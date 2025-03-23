和安保險代理：穩健發展與數位創新並行

和安保險代理（簡稱和安保代）作為業界領先的車商保險代理公司，於二○二四年再度突破一百三十億元保費規模，這一成就不僅是其穩健經營策略的最佳見證，也反映市場對其優異服務和專業的高度認可，憑藉如此優質的成績，和安保代一舉奪下《2024卓越保險評比》三大獎項。

文‧陳建維 圖．和安保代提供

作為國內汽車銷售龍頭─和泰汽車的關係企業，和安保代主業雖以汽車保險代理為主，業績並與關係企業車輛銷售成績高度相關，但和安保代不因此而自我滿足，始終一直致力於不斷創新，希望為客戶提供更全面、更高效的保險服務，在數位化和市場需求變化的浪潮中，成功塑造了獨具競爭力的業務模式，也獲得了《2024卓越保險評比》卓越保險代理人獎、卓越領導人獎及卓越社會公益獎的肯定。

積極應對數位化挑戰

提供客戶便捷服務

隨著科技的飛速發展，數位化已成為各行各業的核心趨勢，保險行業亦不例外。對和安保代而言，數位化不僅是提升效率、簡化流程的工具，更是為客戶提供更精準保障、創新服務的重要手段。和安保代董事長 白錫潭指出，面對數位化時代帶來的挑戰，和安始終堅持以客戶需求為導向，積極投入數位化轉型。

特別是在多模態識別和事故自動通報系統方面，和安保代已經著手進行深入研究。以多模態識別為例，這項技術通過結合圖像、文字、聲音等多種數據形式，能夠極大提升對保險事故資訊的理解和處理精度，從而提高理賠效率並減少錯誤發生。而事故自動通報系統，則是希望透過網路的結合，在發生車禍事故後，車輛能夠第一時間將相關事故資訊第一時間傳遞給救援單位及警方，進一步保障駕駛人的安全，同時減少其事故處理過程中的心理壓力。

和安保代榮獲卓越保險評比三大獎項，白錫潭董事長與金管會主委彭金隆合影。

建議保險公司打造創新保險商品

提供更加全面之雙向保障

除了數位化轉型，和安保代還積極引領保險行業的創新。白錫潭董事長表示，和安的核心價值之一，是能夠幫助保險公司及客戶之間架起溝通的橋樑，並依據市場及客戶需求向保險公司建議開發更多元保險商品，讓客戶可以透過保險轉嫁風險。

白董事長表示，和安特別推崇的創新商品包括基於駕駛行為的保險（UBI，Usage-Based Insurance）。這類保險根據駕駛者的實際駕駛行為來進行保費定價，無需安裝車載裝置即可利用車輛的剎車來令片磨損程度和行駛里程等數據來計算保費。這項技術不僅保障了駕駛人的隱私，還能對謹慎駕駛的用戶給予更多優惠，並讓高風險駕駛者支付更高的保費，實現了風險和成本的合理匹配。除此之外，他也認為現有的車輛責任險，應可加強對於乘客的保障，建構更加全方位的責任保險。

此外，隨著汽車配件的多樣化，和安保代也提出了開發針對加裝配件的附加險的建議，依據現有汽車保險共同條款第三條之定義，如果駕駛加裝「原汽車製造商」以外之零件、配件，未經聲明並經保險公司同意加保者，保險公司不負賠償責任。問題是以現實情況來看，目前台灣一般車主對於加裝如行車紀錄器、車載機、隔熱紙等配件早已視為必須，只是所安裝配件廠牌不同，但如果只因「非原廠」而不能被保障，實在容易引起保障缺口及爭議。對此，白董事長特別建議，若產險公司能開發以

一、具有對價性之保費。二、僅限固定於車輛上，且非單獨損壞之配件（如隔熱紙），亦可比照輪胎與鋼圈賠付的方式之配件附加險，將可減少因配件損壞或理賠爭議所帶來的困擾。

致力跨界合作

全面拓展業務邊界

和安保代的成功，離不開其與多家保險公司、學術機構及科技公司之間的緊密合作。白董事長強調，未來和安將不僅僅專注於車險領域，更將積極拓展到其他產業的保險領域，這也正是和安在二○二五年大力拓展的方向。作為業界的領頭羊，和安保代深知，面對快速變化的市場需求，必須擁抱更多元的業務領域才能保持競爭優勢。

除了在保險商品方面的創新，和安保代也致力於推動行業內部的數位化協作，與和泰汽車、車美仕、日本愛和誼（AIOI）保險公司以及其他數位科技公司共同開發大數據分析平台，將傳統的服務流程升級為更高效、更智能的數位化流程。希望這些創新的合作項目，能逐步改變保險業的傳統模式，更可提升整體行業的服務質量。

和安保代在2024年首爾發明展大放異彩，獲得了「金牌獎」與「國際(泰國)創新獎」兩項榮耀。

注重客戶體驗優化理賠流程

創造創新發展的服務價值

展望未來，和安保代將繼續秉持「創新引領發展，服務創造價值」的理念，在不斷完善現有業務的基礎上，積極探索更多保險業務的可能性。不僅數位化轉型將持續推動，也時刻觀察客戶需求進而向保險公司提出建議，開發新的產品，並與更多合作夥伴共同探索全新業務模式。白錫潭董事長表示，和安保代將不僅停留在當前的成就上，而是會以更加開放、包容的姿態迎接未來的挑戰，持續為客戶提供更安全、更便捷、更值得信賴的保險服務。此外，金融監督管理委員會近年來積極推動數位保險公司，期望透過科技提升保險市場的競爭力與普惠金融的發展。然而和安保代作為車商保代市場領頭羊，已具備配合數位轉型的基礎，未來數位保險公司成立，若有幸可以與其合作，結合自身強大的保險代理經驗及數據分析能力，應可為市場提供一定的貢獻。

無論是從業績增長、數位化創新還是服務優化方面來看，和安保代都已經站在保險行業的最前端。在未來的道路上，這家以客戶為中心的公司將繼續突破自我，實現卓越，並帶領保險行業邁向更加智能和多元的未來。