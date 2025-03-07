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台灣地方財政與產業發展 從財政劃分法到競爭力提升

聯合新聞網／ 卓越

在台灣，地方財政結構決定各縣市的發展潛力，影響基礎建設、產業發展與公共服務的品質。其中，政府的財政劃分法規範中央與地方政府的財政收支比例，而統籌分配款則成為許多地方政府仰賴的重要財源。然而，各縣市的財政條件不一，資源分配與運用方式亦有所不同，導致地方發展的落差日益擴大。

文 / 劉正廷

在地方資源有限的情況下，如何在財政架構內有效運用資源，以強化產業競爭力並確保經濟發展，成為當前的重要課題。各地政府必須在數位轉型與傳統產業扶持之間取得平衡，確保長遠的經濟發展動能。

以苗栗為例，地方建設與特色產業的發展仍有未竟之處，如何透過財政規劃與監督機制，確保資金能夠合理運用，正是對地方政府治理能力的一大考驗。除基礎建設的推進，苗栗也須關注其傳統產業如陶瓷、農業及觀光資源的永續發展，運用適當的財政政策與資金調度，確保這些產業能夠得到足夠支持，以提升競爭力並帶動地方經濟。

近年來，全球經濟轉型快速，數位科技與AI發展加速，而台灣在面對數位經濟崛起的同時，也需要解決傳統產業如何適應新環境的問題。當政府資源向科技產業傾斜時，如何在數位轉型與傳統產業的支持間取得平衡，將決定地方經濟的未來。

本文將從財政劃分法的運作機制、地方政府的資源挑戰、選舉對地方產業政策的影響，以及企業如何適應政府財政變化四大面向，探討台灣地方財政與產業發展的現況。

統籌分配款的分配方式與挑戰

統籌分配款的分配方式，主要依據人口數、財政能力、基礎建設需求與經濟活動水準等因素計算。然而，在實際執行過程中，仍存在以下幾個挑戰：

經濟強縣與財政依賴縣市的差距

●經濟發達的六都（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市），通常能夠透過自籌財源（稅收）維持較健全的財政運作，較不依賴統籌分配款。

●相較之下，部分縣市高度依賴統籌分配款，導致地方經濟難以自主推動，財政壓力持續累積，進一步影響地方建設與公共服務的長期發展。

基礎建設與產業發展的資源分配

●許多地方政府將統籌分配款主要用於基礎建設，如道路修繕、公共設施更新等，這類支出能夠短期內帶來可見的政績，但未必能有效促進產業升級。

●相較之下，若能將資源導入產業發展，透過招商、政策補助、技術升級等方式，帶動地方經濟成長，將能創造更長遠的財政效益。

中央與地方的財政權責矛盾

●由於地方財政長期依賴統籌分配款，部分縣市難以完全自主規劃財政支出，導致地方政府的政策執行彈性受限。

●另一方面，中央政府在分配資源時，需考量政治現實與選舉結構，使得財政決策往往帶有一定的選舉考量，導致資源無法有效配置到真正需要發展的產業領域。

財政劃分法與統籌分配款的機制

財政劃分法的基本架構

台灣的財政劃分法（財政收支劃分法），規範了中央與地方政府的財政責任與收入來源，使地方政府能夠獲得必要的財源來維持基礎設施與公共服務。根據該法，地方政府的財源主要來自以下三類：

一、地方稅收（如房屋稅、地價稅）：與地方經濟發展程度直接相關，財政能力較強的縣市可透過高額稅收維持財政運作。

二、統籌分配款：由中央政府統一收取部分稅收，依照特定標準分配給地方政府，補足財政不足的縣市。

三、特別補助款：針對重大建設或特殊需求，中央政府提供的額外補助資金，以解決地方短期財政需求。

其中，統籌分配款的設計初衷，是為了縮小地方財政的發展落差，確保經濟較不發達地區也能獲得足夠資源。然而，由於各縣市的財政體質、人口結構與產業發展不均，統籌分配款的使用方式與實際成效，也產生相當大的落差。

一般認為，錢下放後，正考驗地方合理花錢的能力，特別是在財政壓力較大的縣市，如苗栗，是否能夠有效運用資金來推動地方發展，成為財政監督機制的重要議題。

地方選舉與產業發展的影響

選舉如何影響財政資源的調配

地方政府的產業發展政策往往受到選舉的影響。在競選期間，縣市首長更傾向於推動短期內可見成效的建設計畫，以強化施政成果並獲得選民認同。這些計畫通常包括：大型基礎設施建設，如道路拓寬、觀光景點開發、公共建築新建或改造。以及短期補助與政策優惠，如農業補助、企業租稅減免、青年創業補貼等。

雖然這些措施能在短時間內活絡地方經濟活動，但若欠缺長遠規劃，可能難以有效提升產業競爭力。例如，一些地方政府大量投入基礎建設，但未能同步推動產業發展，導致公共建設閒置或使用效益不彰。

產業政策的長短期矛盾

在選舉導向的財政政策下，地方政府面臨短期政績與長期產業發展的矛盾：短期政策有多數地方政府偏向推動快速見效的公共建設，例如都市景觀改造、短期就業方案等，這些政策有助於選舉期間拉抬支持度，但對產業附加價值的提升有限。長期政策包含產業轉型與數位發展，需要較長的時間與資源投入，但這類政策往往在選舉期間較難獲得關注，因為選民較難直接感受到短期收益，導致政策推動力道不足。

要確保地方經濟穩定成長，地方政府需在短期政績與長期產業發展之間取得平衡，避免因選舉導向的施政決策，影響地方產業的長遠發展。

數位轉型vs.傳統產業的資源競爭

AI與科技產業的政府支持

政府近年來積極推動AI、智慧製造、半導體產業，希望透過科技創新提升國家競爭力。為此，政府投入大量資源於智慧科技園區建設，提供企業創新環境與基礎設施；數位轉型補助，協助企業導入自動化與數據管理技術；5G 與雲端技術推廣，促進數位基礎建設與新興產業應用。

這些政策確實帶動高科技產業的快速發展，但相對地，傳統產業卻面臨資源分配的挑戰。在資源有限的情況下，傳統產業往往無法獲得與科技產業同等的補助與政策支持。

傳產面臨的生存挑戰

在數位轉型的大趨勢下，傳統產業正面臨三大挑戰：

一、數位落差加大：許多傳統產業企業難以適應新技術環境，數位化程度低，無法有效提升生產效率或轉型升級。

二、年輕勞動力外流：科技產業的發展吸引大量年輕人才投入，使傳統產業面臨技術傳承與人力短缺的問題，影響長期競爭力。

三、資源向科技產業傾斜：政府補助與政策支持多集中於新興科技產業，導致傳統產業未獲得足夠的支持，進一步加劇產業間的發展不均衡。

要確保地方經濟的多元發展，政府需在科技與傳統產業之間建立更平衡的資源分配機制，協助傳統產業進行技術升級，而非單純將政策資源集中於新興產業。

優化地方財政與產業發展的關鍵策略

一、優化統籌分配款運用，提升產業競爭力：統籌分配款應優先支持產業升級與經濟發展，而非僅聚焦於基礎建設，以確保資源能有效促進地方產業競爭力。

二、地方政府應制定長遠產業政策，減少選舉影響：地方政府應建立長期產業發展藍圖，避免短期選舉政策主導財政運用，確保經濟政策具有延續性與實質效益。

三、數位轉型與傳統產業並行，打造多元經濟生態：政府應平衡科技產業與傳統產業的資源分配，協助傳產導入數位技術，確保地方經濟穩定發展，不因數位落差而產生結構性失衡。

四、企業應強化產業聯盟，提升政策影響力：企業可透過公會與協會積極參與政策對話，爭取政府資源，確保產業發展需求被納入政策考量，形成政府與產業的良性互動。

這些策略不僅有助於改善地方財政運作，也能促進產業發展，使台灣各地區在財政公平、產業競爭力與經濟永續發展之間取得更好的平衡。

卓越雜誌2025.3號467期
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