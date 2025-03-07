川普上任推動新經濟政策 牽動全球政經發展

川普上任後明確在「美國優先」條件下推動經濟發展，包括要求聯邦部門對於他國的匯率進行監控、以關稅手段挑戰各國、塑造「加密貨幣」成為另一個新興行業、對抗金磚國家BRICS的崛起，以及格陵蘭島、墨西哥灣的礦產資源和巴拿馬運河的經濟利益，一切作為都與各國息息相關。

文．李振麟

川普上任的財經產業政策，他廢除拜登政策後並簽署多項備忘錄，象徵對於新願景推動，同時也降低「天然氣」與「石油」監管控制，以及擴大「阿拉斯加」的化石燃料生產，以減輕製造業成本，最終構成降低通貨膨脹要件。但在貿易關稅方面，川普顯得較為保守猶豫，他拒絕再多說明相關的具體規劃，唯表示他可以對加拿大與墨西哥徵收二十五％關稅，中國大陸方面則是十％。

另一方面，川普撤出「世界衛生組織」以及「巴黎氣候協議」等國際事務單位，也要求財政部門對於一切的援外支出，進行全盤重新檢討，甚至於未來總統就職典禮，都要把美國國旗高高掛上。其一切的作為，明確在「美國優先」條件下推動經濟發展，開始塑造出有利於經濟發展的先決條件，川普放寬金融監管以及減稅政策等項目，期望先營造出有利於公共建設與私人企業發展的環境條件。

美國聯準會宣佈暫停降息，以評估川普的經濟政策走向，同時川普企圖將傳統金融貨幣與加密幣結合，塑造「加密貨幣」成為另一個新興行業，然而這部分仍需要健全的「監管制度」相搭配，川普表示將會動用一切權力，迅速降低成本和物價，努力減輕通膨壓力。

對金融、貨幣、匯率列管監控

川普上任首日，就要求聯邦部門對於他國的匯率進行監控，如此可能造成貨幣市場的匯率波動，為避免此情況發生，目前被美國列管監測的國家，包含日本、中國大陸、德國等，意味這些國家可能被貼上外匯操縱的標籤，因為在美元不斷升值下，勢必將會牽動各國，對於自家貨幣匯率的調整干預。

已成為美國關稅執行對象的中國大陸，任何攸關於外貿政策的宣告，也都將出現人民幣的貶值抵制。「星展銀行」策略分析師Wei Liang Chang表示，美國對於外匯貨幣上的監控手段，將可能迫使各國只能去默許美元升值，如同川普的財政部長Bessent明確表示，保持「美元」的全球儲備貨幣主導地位，是極為重要的財政任務。

美國聯準會主席鮑爾在二○二五年的首場會議上，宣布利率維持在四．二五％至四．五○％不變，不僅未理會川普的降息期待，也多採取鷹派建議，如今傾向觀望關稅政策的後續發展與影響力道。傳聞「黃金」、「白銀」與「比特幣」，也都可能受到政策影響，然而美國「公債」的利息債務快速膨脹，讓金融市場面臨巨大壓力，最終也可能導致美元面臨貶值壓力，如今全球金融貨幣前景，有如在汪洋大海中隨波航行，

金磚國家BRICS崛起 美元地位面臨挑戰

川普認知到美國的「傳統貿易」政策，必須有所改變，為減少浪費性支出，金融貨幣的「干預性匯率」調整是有其必要性。歐盟各國對於川普的潛在性關稅威脅，會對歐元構成一定壓力，因此歐洲央行的貨幣匯率調整運用，將可能成為一種應對手段。川普藉由行政權力與相關金融條件，支持加密貨幣發展，也發行個人迷因幣「TRUMP」，甚至還考慮設立「比特幣」儲備中心，有了政府金融機構的支持，也持續帶動Solana區塊鏈創新高。

如今由中國大陸、俄羅斯、印度、巴西以及南非所共同組成的「金磚國家BRICS」，在後續數十多個國家加入成長下，如今生產總值GDP與總體經濟規模等條件，都超越已開發國家，躋身為全球新的經濟體，在國際間的影響力也與日俱增，在金磚體制下，各國的經貿交流盛行之際，為降低美元匯率所造成的波動損失，成員國皆期待能創建一個共同貨幣，以利於彼此間的經貿交流，但如此一來，也對美元的市場地位，造成一定程度上的衝擊。

全球礦產資源爭奪 加拿大的經濟利益談判

川普以關稅手段挑戰各國，身為美國最大貿易夥伴的「加拿大」，自然是無法逃避政策宿命，加拿大不僅擁有豐富的石油、天然氣能源，還有銅、鋁、鐵、鋅、鎳等礦產資源，鄰近的美國，順勢成為礦產能源的最大進口國。當川普計畫要對加拿大的鋼、鋁產品以及能源徵收二十五％高額關稅時，勢必導致加拿大相關行業的利潤縮水。當然，美國進口商也因此承擔更高的進口成本，對北美經濟產生巨大衝擊。

根據美國能源資訊局（EIA）資料顯示，美國約有三十％至四十％的原油供應來自加拿大，川普的新關稅政策對加拿大經濟帶來壓力，即使運用報復性關稅和能源政策反制，也將給自身增添更多麻煩問題。未來，加拿大唯有實現多元化經貿路徑發展才能降低衝擊，特別是加強稀土礦產，在歐盟與亞太國家間的貿易流通。高科技製造業的領域合作，在今日美、加貿易高度依存下，帶給雙邊貿易總額高達七三○○億美元以上，任何關稅措施都可能帶來廣泛的連鎖反應，身處於鄰國的加拿大，唯一的解決方案，就是設法降低資源被川普控制的壓力。

格陵蘭島的礦產資源利益 墨西哥灣的資源利益

格陵蘭島的戰略位置與礦產資源豐富，不僅擁有天然氣與石油儲量，還有科技產業所需要的「稀土」礦產。美國總統川普清楚表達對於格陵蘭島的興趣，尤其是稀土資源。「稀土」本是製造「風力渦輪機」與「電動車馬達」的關鍵原料，如果美國能夠取得，對於高科技產業的供應鏈安全問題，便可順勢解決！美國「眾議院」也正在努力推動購買該島的有利法案。格陵蘭的石油與天然氣，再加上加拿大，以及美國灣（原墨西哥灣）的石油、天然氣結合下，足以對抗OPEC組織。同時，藉由格陵蘭島的地理位置，將可開發更便捷的北極航道，降低海運運輸成本！

而墨西哥灣的淺大陸棚區域，蘊藏大量的「石油」與「天然氣」等資源，高達六十％的美國糧食穀物皆經由此港口運出，每年運輸量高達三千萬噸。墨西哥海灣沿岸區，更是有名的渡假勝地。現今美國把墨西哥灣改為「美國灣」，具有其高度的政治意義，最終目的是鞏固美國在該區域的戰略資源，當正名成為美國內海後，美國也可順勢享有探測以及開挖天然資源的基本權力！然而美國的作法，也可能引發相關的資源爭奪問題。

巴拿馬運河的經濟利益

巴拿馬運河跨越「太平洋」與「大西洋」間，每年開往運河的船舶數量高達數萬艘，不僅是全球貿易的重要海運通道，也是拉丁美洲各國的關鍵性戰略據點，目前巴拿馬運河為祕魯、阿根廷、波利維亞、聖保羅以及聖多斯等國的重要貨運交通區紐，美國是巴拿馬運河的最大用戶，中國大陸則排名第二，巴拿馬運河對中、美兩國都具有其極高經濟效益。近年來中國大陸國營企業在此投資與橫跨興建多項工程，並且積極參與多項工程建設。

巴拿馬運河對於美國在「太平洋區域」的政治與經貿交流極為重要，如果發生戰事時，藉由運河所賜，也能有效運用當地的地緣政治關係，強化掌控周邊國家政經情勢。美國當然不樂見到中國大陸在運河建設上投資，包含中國香港的「長江和記」在此管理運河入口港、中國大陸國營企業也在此興建橫跨運河的第四座大橋，以及參與開發全球最大的頁岩油氣田開挖探測等工程，逐漸擴大在運河上的管理實權，面對如此發展局勢，川普自然是希望能拿回有力的控制權。