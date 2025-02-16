《卓越雜誌》創刊40週年！「卓越40菁英獎」表彰台灣產業領袖

卓越雜誌創刊40 週年，將於4月11日在座台北寒舍艾美酒店舉辦「卓越40菁英獎」頒獎典禮暨晚宴。這場盛會既是對台灣產業領袖的最高致敬，更是一場集結創新、永續與卓越精神的盛宴。屆時，來自各界的企業菁英、專業領袖及產業翹楚將齊聚一堂，共同見證台灣經濟與社會發展的非凡成就。

四十年砥礪前行 典範成就的最高榮譽

卓越媒體集團社長徐邦浩指出，自1984年創刊以來，卓越雜誌始終以銳利的視角洞察時局，見證並記錄著台灣經濟發展的關鍵時刻。站在40 週年的歷史高度，卓越媒體集團今年隆重推出「卓越40菁英獎」，以表彰在經營管理、創新突破、社會影響力等領域締造非凡成就的企業、機構與個人。這是一項卓越精神的最高榮譽，更是凝聚產業智慧、引領未來發展的重要盛會。

本次獎項設立三大類別：

卓越傑出菁英獎—表彰經營效益卓越、對產業發展具標竿意義的企業或機構。

卓越創新菁英獎—嘉獎在創新突破與實踐中展現卓越能力的企業或機構，彰顯其對產業發展的深遠影響。

卓越菁英個人成就獎—致敬在台灣社會或專業領域中，以非凡成就為產業、文化或公益發展做出卓越貢獻的個人。

權威評審 專業遴選

徐邦浩表示，此次評選標準嚴謹，邀請產官學界的專家學者擔任評審，從「經營成效、創新突破、社會影響力」三大面向進行專業評鑑。獲獎者將不僅在頒獎典禮上獲得榮譽肯定，亦將透過卓越雜誌及數位媒體的深度報導，使其卓越成就被廣為傳播，進一步提升個人及企業的品牌價值與影響力。

獲獎，不只是榮耀 更開啟無限可能

榮獲 「卓越40菁英獎」 的企業與個人，展現其非凡成就，亦將開啟更廣闊的發展契機。這項榮譽彰顯專業影響力，並帶來多方面的深遠價值，包括：

品牌信譽與影響力提升

此獎項是企業競爭力的象徵，強化市場認可度，提高品牌權威性，吸引更多商業合作與投資機會。

高端人脈連結與產業資源整合

透過頒獎典禮及後續報導等活動，得主將與各領域的企業領袖、決策者建立深厚關係，促成跨界合作，拓展更廣泛的產業鏈結，同時深化台灣與國際間的產業交流與合作。

市場競爭力增強

此獎項為企業在產業中脫穎而出的標誌，獲獎者將成為市場中的領導典範，在商業競爭中佔據有利位置。

創造更多發展與合作機會

企業與個人的卓越成就將受到更廣泛的關注，進而促成更多投資機會、業務擴展，甚至吸引政府、學術機構或國際組織的合作支持。

提升社會影響力與永續發展推動

經由媒體曝光與後續活動，獲獎者將獲得更高的公眾關注，進一步推動企業社會責任，深化公益參與，擴大永續發展的影響力。

作為強大的商業宣傳資源

這份榮譽將成為企業品牌行銷的重要素材，有助於強化市場定位，提升企業價值，並吸引更多客戶與合作夥伴。

為未來發展奠定更穩固基礎

獎項不僅是對當前成就的肯定，更是未來發展的重要資本。

「卓越40菁英獎」是一個推動產業升級、促進跨界合作、拓展全球影響力的重要平台。此次獎項獲得國際專業人士高度認可，部分獲獎者將親自來台領獎，進一步彰顯台灣在全球經濟與專業領域中的卓越地位。這場榮耀盛典將見證台灣企業與領袖如何在時代變革中持續前行，締造無可取代的價值與影響力。

卓越媒體集團誠摯邀請企業領袖、專業人士及社會各界共同參與這場產業與智慧的盛宴，攜手開創未來新格局，為台灣經濟與社會發展注入嶄新活力。