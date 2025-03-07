快訊

孤獨美食家「五郎」6度訪台 一下飛機迫不及待享用擔仔麵

關稅僅障眼法好戲沒上場？ 外媒：真正目的促成「終極川普交易」

矽谷模式 x 台灣創新！國際扶輪3482地區推動台灣新創生態發展

聯合新聞網／ 卓越
國際扶輪3482地區2024-25年度RYLA團隊與來自全台卓越青年
國際扶輪3482地區2024-25年度RYLA團隊與來自全台卓越青年

2025年1月17至19日，國際扶輪3482地區2024-25年度扶輪青年領袖獎研習營(RYLA)委員會，成功舉辦了一場為期三天兩夜源自於美國矽谷的創新創業營隊模式，用《超越生成式AI的領袖魅力：打造一間未來公司》為主題，導入矽谷創業培訓模式、結合國際企業家與學術專家的專業指導，透過三天兩夜的高強度課程，為台灣未來的創業家提供創新思維、領導力養成與實戰演練，推動台灣新創生態的發展。

文/林嘉宏

全球創新趨勢，扶輪共創青年創業新時代

根據全球創業環境指數（NECI），台灣2024年排名全球第三，國際扶輪多年來積極推動對創業環境的良好支持，致力於培育青年領袖提供多元計畫，包括扶輪青年領袖獎研習營RYLA、扶輪青少年交換計畫RYE、扶少團Interact及扶青社Rotaract等。今年度RYLA領袖研習獎委員會攜手產官學界與矽谷創業資源，為台灣青年提供國際級創業訓練，提升競爭力，拓展全球視野。

專業導師陣容，精準打造創業藍圖

此次三天兩夜的RYLA創業青年領袖培訓獎研習營中，特別邀請美國矽谷研究院陶翼青博士設計創業課程模組，以及十三位產學界專業講師授課，包含：仲億行銷陳朝蔚分析師、ImpactHub Taipei共同創辦人張士庭、雲豹能源趙書閔總經理、新創公道伯羅偉特博士、仙童科技吳阡源董事長、配客嘉葉德偉創辦人、Fake Sober羅伊執行長、Asia IoT Alliance葉淑明行銷長、澄意文創周震宇老師、華沃教育林嘉宏創辦人、富士康集團大陸子公司聶繼承總經理、輔仁大學馮冠超院長、台灣大學GMBA謝源弘教授等；透過三天兩夜創業精華課程幫助創業青年快速定位市場、設計價值主張，並有效建立財務規劃，打造高潛力商業計畫。同時邀請創業家現身說法如何突破創業初期困境，打造可持續發展的企業策略。

國際扶輪3482地區2024-25年度主委林嘉宏授課商業模式
國際扶輪3482地區2024-25年度主委林嘉宏授課商業模式

創業陪跑計畫，從理論到實戰

本次 RYLA 不僅提供三天兩夜的課程，更推出為期兩個月的「創業陪跑計畫」，安排創業導師線上輔導制度，邀請了十所大學教授，包括：李啟龍教授、林東正教授、吳斯偉教授、李承仲教授、紀舒哲教授、孫儷芳教授、徐雅惠教授、張惠真教授、陳純德教授與陳素蓉教授等，結合創業實例探討、市場接受度及財務評估等，讓青年創業家能沉浸式的學習，紮實創業過程中的軟實力及問題解決之道，優化創業提案。主辦單位在賽前特聘20多年創業輔導、新事業發展及企管經驗，專長橫跨先進製造、物聯網、電動汽車、光電、手機、工業電腦、工業設計等領域的新創輔導專家顧及然院長透過直播傳授與鴻海 H.Spectrum+ 培訓課程相同規格的募資簡報製作與簡報技巧，最終成果將於 2025 年 3 月 9 日創業成果發表會亮相，由矽谷、台灣企業界專家與投資人共同評選，為優秀團隊提供進一步發展機會。

創新突破，扶輪x企業攜手打造國際級青年創業生態

RYLA 青年領袖獎研習營的成功舉辦特別感謝協助單位美國矽谷研究院，其中背後少不了企業領袖的智慧與支持，他們以自身經驗勉勵年輕創業者勇敢追夢，並提供關鍵建議，贊助企業包括臺灣國際學生住宅管理TAIWAN SHARE HOUSE、國際扶輪3482地區前總監謝炎盛、溫帝之愛慈善協會、溫帝生技、隆遠集團的鼎力支持，領導青年服務新視野。

80位學員分組製作募資簡報架構，積極參與與課程
80位學員分組製作募資簡報架構，積極參與與課程

其中溫帝集團創辦人陸玟伶提醒「專注與堅持，決定企業成長。」創業者如何精準解決市場痛點，建立長期競爭力才是王道；隆遠集團董事長莊子華則強調「企業經營不只是金錢遊戲，更需要以人為本」。曼都國際賴淑芬分享，從七張美髮椅到年營收60億，創業成功關鍵在於市場適應與實戰經驗累積。恒亞貿易陳煙平指出，台灣創新能力強，關鍵是如何推向國際市場，掌握趨勢提升競爭力；「創業不只是經營，更是連結。」大道文創陳世昇與台灣 Share House 姚凱文分別強調，創業者應勇敢嘗試、快速調整策略，並透過文化交流與國際市場接軌。

此外也募集各界資源包含：曼都國際、俐富股份有限公司、恒亞貿易(股)公司、大道文創、華沃教育、東洲藥品、信安生化、得升杰有限公司、聯華通企業有限公司、Uncle Bubble、婉美學Viki專業皮膚管理Spa、康庭環衛、比呂去哪裡、澄意文創周震宇老師、王者教練聶繼承老師、保力達、羅浮娛樂股份有限公司等單位，以及國際扶輪3482地區十二個分區共42個扶輪贊助社投注攜手打造創業資源。

本次RYLA 透過矽谷創業模式的引入提供國際級創業培訓，更串聯產官學界資源與專業指導，為台灣青年鋪設通往成功的道路，讓台灣的年輕世代在全球市場發光發熱。

卓越雜誌2025.3號467期
卓越雜誌2025.3號467期

卓越

追蹤

延伸閱讀

大雨+濃霧特報 今明各地溼冷 高山明後天有機會3月雪

台南楠西規模5.2地震 地震中心：屬於0121嘉義大埔餘震

打造半導體產業聚落 高捷世運站東南側劃更新地區

宜蘭基層農會改選「三巨頭」三星地區農會變天！在野派獲勝

相關新聞

擁抱現實主義 美國是否真能再度支配世界

自二○二五年再次就任美國總統以來，川普推行的新美國主義（America First 2.0）在全球範圍內引發了一系列深遠影響。其外交與經濟政策的核心目標在於強化美國的國家利益、削弱多邊主義，並重塑全球經貿與外交格局。然而，這種政策是否是在重塑世界秩序，亦或導致既有體系的崩壞，值得深入探討。

川普上任推動新經濟政策 牽動全球政經發展

川普上任後明確在「美國優先」條件下推動經濟發展，包括要求聯邦部門對於他國的匯率進行監控、以關稅手段挑戰各國、塑造「加密貨幣」成為另一個新興行業、對抗金磚國家BRICS的崛起，以及格陵蘭島、墨西哥灣的礦產資源和巴拿馬運河的經濟利益，一切作為都與各國息息相關。

台灣要如何因應川普政權時代

川普重返白宮，台海關係也深受新政影響而更為敏感微妙、可能友善也可能更為緊張，川普以「美國優先」思維，認為台灣竊取了美國的半導體業務，暗示台灣應該要向美國支付保護費，或購買更多昂貴的軍事裝備，以及增加在美半導體事業投資，迫使台灣必須適度調整。

台灣地方財政與產業發展 從財政劃分法到競爭力提升

在台灣，地方財政結構決定各縣市的發展潛力，影響基礎建設、產業發展與公共服務的品質。其中，政府的財政劃分法規範中央與地方政府的財政收支比例，而統籌分配款則成為許多地方政府仰賴的重要財源。然而，各縣市的財政條件不一，資源分配與運用方式亦有所不同，導致地方發展的落差日益擴大。

美國創業教父史蒂文·霍夫曼將來台 剖析全球創業變革與新創機遇

全球創業生態正經歷前所未有的變革，AI與自動化技術持續顛覆傳統商業模式，而創新思維與市場競爭力成為企業能否生存的關鍵。在這樣的時代背景下，全球知名創業導師、創業加速器Founder Space創辦人史蒂文‧霍夫曼（Steven Hoffman，暱稱霍夫曼船長Captain Hoff）即將來台，為台灣新創帶來國際級的創業智慧與趨勢解析。

《2025卓越證券評比》揭曉！ 國內九家證券商獲得殊榮 展示台灣證券市場優勢與潛力

卓越雜誌為瞭解台灣民眾對國內各證券公司的表現，特別舉辦《2025卓越證券評比》，本次透過專家學者調查，遴選出九家最佳證劵公司，並於3月5日下午假台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。本次活動出席貴賓包括台灣證券交易所林修銘董事長及卓越雜誌發行人林定芃等人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。