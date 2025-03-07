擁抱現實主義 美國是否真能再度支配世界

自二○二五年再次就任美國總統以來，川普推行的新美國主義（America First 2.0）在全球範圍內引發了一系列深遠影響。其外交與經濟政策的核心目標在於強化美國的國家利益、削弱多邊主義，並重塑全球經貿與外交格局。然而，這種政策是否是在重塑世界秩序，亦或導致既有體系的崩壞，值得深入探討。

文‧陳建維

美國總統川普（Donald John Trump）上任至今，陸續丟了多顆外交震撼彈給全球，當中最重要的當屬關稅武器。除此之外，諸如併吞加拿大、格陵蘭甚至是所謂收回巴拿馬運河的發言，都挑起國際敏感神經，連過去一向與美國緊密合作的歐盟也感受到極大壓力，本文將從國際政治理論角度，分析川普的政策如何影響世界秩序，並探討其對國際經貿、烏俄戰爭、以巴衝突甚至是國際地緣政治

重組的影響。

回歸現實主義

型塑美國新支配地位

從近期川普所推動的種種政策來看，其外交政策與國際政治中的現實主義（Realism）高度契合。現實主義強調國家在無政府狀態下追求自身利益和安全，川普的「美國優先（MAGA）」政策正體現了這一點。他透過退出世界衛生組織、巴黎氣候協定、對等關稅政策等單邊行動疏遠傳統歐美盟友。同時也對北約（NATO）盟友施壓，要求增加軍費，並暗示美國可能不再無條件承諾集體防禦，這正是現實主義的「自助原則」（Self-help），種種跡象顯示川普政府奉行單邊主義與「交易型外交」以強化美國的主導地位，也是典型的現實主義作風，這種策略已使盟友轉而尋求與其他大國合作，重新平衡國際權力結構。

在經濟政策上，川普的經貿政策以經濟民族主義（Economic Nationalism）為基礎，試圖透過關稅與貿易壁壘來保護美國經濟。著名的世界體系理論（World Systems Theory）認為，全球經濟分為核心（Core）、半邊陲（Semi-periphery）與邊陲（Periphery）國家，核心國家專注於高科技、資本密集型的生產，而半邊陲及邊陲國家則主要進行低技術、勞動密集型生產以及原材料的開採，這一體系時刻都在強化核心國家的支配地位，然而該理論也認為該體系具有動態轉移性，過去歷史上就曾發生核心國家從荷蘭轉移到英國，再轉移到美國，然而隨著中國大陸的崛起，美國已逐漸喪失核心國家地位，為了確保自身利益，美國就是擬透過經濟手段重塑其支配地位。從重新對中國大陸施加更多關稅，並對墨西哥、加拿大商品課徵高達二十五％的進口關稅及後續不排除的對等關稅手段來看，川普試圖迫使供應鏈回流美國。然而，這種策略是否能長期維持美國的優勢，仍有待觀察。

從「公平貿易」到「戰略脫鉤」 全球供應鏈面臨重組

川普上任後，對中國大陸、北美與歐盟開始實施關稅政策，也使全球供應鏈面臨重組壓力。許多跨國企業開始尋找替代市場，例如東南亞與印度以避免美國關稅成本。然而，這種轉變將導致全球經濟體系更加碎片化，影響全球貿易的穩定性。除此之外，從升級對中國大陸的關稅政策來看，也顯示川普在經貿戰術上更顯精準。除宣布對中國大陸商品加徵十％關稅，更準備取消過去豁免中國電商價值八百美元以下小包裹的關稅，使得中國電商競爭力大幅下跌，同時他也啟動產業補貼，顯示川普已將關稅從懲罰工具升級到產業戰略武器。

而關稅壁壘與產業補貼政策背後隱含的就是「新重商主義」（Neo-Mercantilism）的邏輯。川普政府對多邊貿易體制的挑戰也衝擊了世界貿易組織（WTO）的運作，美國政府限制WTO上訴機構的運作，使國際貿易爭端機制受損，導致各國更傾向於雙邊談判，而非依賴國際法規。實際案例就是近期的台積電（TSMC）事件，面對美國的壓力，台積電早已在亞利桑那州投資建設晶圓廠。然而川普政府似乎對此仍不滿足，要求台積電進一步擴大在美國的投資，甚至要求其收購陷入困境的英特爾（Intel），以確保美國在先進半導體領域的技術優勢。若台積電真接受美方要求，一來或能加強美台經濟合作，但可能使台灣晶片關鍵技術外流，更喪失技術主導權。二者英特爾的技術與台積電的製造能力結合，可能會讓美國重獲半導體霸權，但也將導致其他國家（如歐盟、日本）尋求更多自主研發。最後則是中國大陸可能加大對其半導體產業的補貼，並加速去美化供應鏈，以減少對美國與台積電的依賴。但不管最後結果如何，此舉都顯示美國目標就是在關鍵領域建立「美國主導的閉環供應鏈」，也必將使全球供應鏈面臨重組壓力，亦導致全球經濟體系更加碎片化，影響全球貿易的穩定性。

從世界警察到條件交換

地緣政治更加紛亂

曾揚言在上任二十四小時就會終結烏俄戰爭的川普，終於在二月十二日證實自己與俄羅斯總理普丁通話探討終戰可能，雙方也分別由美國國務卿盧比歐（Marco Antonio Rubio）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Viktorovich Lavrov）於十八日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談，也是烏俄戰爭爆發以來，美俄層級最高的外交實質接觸，雖然雙方目前僅確立將會「組建談判團隊」、也沒有談到停戰具體的條件，但美俄會談竟排除烏克蘭，引發烏克蘭總統澤倫斯基的不滿與歐洲盟友的擔憂。在烏俄戰爭問題上，川普政府的態度與拜登政府形成鮮明對比，除了暫停對烏克蘭的軍事援助、迫使歐洲承擔更多責任，更私下向俄羅斯傳遞信號：若俄方承諾不再擴張，美國將默認其對克里米亞與烏東的實際控制，此舉也體現「離岸制衡」（Offshore Balancing），減少直接介入，誘使區域大國相互制衡，從而維護美國利益。

除此之外，美方近期不斷施壓烏克蘭簽署出讓五十％的礦產資源協議，要求「稀土換援助」，不僅讓烏克蘭跳腳，也引起歐洲盟友的疑慮，認為這根本是新的《凡爾賽條約》（一戰後戰勝的協約國和戰敗的同盟國簽訂的和約，對德國要求極盡苛刻）。進一步來看，美國的態度轉變必將影響歐洲的安全格局，一來歐洲各國必須承擔更大的防務負擔，二者北約內部可能出現分裂，影響長期安全合作，而美國削弱烏克蘭的軍事與經濟支持，更將使俄羅斯在談判中佔據優勢，抹殺過去三年歐洲國家對於協防烏克蘭的協防成果。

在另一側的中東，以巴衝突方興未艾，川普政府在以巴問題上的政策一貫偏向以色列。他提議由美國「接管」加薩走廊，並將當地巴勒斯坦居民重新安置至鄰近阿拉伯國家，以便對該地區進行經濟開發，將其打造成「中東的蔚藍海岸」。可想而知，這一提議除了以色列總理納坦雅胡大力讚揚並稱其是「實現不同未來的唯一可行計劃」外，引發國際社會的強烈反彈，除巴勒斯坦認為這侵犯了他們的權利和領土完整，鄰近的阿拉伯國家如約旦和埃及，也對美國主張重新安置巴勒斯坦人的計劃表示拒絕，強調應優先鞏固停火並重建加薩。

川普的計劃旨在通過美國的直接干預和經濟投資，重塑加薩的未來，試圖打破以往的和平進程模式。然而，該計劃的可行性和合法性受到廣泛質疑，不僅可能違反國際法，更有可能進一步激化地區緊張局勢。而從建構主義（Constructivism）的角度來看，這一政策加深了美國在阿拉伯世界的負面形象，可能促使更多中東國家與中國或俄羅斯加強合作，改變全球權力結構。

此外，在印太地區，川普2.0的對中政策更傾向由從「抗中聯盟」轉變成「彈性遏制」。美國一方面強化與菲律賓、越南的防務合作，重啟台海聯合巡邏；另一方面則私下向中國大陸傳遞「貿易休戰」的可能性，條件是中方擴大購買美國農產品與能源。此種「鬥而不破」的策略，正是博弈理論中的「混合策略均衡」（Mixed Strategy Equilibrium），旨在最大化美國的議價籌碼。

新美國主義下

世界秩序終將重建或崩壞

川普2.0的政策正在重塑全球秩序，但這種變革是否會導致新秩序的建立，或加速既有體系的崩潰，仍存變數。但川普上任至今，其推動的政策事實引發三層全球性衝擊：

一、多邊體系的加速瓦解：美國對WTO爭端解決機制的抵制、對IMF份額改革的否決，使多邊機構陷入癱瘓，發展中國家被迫轉向區域性替代方案，恐將導致半邊陲國家（如印度、巴西）的權力擴張。

二、經濟區域化的不可逆轉：美國的「友岸合作」政策與歐盟的「戰略自主」倡議，正將全球經濟切割為美、歐、亞三大板塊。此種「區域全球化」（Reglobalization）可能加劇發展中國家的分化如墨西哥、印度成為供應鏈遷移受益者，而非洲、拉美國家則因失去低成本優勢被邊緣化。

三、安全困境的敵意螺旋升級：美國的「彈性遏制」策略並未緩解大國衝突風險。相反，中國大陸在拉美與非洲的「反圍堵」投資、俄羅斯在中東的軍事部署，皆顯示對抗正在朝多極體系擴散，結構性矛盾是否終將導致衝突，值得我們觀察。

在「崩壞」與「重塑」之間，世界正步入一個更不確定、更依賴臨時性聯盟的時代。對各國而言，在保持核心利

益的前提下靈活調整戰術，培養「戰略耐性」（Strategic Patience）或許是應對川普2.0衝擊的最佳解方。