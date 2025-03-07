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《2025卓越證券評比》揭曉！ 國內九家證券商獲得殊榮 展示台灣證券市場優勢與潛力

聯合新聞網／ 卓越
台灣證券交易所林修銘董事長（左七）、卓越雜誌發行人林定芃(右七)與獲獎券商代表共同合影
台灣證券交易所林修銘董事長（左七）、卓越雜誌發行人林定芃(右七)與獲獎券商代表共同合影

卓越雜誌為瞭解台灣民眾對國內各證券公司的表現，特別舉辦《2025卓越證券評比》，本次透過專家學者調查，遴選出九家最佳證劵公司，並於3月5日下午假台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。本次活動出席貴賓包括台灣證券交易所林修銘董事長及卓越雜誌發行人林定芃等人。

文．陳怡瑄　攝影．徐裕庭、彭慶全

台灣證券交易所林修銘董事長首先肯定卓越雜誌舉辦《2025卓越證券評比》活動，讓投資者更了解證券業者的優勢與差異。並提到過去一年證券市場表現亮眼，總交易值近100兆，隨著全球發展，證交所以打造國際級資本市場為目標，落實普惠金融及友善投資環境為使命。而證交所推出的「盤中零股交易制度」，也成功降低投資門檻，讓更多年輕族群和小資族方便進入市場，接下來證交所也會持續創新並推出各種商品，如：主動式ETF、被動式平衡型ETF等。最後，林修銘董事長也藉著活動感謝各證券業者，為提升投資人防詐意識並響應政府政策，未來證交所也攜手證券商，共同提升證券市場防詐功能。

台灣證券交易所林修銘董事長提到，過去一年證券市場表現亮眼，總交易值近100兆，隨著全球發展，證交所以打造國際級資本市場為目標，落實普惠金融及友善投資環境為使命。
台灣證券交易所林修銘董事長提到，過去一年證券市場表現亮眼，總交易值近100兆，隨著全球發展，證交所以打造國際級資本市場為目標，落實普惠金融及友善投資環境為使命。

卓越雜誌發行人林定芃表示，卓越雜誌創辦四十周年，多年來致力於發掘卓越的人事物與明日之星，希望透過報導發起力量，讓廣大消費者了解獲獎券商之優勢。台股2024年量價齊揚，證券商獲利水漲船高，券商經紀業務收益創單年度新高。林定芃提到，如此龐大的市場，加上數位金融普及與投資族群年輕化，券商業者更該做出差異化經營，提供更多資訊及趨勢供投資者參考。最後林定芃也肯定證交所及政府單位多年來促進數位金融資訊透明、交易機制公正，並與證券業者一同提升對社會向上的引導力，同時也維護廣大投資者的權益。

金管會日前公布金融三業（銀行、保險、證券）2024年稅前獲利1兆587.47億元創史上新高，較2023年稅前獲利7036億元，年增50%以上。其中證券業獲利亮眼，創歷史新高，而證券商獲利躍增，主要受惠台股價量俱揚，帶動經紀、承銷及自營業務收入同步成長。

《卓越雜誌》成立40周年，主要報導財經管理的知識與訊息，多年來致力於發掘卓越的人事物與明日之星，致力提升新聞素質，並搭起產業交流的平台，時常邀請許多專家學者來分享優質服務作法，希望透過報導發起力量，促使各方皆能精益求精。

卓越雜誌2025.3號467期
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