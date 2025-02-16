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TikTok美國禁令與台灣可能的路徑

聯合新聞網／ 卓越

在美國宣布對TikTok實施「不賣就禁」的法令後，這家擁有逾十億用戶的社交媒體巨頭原本宣布將暫停美國服務，但不到二十四小時，剛就任的美國總統川普便官方宣佈，將通過行政命令延後該法的實施日期至九十天，並在這期間尋找解決方案讓TikTok能在美國運作。

文/卓越媒體集團徐邦浩社長

美國政府對TikTok的禁令主要基於國家安全考量。美方擔憂TikTok母公司字節跳動（ByteDance）與中國大陸政府的關係，可能導致美國用戶數據外洩或被用於大規模監控。對於台灣來說，類似的擔憂同樣存在，台灣長期面對中國大陸在經濟、軍事及數據戰方面的壓力，如果TikTok被證實是北京用來滲透或操控輿論的工具，對台灣民主社會的影響可能不亞於美國。

台灣在科技政策上往往需要在美中競爭之間謹慎拿捏平衡。不過，TikTok的情境較為複雜，若台灣參考美國禁令，可能引發對內容創作產業的重大衝擊，TikTok在台灣擁有數百萬活躍用戶，其中包括大量依賴平台賺取收入的創作者與小型商家，全面禁用也可能削弱台灣的數位經濟活力，並迫使創作者轉向其他平台，如Instagram Reels或YouTube Shorts。

同時，禁令也可能引發年輕族群的不滿，TikTok已成為台灣Z世代與千禧世代的文化交流空間，從音樂到政治議題都在這個平台上引發熱烈討論，封鎖TikTok可能被部分人視為政府對網絡自由的干涉，對公共輿論造成負面影響。

儘管有明顯的安全隱患，台灣是否可能採取禁令仍取決於政府對風險的評估。首先，台灣的法律框架與美國不盡相同，是否允許此類全面封鎖存在爭議，目前《國家安全法》與《個人資料保護法》尚未明確涵蓋此類數位平台的規範。其次，台灣企業與學界對TikTok的態度也將影響政府決策，許多企業已將TikTok視為品牌行銷的重要工具，完全封禁可能影響企業的全球競爭力，學界則可能強調建立透明且科學化的數據安全檢測機制，而非單純依賴政治考量。

台灣或許不會完全照搬美國模式，而是選擇更具靈活性的做法。例如，政府可以加強對TikTok數據流向的監控，或要求平台提供透明化的數據存儲與管理流程。另一種可能性是引入「分區審查」機制，針對不同應用場景進行差異化管理。例如，針對教育機構與關鍵基礎設施、公部門等限制使用，但允許一般民眾自由選擇，從而降低全面禁令的社會成本。

卓越雜誌2025.2號466期
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