重新詮釋人們對陽光與肌膚的理解；更以信念與堅持，串聯品牌理念、公益精神與全球視野。她所織出的既是防曬科技，還是一場關於溫度、責任與價值轉化的實踐。

這個品牌故事、創業歷程，是一段來自台灣、照見世界的光。