當代藝術創作者易若家 夢幻森林序曲

這一次參訪了當代藝術家易若家的工作室，新系列的作品，主題仍然是她喜歡的動物，更卻多了些故事性，油彩的瀲灧溶在啞光的霧色裡，在森林湖邊的的清晨，自然甦醒的聲音，全然不僅是一幅平面創作。

文/傅啓倫 圖/易若家藝術之頁

平面藝術是思想的延伸與定格，從小學習鋼琴與繪畫的易若家，作品裡隱約可見文字的影子，兒時的她，也曾夢想成為一名作家。

「因爲我媽唸中文系，家裡有一些古典詩詞與小說，我喜歡宋詞比唐詩多些，唐詩自律整齊，宋詞長短寫意，翻閱起來，白紙黑字裡的情景如畫，很嚮往，小學作文課上也偶會受到老師誇獎，覺得自己文筆似乎還不錯，除此就是常去租書店租書，先在瓊瑤小說裡看到情人談徐志摩，尋著去讀徐志摩，再循著徐志摩找泰戈爾，作者的閱讀線索是我啟蒙的地圖，這讓創作慾一直都在，就算在很懶時，也想表達一些什麼，想用哪一種方式表達，作品中可以有虛構，可以有真實，也喜歡金庸筆下的人物，一個個立體細膩的角色被置入存在過的時空，然後超越時空，就因為他們被賦予鮮活的靈肉，所以現在也成為一個創作者的我，也期許能給予自己作品獨立的生命」

易若家一路讀美術班美術系，有時藝術領域被認為，是萬千世界裡局部的萬千世界，不管如何，把喜歡做的事情變成工作，已讓不少人夢寐以求，所以當被問當藝術家是否很辛苦時，她回答「做什麼都會有辛苦的地方，我認同稻盛和夫說的『認真生活與工作就是修行』，現在比較常接觸哲學與心理學，在梳理人生與自我療癒上，蘇格拉底尼采 叔本華..等上世紀以前的哲人，也不過時，雖說人要隨著變化往前，搬家的時候，會丟棄一些東西，少數東西終究會留著，直到變成自己的遺物，若到了最終只能保留一件時，我就選『精神』吧」

序曲之一 50x50cm 壓克力 帆布acrylic on canvas

若家的音樂造詣不俗，她說起最近在練習的蕭邦幻想即興曲，「有點難度，但整首曲子部分是重複的，所以樂曲雖然聽起來長，但練到一半就差不多可成型了，不過要練熟到讓手指記憶下來，才能進入到意境。我的注意力容易漫遊，練琴可以訓練專注，熟悉曲子是一段過程，是一段旅程，不去經過就什麼都沒有，經歷創作的過程，才能把作品從想像中浮現出來，不然就真的只是幻想」

數大是美 沈默是金

易若家說，今年計劃出一本畫作散文兼容並存的畫集，還有幾場新作品的發表展覽，以及在「傑克魔豆美術館」的常態展出，等不及拭目以待！看著金色的銀杏葉茂密豐盛，與小動物的靈氣相輝映，低調的金黃色，也寓意著殷實的收穫！

易若家以閱讀線索與藝術創作交織的地圖，不斷持續延伸

人生如穿越森林，白晝與黑夜輪迴，有不期而遇的暴雪和荊棘，也有光采動人如斯，在都市叢林的我們，不時遇見賞心悅目的畫作，猶如在湖邊鬆弛小憩，藝術是平衡與和諧的支撐，藝術作品是解語的魔鏡，古人說「以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以知興替」，以藝術為鏡的好處則不可言喻，靈魂如同在森林的芬多精裡飛翔呼吸，傾聽自己的思想，那份在人文與自然和美中的參與感，真的是一份禮物。