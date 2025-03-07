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關稅僅障眼法好戲沒上場？ 外媒：真正目的促成「終極川普交易」

台灣要如何因應川普政權時代

聯合新聞網／ 卓越

川普重返白宮，台海關係也深受新政影響而更為敏感微妙、可能友善也可能更為緊張，川普以「美國優先」思維，認為台灣竊取了美國的半導體業務，暗示台灣應該要向美國支付保護費，或購買更多昂貴的軍事裝備，以及增加在美半導體事業投資，迫使台灣必須適度調整。

文．李振麟

近年來，北京政權與和台灣間的關係一直處於緊繃狀況，頻繁的中國大陸軍事演習，更是讓所有人擔憂，尤其是川普單刀直入的處事性格，容易造成外交誤解，無論來自於白宮或者北京，都會直接影響到台海雙方的局勢穩定性。

川普近日又不斷地強調台灣半導體產業，偷走了美國人的工作權，似乎「晶片」逐漸從我方的關鍵優勢變成了台、美間的經濟問題。如果出口到美方的商品關稅提升，台灣對美的貿易交流將遭遇嚴重衝擊，在中美貿易爭奪戰中，最後「台灣高科技產業」有可能變成兩大強國間的談判籌碼，直到台灣的產業優勢全部喪失，如此深遠的影響，台灣方面務必要謹慎，早日制定出一套應對策略，更必須要全力輔導企業團體，開拓更多新的國際經貿路線。

關稅政策引起相關國家反制

美國總統川普表示，在減少「貿易逆差」思維下，將加重對於中國大陸等國家關稅，也就是部分出口到美國的商品加重進口關稅。關稅政策上，將可能會依照單一商品徵收不同的稅率，或者增加對於美製商品的購買量，來消除兩國間的貿易逆差。

根據CNN所提供資料分析，以二○二三年前出口到美國、排名前十名的亞洲國家分別，第一名為「中國大陸」、出口額達五○一二億美元，約占全國總出口額十四．八％；第二名為「日本」、出口額達一四五一億美元，約占全國總出口額二○．二％；第三名為「南韓」、約占出口額達一一六三億美元。雖然台灣出口到美國的商品總額，在國家中排名第五，但是科技產業上，將遭受到美國的新經貿政策影響。

美國總統川普不斷地表示，要提升晶片進口關稅，因為錢都被台灣賺去了，希望這些相關產品製造商能回到美國生產，如北卡羅州的木材產業被中國大陸搶走，汽車產業則被墨西哥以及加拿大搶走。

針對美國對中方的關稅問題，中國大陸商務部堅決反對，並將向「世界貿易組織WTO」提起訴訟，也將採取相當地反制措施，以維護自身權益。加拿大總理杜魯道Justin Trudeau表示，加拿大對於美製商品也要徵收二十五％關稅，以回應美國對加的作為，這些反制動作，包括礦產、天然能源等相關產品。墨西哥總統薛恩鮑姆Claudia Sheinbaum，亦表示將透過關稅和其他反制措施，表達對於美國總統川普的反報復，以捍衛墨西哥權利。後經過雙方開會，川普目前同意先暫停對於加拿大與墨西哥徵收關稅，期限一個月，來觀察其作為，但中國大陸方面仍然適用。

川普呼籲更多的工廠來美國

川普認為，國外產業對於美國都毫無貢獻，這些國際外商搶走美國人的產品與工作權，並且傷害了美國國家利益，因此如果不想被課徵高關稅，就必須思考轉移到美國本地生產製造。反之，如想要進入美國市場就要多付費，當這些產業回歸，美國人才能再度擁有自由財富，川普在談話中，強烈呼籲美國企業回家並表達要課徵關稅的思維。

在二○一八年川普擔任第一任總統期間的中美貿易戰，最終造成各類商品齊高漲，包含遊戲機漲幅四十％，筆記電腦售價成長四十六％，導致美國境內物價高飛，通膨因此興起，百姓深受其害。

關稅政策對象包含美國海外製造業

如今川普改變政策，以鼓勵海外製造業來美國境內設廠投資，以取代高額的進口關稅。川普表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵等產品課徵關稅，這些公司應該要來美國投資設廠，唯有如此才不會被課稅，我們會在接下來的時間內，努力呼籲更多的生產製造業來美，以帶動更多就業機會。

提及人工智慧 DeepSeek AI 時，川普表示「與其要花費數十億美元，甚至於數百億美元，還不如用更少的錢，來建立出同樣的解決方案。因此DeepSeek AI可以算是提出了一種更快、更便宜的AI智能，這是很好的，如果情況確實如此，我認為對於AI人工智能的應用發展上是持以正面看待。」

美國總統川普計劃對於進口至美國的鋼、鋁、銅等期貨金屬製品，還有晶片、半導體以及藥品等高附加價值商品，開徵高額關稅。其中，對台灣影響最大的部分，也就是川普似乎暗喻，許多美國的高科技公司，都是因為台灣的半導體「台積電TSMC」，而因此離開美國，因此關稅對象要再擴大，包含在台生產製造的電腦晶片或對台採購，並警告關稅可能也高達百分之百，對於拜登在位時所推動的「晶片與科學法CHIPS and Science Act」，將不認同。

現今台灣方面，在面對川普的「美國優先」政策時，不得不謹慎防範，必須制定相關的多元化政策，擴大經貿交流路徑以及擴大與全球供應鏈合作範圍。目前已有台積電在「亞利桑那州」設立海外生產單位，然而大部分生產製造業仍然在台，以提供「輝達Nvidia」、「高通Qualcomm、」「蘋果Apple」等美國客戶所需之晶片，如果川普推動更多的進口關稅措施，台灣的半導體產業鏈，勢必受到不良影響。

高關稅影響到鋼鐵和鋁材金屬

除了高科技產業以外，花旗集團表示，美國總統川普對於墨西哥或加拿大的商品徵收二十五％關稅，其中影響最大的金屬材料就是「鋼鐵」和「金屬鋁」。加拿大和墨西哥本是美國最大的鋼和鋁供應來源，川普的關稅計畫，將可能導致全球金屬價格上漲，同時這也是重要的建材，勢必將影響到建築產業。當然也有不少人指出，川普對於中國大陸商品的高關稅，也可能為台灣產業帶來利多機會，所謂牽一髮而動全身。然而川普表示要對所有國家，鋼和鋁進口徵收更多關稅，這些關稅也可能波及到美國能源產業，如石油鑽探業，因為它們使用的「特殊鋼材」必須依賴進口，近期石油價格也呈現下跌。

為何川普課稅，鋼鐵股卻大漲？依研判有幾種可能情境分析：

一、全世界進口到美國的鋼、鋁貨源都不同，因此競爭力大，如今統一都在進口基礎上增加二十五％關稅，則所有進口鋼品競爭條件，反而趨向於同等。這些鋼鐵以及鋁材出售到美國的企業，因為關稅增加而必須提高出口售價，進而也影響在美國市場的競爭力。

二、在232關稅條款中，取得進口免稅額度的國家，包含日本、韓國、加拿大、巴西、墨西哥、歐盟等鋼鋁製造業，在川普強調施行「對等關稅」全面徵收二十五％情況下，232條款中的免稅額度將取消，這些國家的銷美鋼、鋁品勢必調漲。相對而言，對於台灣業者銷美競爭力上，反而是項利多政策，因為各國銷美的鋼鐵稅率，將跟台灣一樣，台廠的競爭壓力變小，直接導致台廠鋼鐵股大漲。

台灣經濟部表示，已持續關注美國政策走向，清楚表明唯有共謀合作才是上策。東西方文化習俗、思考模式與工作態度本就有所差異，唯有美國「研發設計」、再交由台灣「代工生產製造」的合作模式，才能打造出互利互惠的共存商機。

根據世界貿易組織WTO的「ITA資訊科技」協定，高科技的半導體產業享有零關稅，帶動整體資訊產業投資意願。如果今日被課徵高關稅，將導致產業鏈破壞，中、下游的原物料、生產設備、研發設計以及技術人才等項目，將面臨分散風險，勢必造成更高的成本支出，通膨將因此興起而得不償失，未來持續關注美方政策，加強台、美間的緊密聯繫，面對今日全球政經局勢多事之秋，唯有建立在國家利益上，確保台、美間的合作互動，才是最有利的產業發展藍圖。

中美貿易戰勢必攪動台海局勢

川普重返白宮，台海關係受到新政影響更為敏感，在「美國優先」思維下，台灣要向美支付更多保護費，甚至於必須購買更昂貴的軍事裝備，以及增加在美設立製造單位，以填補差額不足部分。另一方面美國也退出「全球最低企業稅率」協議機構，川普認為OECD全球稅收協議結果，不僅允許各國對美企業收入有境外管轄權，還限制美國所制定的企業與工人利益稅務政策。美方退出後，各國可能採取不同的稅務條款，進而引發全球稅務貿易戰，加劇雙重課稅風險。

另一方面，川普對鄰近的加拿大、墨西哥加徵二十五％關稅，中國大陸則加徵十％，此舉對於全球貿易環境造成不利影響，台灣是依靠墨西哥的低廉勞動力與美墨加協定（USMCA），在美墨邊界設立工廠或倉庫。如果美國加徵關稅，將促使企業營運面臨挑戰。課稅下推高進口成本並衝擊供應鏈，造成國際間的貿易交流緊繃，台灣企業務必要關注川普政策，以降低營運風險。

美國總統川普一再提到台灣，認為九十八％晶片生意都被台灣搶走，

唯有採取關稅訴求，這些製造業才可能回來，川普也認為產業回歸時，也就是美國人民自由富有的開始。

「輝達Nvidia」執行長黃仁勳表示，美方調查人工智慧DeepSeek，是否在規避管制下而取得輝達晶片的動作，市場普遍認為美方對於晶片過度管制，尤其是課徵高關稅，將帶給科技產業不利影響，因為成本高漲也同樣推動下游商品價格，不僅通膨回頭，也有可能促使製造業，再度轉移至低廉區域生產，雖然美國是最大的消費市場，但卻不是唯一的市場。

台灣產業需走向全球化布局

台灣製造業在面對川普的關稅戰開打，唯有走向全球化布局，才是調整風險的方式之一。藉由產能全球分散，以及強化在地供應鏈合作，才能靈活應用以面對國際經商環境變化，降低營運風險。

當前經貿環境下，台灣產能最大的藥品製造商「保瑞集團Bora Group」，便是採以深耕全球化以及計劃性研發與代工生產，並且積極開發新的行銷通路，持續優化與供應鏈間的合作分配，以增強公司業務的彈性應用靈敏度，在全面採取FOB（離岸價）運作下，相關稅務則由客戶自行負擔，即使進口關稅調整，對其報價與成本結構上的衝擊性，仍然是有限。

以筆電起家的「宏碁集團ACER」董事長表示，面對川普對墨西哥開徵二十五％關稅，之前轉向墨西哥生產的三百多家台灣製造業者，包含「鴻海」、「緯創」、「仁寶」等廠家都深受影響，台灣在世界產業鏈的地位不容忽視，目前業界都在觀望川普政策的持續性與後續影響，綜合風險考量後，初步先將在美國組裝的生產比重調整，並轉回台灣、中國大陸或東南亞。

近期，川普宣示「對等關稅」計畫後，藉由此策略運用，矯正雙方貿易交流上的對等關係，以解決「貿易逆差」最終目的，並暗示「對等+關稅」，將可能取代之前的普遍關稅計畫。川普的「對等關稅」其實就是對等貿易的一種手段運用，以解決長年以來的貿易逆差現象。

美國設計研發 台灣專業代工 共創雙贏的最佳模式

若川普的施政重點僅在於強化美國境內生產提升自家經濟，就無法再去思考成本問題，面對客戶要求下，也只能忍痛前往美國設廠，在高成本環境下，想辦法去擠壓出企業獲利空間。未來的半導體產業在體系上可能出現新的型態，也就是一個世界下，三種不同的經營管理制度，包含「美國USA」、「中國China」、與「其他國家Others」，也就是區分成為「美國市場的製造供應鏈」、「中國市場的製造供應鏈」以及「其他市場的製造供應鏈」。

商品出貨到美國部分，唯有至美設置生產據點，才能避開高額稅金以降低成本，並專責服務於美國市場。今日到底要如何在這逆全球貿易化的博弈經商環境中挑戰，要如何在這佈局中，還能確保原有的利潤所得，成為所有企業界需要思考的嚴肅議題。

美國總統川普說，要對台灣晶片加徵關稅，近日一連串的關稅大戰，引爆各界關心。唯有再一次強調，台美雙方長期以來在半導體產業上，已經建立起互利互惠的最佳合作模式，並且是成果豐碩，共同推動世界科技發展。唯有持續在「共創雙贏」的夥伴關係下，由美國「設計研發」、並交由台灣製造業執行「專業代工」，才是台、美雙方共創雙贏的最佳模式。

卓越雜誌2025.3號467期
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