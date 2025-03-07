矽谷模式 x 台灣創新！國際扶輪3482地區推動台灣新創生態發展

2025年1月17至19日，國際扶輪3482地區2024-25年度扶輪青年領袖獎研習營(RYLA)委員會，成功舉辦了一場為期三天兩夜源自於美國矽谷的創新創業營隊模式，用《超越生成式AI的領袖魅力：打造一間未來公司》為主題，導入矽谷創業培訓模式、結合國際企業家與學術專家的專業指導，透過三天兩夜的高強度課程，為台灣未來的創業家提供創新思維、領導力養成與實戰演練，推動台灣新創生態的發展。

文/林嘉宏

全球創新趨勢，扶輪共創青年創業新時代

根據全球創業環境指數（NECI），台灣2024年排名全球第三，國際扶輪多年來積極推動對創業環境的良好支持，致力於培育青年領袖提供多元計畫，包括扶輪青年領袖獎研習營RYLA、扶輪青少年交換計畫RYE、扶少團Interact及扶青社Rotaract等。今年度RYLA領袖研習獎委員會攜手產官學界與矽谷創業資源，為台灣青年提供國際級創業訓練，提升競爭力，拓展全球視野。

專業導師陣容，精準打造創業藍圖

此次三天兩夜的RYLA創業青年領袖培訓獎研習營中，特別邀請美國矽谷研究院陶翼青博士設計創業課程模組，以及十三位產學界專業講師授課，包含：仲億行銷陳朝蔚分析師、ImpactHub Taipei共同創辦人張士庭、雲豹能源趙書閔總經理、新創公道伯羅偉特博士、仙童科技吳阡源董事長、配客嘉葉德偉創辦人、Fake Sober羅伊執行長、Asia IoT Alliance葉淑明行銷長、澄意文創周震宇老師、華沃教育林嘉宏創辦人、富士康集團大陸子公司聶繼承總經理、輔仁大學馮冠超院長、台灣大學GMBA謝源弘教授等；透過三天兩夜創業精華課程幫助創業青年快速定位市場、設計價值主張，並有效建立財務規劃，打造高潛力商業計畫。同時邀請創業家現身說法如何突破創業初期困境，打造可持續發展的企業策略。

國際扶輪3482地區2024-25年度主委林嘉宏授課商業模式

創業陪跑計畫，從理論到實戰

本次 RYLA 不僅提供三天兩夜的課程，更推出為期兩個月的「創業陪跑計畫」，安排創業導師線上輔導制度，邀請了十所大學教授，包括：李啟龍教授、林東正教授、吳斯偉教授、李承仲教授、紀舒哲教授、孫儷芳教授、徐雅惠教授、張惠真教授、陳純德教授與陳素蓉教授等，結合創業實例探討、市場接受度及財務評估等，讓青年創業家能沉浸式的學習，紮實創業過程中的軟實力及問題解決之道，優化創業提案。主辦單位在賽前特聘20多年創業輔導、新事業發展及企管經驗，專長橫跨先進製造、物聯網、電動汽車、光電、手機、工業電腦、工業設計等領域的新創輔導專家顧及然院長透過直播傳授與鴻海 H.Spectrum+ 培訓課程相同規格的募資簡報製作與簡報技巧，最終成果將於 2025 年 3 月 9 日創業成果發表會亮相，由矽谷、台灣企業界專家與投資人共同評選，為優秀團隊提供進一步發展機會。

創新突破，扶輪x企業攜手打造國際級青年創業生態

RYLA 青年領袖獎研習營的成功舉辦特別感謝協助單位美國矽谷研究院，其中背後少不了企業領袖的智慧與支持，他們以自身經驗勉勵年輕創業者勇敢追夢，並提供關鍵建議，贊助企業包括臺灣國際學生住宅管理TAIWAN SHARE HOUSE、國際扶輪3482地區前總監謝炎盛、溫帝之愛慈善協會、溫帝生技、隆遠集團的鼎力支持，領導青年服務新視野。

80位學員分組製作募資簡報架構，積極參與與課程

其中溫帝集團創辦人陸玟伶提醒「專注與堅持，決定企業成長。」創業者如何精準解決市場痛點，建立長期競爭力才是王道；隆遠集團董事長莊子華則強調「企業經營不只是金錢遊戲，更需要以人為本」。曼都國際賴淑芬分享，從七張美髮椅到年營收60億，創業成功關鍵在於市場適應與實戰經驗累積。恒亞貿易陳煙平指出，台灣創新能力強，關鍵是如何推向國際市場，掌握趨勢提升競爭力；「創業不只是經營，更是連結。」大道文創陳世昇與台灣 Share House 姚凱文分別強調，創業者應勇敢嘗試、快速調整策略，並透過文化交流與國際市場接軌。

此外也募集各界資源包含：曼都國際、俐富股份有限公司、恒亞貿易(股)公司、大道文創、華沃教育、東洲藥品、信安生化、得升杰有限公司、聯華通企業有限公司、Uncle Bubble、婉美學Viki專業皮膚管理Spa、康庭環衛、比呂去哪裡、澄意文創周震宇老師、王者教練聶繼承老師、保力達、羅浮娛樂股份有限公司等單位，以及國際扶輪3482地區十二個分區共42個扶輪贊助社投注攜手打造創業資源。

本次RYLA 透過矽谷創業模式的引入提供國際級創業培訓，更串聯產官學界資源與專業指導，為台灣青年鋪設通往成功的道路，讓台灣的年輕世代在全球市場發光發熱。