美國創業教父史蒂文·霍夫曼將來台 剖析全球創業變革與新創機遇

全球創業生態正經歷前所未有的變革，AI與自動化技術持續顛覆傳統商業模式，而創新思維與市場競爭力成為企業能否生存的關鍵。在這樣的時代背景下，全球知名創業導師、創業加速器Founder Space創辦人史蒂文‧霍夫曼（Steven Hoffman，暱稱霍夫曼船長Captain Hoff）即將來台，為台灣新創帶來國際級的創業智慧與趨勢解析。

文 / 劉正廷 圖 / 創富教育顧問有限公司提供

全球知名創業導師、創業加速器Founder Space創辦人史蒂文‧霍夫曼(Steven Hoffman)有望於今年八月來台，出席由卓越媒體集團及創富教育顧問公司聯合主辦的大型創新創業論壇，預計吸引千名創業者、投資人及科技產業專業人士參與。

此次論壇將成為台灣創業生態的一大盛事，為本地新創企業帶來國際級的創新思維與趨勢洞察。史蒂文‧霍夫曼日前接受卓越媒體集團專訪，分享他的創業哲學、

AI技術對未來的影響，以及對台灣新創發展的觀察與建議。

矽谷創業家與創新思維的實踐者

霍夫曼憑藉多年創業經驗，曾成功創辦多家矽谷科技公司，並著有多本影響深遠的創業書籍，包括：《The Five Forces：未來五大力量顛覆世界》、《Surviving a Startup：新創企業的生存指南》與《Make Elephants Fly：顛覆性創新的核心策略》。這些書籍不僅為創業者提供理論架構，更結合實戰經驗，幫助新創企業在競爭激烈的市場中站穩腳步。

《Make Elephants Fly》：顛覆

性創新的核心策略

在此書中，霍夫曼詳細闡述創業運作的重要步驟—「顛覆式創新」。他分析如何將創新理念轉化為可行的商業模式，並提供實踐經驗與策略。對於渴望顛覆市場格局的傳統企業與新創公司而言，這本書堪稱不可或缺的

指引。

《Surviving a Startup》：新創企業的生存指南

此書則提供經驗主導的創業生存指南。霍夫曼以自身在創業加速器與企業培訓中的經驗為基礎，提供新創企業從想法到落地、再到市場擴展的全方位策略。他強調，創業者必須學會資金管理、商業模式開發與市場競爭策略，才能在充滿挑戰的創業環境中存活並成長。

《The Five Force》：未來五大力量顛覆世界

在他這本最新的著作中，霍夫曼分析五大即將重塑全球經濟與社會的技術力量，分別是：

一、生成式AI（Generative AI）

二、深度自動化（Deep Automation）

三、腦機接口（Brain-Computer Interfaces）

四、生物融合（Bioconvergence）

五、人類擴展主義（Human Augmentation）

霍夫曼指出，這些技術不僅將改變企業運作模式，甚至可能顛覆現有的產業結構。他強調：「台灣在半導體產業擁有世界級的優勢，加上無數具創意與才華的年輕人，這本書正是為他們而寫，幫助他們理解未來的創業趨勢。」

台灣創業新機遇

擁抱科技變革

面對AI與自動化帶來的劇變，霍夫曼認為，創業者應該思考如何利用這些技術提升競爭力，而非抗拒變革。他建議台灣新創企業加速數位轉型，利用AI驅動的商業模式開拓全球市場，並借助科技優勢創造更具影響力的創業生態。

此次來台，霍夫曼不僅將於創業論壇上發表專題演講，還將透過書籍發行與創業者進行深度交流，期待為台灣新創產業帶來新的啟發與機遇，助力本地創業生態與國際接軌。

從好萊塢夢想到科技創業

霍夫曼的轉折點

在專訪中，霍夫曼回憶起自己最初的創業經歷：「我從小就熱愛講故事，最早的夢想是成為電影導演，進入好萊塢發展。但當我發現遊戲產業能結合故事與技術，我毅然轉向科技創業，並在Sega等企業從事遊戲開發。當時，我主要負責遊戲設計與敘事，這段經歷讓我深刻理解了使用者體驗與互動設計的重要性。」

他的轉折點來自於一次關鍵的創業嘗試。「當時我們想開發一款創新的社交遊戲，結果失敗了。這讓我意識到，產品本身的創新並不足夠，最重要的是理解市場與用戶需求。當你創業時，你不能只是打造自己想要的產品，而是要解決真正存在的問題。」

市場需求至上

創業成功的關鍵策略

霍夫曼隨後進一步談到他如何運用這些經驗，在創辦創業加速器Founder Space時，將市場需求作為最重要的考量因素：「我希望能提供創業者一個真正有價值的平台，讓他們可以學習如何避開創業陷阱，掌握成功的關鍵。」透過與全球投資人、創業導師及企業家的密切合作，他將Founder Space發展成為國際知名的創業加速器，協助全球創業者開拓市場，擴展影響力。

霍夫曼自詡為「創業船長」，帶領無數創業者從零開始，尋找市場定位並發展競爭優勢。他強調，創業沒有單一成功模式，每位創業者的個性、管理風格與市場策略都不盡相同，唯有不斷學習與調整，才能突破困境。

此外，他指出，創業者常陷入「產品迷戀」的陷阱，而忽略市場需求。他建議新創企業不要執著於產品本身，而是專注於用戶需求與市場適應性，並不斷調整產品策略，以確保在激烈競爭中脫穎而出。「你可以擁有世界上最棒的產品，但如果沒有人願意買單，那麼它的價值就歸零。」

AI變革浪潮

改變產業結構與人類價值的挑戰

霍夫曼在專訪中深入探討AI對未來社會的影響。他認為，AI與自動化技術將全面改變全球產業結構，許多傳統職位將逐漸被機器取代，但這並不代表人類將失去價值，反而會創造新的發展機會。他強調，未來的社會將更強調人類的創意、情感互動與社交連結，這些軟實力將成為無可取代的核心價值。

「很多人擔心AI會讓我們的工作變得無用，但真正需要思考的是，我們如何利用這項技術來提升生活品質。」霍夫曼表示，過去人類的價值往往被工作定義，而未來AI將讓人們有更多時間投入藝術創作、哲學思考、社交與家庭生活。「我們需要『從工作定義人生』的框架中解放，進入一個以創造力與人際關係為核心的時代。」

AI時代的社會選擇

如何確保技術惠及全人類

然而，他也警告，這場變革並非全然光明，關鍵在於人類如何決策與應對。「AI的發展是一把雙面刃，如果決策者的選擇不當，可能會導致財富與資源更加集中，讓少數人受益，而大多數人被排除在經濟體系之外。」霍夫曼強調，未來社會的走向將取決於如何制定政策與技術應用方式，確保技術能夠真正造福全體人類。

「創業最重要的是靈活應變，你不能只是抱怨市場環境變了，而是要思考如何順勢而為，找到新的機會點。」霍夫曼強調，成功的新創企業通常不會害怕技術變遷，而是主動擁抱變革，並將其轉化為競爭優勢。

他認為，未來人類將與AI深度共存，甚至進一步發展腦機接口，讓人類思維直接與AI系統連結，改變我們獲取知識與互動的方式。「未來，我們將不再只是使用AI，而是與AI共生，這將顛覆我們對工作的定義，甚至對人類存在的思考方式。」

台灣新創的全球視野與挑戰

霍夫曼曾多次造訪台灣，對台灣並不陌生，他曾與台灣工業技術研究院（ITRI）、國家發展委員會（NDC）、台灣創新創業中心（TIEC）及多家科技產業領袖深度交流。

他表示，台灣在半導體與AI硬體技術領域擁有全球領先的競爭力，但在創業生態與國際市場拓展方面仍面臨挑戰。他認為，台灣新創若要在全球市場立足，必須從一開始就具備國際化視野，並積極探索全球市場的機會。

「台灣的年輕創業者如果僅聚焦於本地市場，將難以達到規模化發展。」霍夫曼強調，成功的關鍵在於如何自創業初期便著眼全球，學習與國際接軌，並善用全球資源與投資機會。

技術強大但缺乏市場策略與國際銷售經驗

霍夫曼提到，在與台灣工業技術研究院（ITRI）等機構合作時，他觀察到台灣的創業生態正在發展，但仍需要更多支持來幫助新創企業進軍國際市場。「許多技術優秀的台灣新創團隊，開發出的產品具有高度競爭力，卻缺乏市場策略與國際銷售經驗。他們需要更多國際市場的實戰經驗，理解如何擴展客戶群，並學習如何與國際投資人對話。」

此外，他強調，台灣應積極參與國際創業加速器與產業論壇，透過全球交流機會提升市場敏銳度。他舉例，以色列的創業成功並非僅來自技術，而是來自其新創團隊具備全球市場視角，並積極與國際創投合作。「創業的成功不僅是技術，還包括策略、品牌建立與資本運作。台灣的創業家若能結合這些要素，將有機會打造具有國際競爭力的企業。」

借鏡全球成功模式

加強國際市場導向

霍夫曼也不吝分享他在不同國家協助創業生態發展的經驗，如愛沙尼亞、荷蘭及烏茲別克斯坦等。這些國家雖然市場規模較小，但政府積極支持新創發展，並透過政策鼓勵創業者向國際市場發展。他認為，台灣可以借鏡這些國家的策略，加強對新創的全球市場培育，並透過政策與資源協助企業進軍國際。

霍夫曼特別提到，台灣需要更多成功的新創案例來激勵年輕創業者。「年輕創業者需要看到身邊的人成功，這樣他們才會相信自己也能做到。這就是矽谷的成功模式，當你看到你的同學、朋友創業成功，你會覺得這條路是可行的，這種氛圍對於創業生態至關重要。」他認為，台灣應該加強對本地創業成功案例的曝光與推廣，讓更多人認識到創業的可能性。

加入國際網絡

打造全球競爭力

「加入國際網絡不僅能獲取資金，更重要的是建立合作夥伴，了解全球市場的真實需求，這才是企業成功的長遠之道。」霍夫曼表示，台灣的新創企業若能善用這些資源，將有機會在全球市場中脫穎而出。

創業成功的關鍵在於如何從一開始就將市場視野放眼全球，學習與國際接軌，善用全球資源與投資機會。」霍夫曼強調。

他認為，創業並非一條直線，而是一場充滿挑戰與變數的旅程，成功的關鍵在於創業者是否能夠靈活應對市場變化，並善用科技工具來突破重重障礙。

全球創業趨勢與台灣新創的未來

霍夫曼認為，台灣的新創生態仍有巨大發展潛力，關鍵在於能否建立更強的國際連結，並積極探索市場機會。他鼓勵台灣創業者勇於挑戰現有框架，突破本地市場的限制，積極融入全球科技與商業網絡。

「成功的創業家並不是等待機會來臨，而是主動創造機會。台灣擁有優秀的人才與技術，若能強化品牌策略與國際合作，將能在全球市場中發揮更大影響力。」霍夫曼

表示。

未來，他將持續關注台灣創業生態的發展，並期待看到更多台灣新創企業在國際舞台上發光發熱。霍夫曼指出，全球創業環境正在快速變革，未來的成功將取決於創業者能否擁抱科技轉型，並與國際市場接軌。他特別強調，創新不僅是技術層面的突破，更關鍵的是商業模式與市場策略的靈活應變。

對於台灣創業者而言，應勇於走出舒適圈，積極參與國際創業社群，學習如何有效吸引國際投資人，並掌握全球市場的動態與機會。他認為，唯有透過持續學習與實戰經驗累積，台灣新創才能在競爭激烈的國際舞台上脫穎而出。

卓越論壇

為台灣創業生態注入國際級動能

本次論壇由卓越媒體集團及創富教育顧問公司聯合主辦，將邀請來自全球的創投專家、企業領袖與技術創新者，共同探討AI時代的創新創業機會。霍夫曼的分享將涵蓋如何打造具有全球競爭力的新創企業、AI對未來產業的影響，以及如何在科技變革浪潮中創造新的市場機會。

對於台灣創業者而言，這將是一場不容錯過的學習與交流機會，透過與國際頂尖創業導師的對話，掌握創業航行的關鍵策略，為未來的發展奠定更堅實的基礎。（卓越論壇報名資訊與更多細節將於近期公布，敬請關注卓越媒體集團官方公告。https://51cfjy.youbuy.tw/RFUXD）