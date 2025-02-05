藝聚春晤 陳秋貴訪「甘樂阿舍美術館」 與曾英棟探索藝術交流新視野

農曆新年，是團圓的時刻，亦是凝聚情誼、文化交融的絕佳契機。來自美國紐約的Crystal Windows協和鋁門窗集團董事長陳秋貴，特意從屏東縣滿州鎮北上台南，在大年初四新春佳節期間，造訪富有藝術人文氣息的「甘樂阿舍美術館」。這是一場關於藝術理念的深刻對話，也是情誼交融與文化激盪的難得相聚。

文 / 劉正廷 圖 / 曾若璇

美術館創辦人曾英棟老師及館長曾若璇，親自接待這位遠道而來的嘉賓，適逢甘樂阿舍美術館十周年慶，雙方從藝術理念談到東西方文化的異同，探討台灣藝術如何走向國際，也暢談藝術創作背後的精神價值。

卓越媒體集團社長徐邦浩及教育網總編輯劉正廷亦共同出席，使這場春節相聚超越禮節寒暄，為藝術的發展與文化的傳承激盪出更多可能，同時為台灣藝術邁向國際開拓更寬廣的視野。

一場藝術的心靈對話

陳秋貴董事長長年旅居美國，憑藉堅定的毅力與卓越的經營眼光，在鋁門窗產業闖出一片天。他的成功不僅來自於精準的市場判斷，更源於對生活與美學的深刻體悟。這次的美術館之行，讓他在熟悉的土地上，重新感受藝術的力量。

曾英棟老師為紐約大學藝術研究所碩士，談及自己當年赴紐約的學習經歷，分享紐約如何以多元的文化環境，啟發藝術家對世界的不同視角。陳秋貴董事長深有共鳴，坦言：「藝術不僅是技巧的表現，更是一種視野與格局的展現。」他認為，無論在哪個國度，藝術都是文化的載體，應該讓更多人看見、理解，甚至融入日常生活之中。

已自美返台投身媒體與文化發展的劉正廷則特別提到，陳秋貴多年來在美國事業有成，卻始終關注文化藝術的推動。兩人自美國結識至今情誼深厚，這次的相聚更顯珍貴。透過這場交流，他們期待能將台灣的藝術能量帶往國際，促成更多可能的合作機會。

甘樂阿舍美術館戶外庭園，(左起)卓越媒體集團社長徐邦浩、曾英棟老師、卓越教育網總編輯劉正廷及友人，在此藝術與自然交融的靜謐空間，展現獨特的人文美學氛圍。

藝術、情誼與美食的交融

席間，眾人在享受深度的藝術對談之餘，也品味由曾英棟老師特別邀請私廚精心打造的無菜單料理。台南這座文化古城，不僅以歷史聞名，更以其豐富的飲食文化著稱，當日佳餚融合在地風味與匠心巧思，讓藝術與美食交織出別具層次的感官體驗。這場聚會不只是思想的交流，更是一場匯聚文化底蘊與味蕾饗宴的新春盛會。

展望未來 讓台灣藝術邁向國際

這場春節期間的難得相聚，或許正為未來的合作埋下契機，讓台灣藝術透過更廣闊的視角，與世界建立更深層的聯繫。席間大家形成共識，未來的媒體宣傳，將交由已有40年基底的「卓越媒體集團」執行，進一步推動台灣藝術的國際能見度，擴展文化影響力。

卓越媒體集團社長徐邦浩委託曾英棟老師客製化的作品「富甲八方」。

陳秋貴董事長與曾英棟老師對未來合作充滿期待，期盼以更具體的行動推動台灣藝術走向世界，讓本土創作在國際舞台上綻放光芒。

「藝術不只是個人的創作，亦是跨文化的對話，應讓更多人得以參與、理解與共鳴。」曾英棟老師如此闡述。這場春節期間的美好邂逅，已然開啟未來合作的契機，深化藝術交流的價值，為台灣藝術拓展國際視野，凝聚更深厚的文化連結。