臺灣產物保險資深副總謝宏智：以專業服務與創新思維建構產險業的未來藍圖

臺灣產物保險股份有限公司（以下簡稱臺灣產物保險）除了公司資本結構優良，經營與核保績效也都是業界翹楚。最難能可貴的是臺灣產物保險總能以創新來引領業界發展、提供客戶更好的服務。

文．編輯部 圖．臺灣產物保險提供

臺灣產物保險股份有限公司秉持其深厚的專業背景與市場洞察，為企業提供全方位的保障，並致力於推動市場創新。透過與謝宏智資深副總的深度訪談，我們深入瞭解了臺灣產物保險在企業險、新產品推動，以及ESG（環境、社會與公司治理）方面的努力與展望。

應對多變複雜風險

力求成為企業最佳後盾

隨著全球風險環境的複雜化，台灣企業對於保險的需求不斷提升。傳統巨災風險保險仍占據重要地位，但氣候變遷也帶來次災風險的加劇，保險公司需要更謹慎地評估風險，例如高風險建築的承保與否，都是產險公司面臨的重要課題。

謝宏智副總表示，臺灣產物保險在企業險領域的重點產品涵蓋工程保險、財產保險與責任保險。針對不同的行業特性，公司採取精準核保策略，結合國際再保險公司的資源，確保風險分散與穩健承保。同時，針對快速成長的綠能產業，如太陽能與儲能系統，公司提供專屬保險方案，以支持產業發展。

而為了因應氣候變遷導致的災害增加，臺灣產物保險除了加強對巨災風險的管理，也針對次災風險更加謹慎因應。這些風險不僅影響企業的日常營運，也對整個經濟體系構成威脅。臺灣產物保險透過精細化數據分析與技術創新，實現風險管理的更高效率。

更重要的是，企業保險不僅是風險轉移的工具，更是企業社會責任的體現。臺灣產物保險積極開發新型產品，如建築物結構安全保險（IDI），以更高標準的風險評估與保障機制，確保建築品質，進一步促進市場的永續發展。這不僅提升企業對消費者的責任感，也鞏固了市場對保險公司的信任。

首創IDI保險

推動讓客戶安心的企業責任

建築物結構安全保險（IDI）是臺灣產物保險近年在企業險領域的重大創新之一，此保險源自法國，並在歐洲、亞洲等地廣泛實施，IDI保險的核心價值在於提供購屋者十年的結構安全保障，並在建築設計與施工過程中引入嚴格的驗證機制。臺灣產物保險是國內首家推出IDI保險的公司，並與SGS合作進行建築品質驗證。同時，公司也與銀行及建商合作，將IDI保險融入預售屋市場，為購屋者提供實質保障，IDI保險不僅僅是一種商業產品，更是一種符合ESG精神的社會責任實踐。

謝宏智副總進一步解釋，IDI保險的推出是一個市場教育的過程。由於這項保險對建商提出了更嚴謹的建築設計與施工要求，因此初期推廣時面臨不少挑戰。然而，隨著市場對品質的重視度提升，越來越多建商認識到該保險的價值，並認同為其產品品質背書的功能。目前，IDI保險的主要客群集中於住宅市場，但未來將逐步擴展至商用辦公市場。謝宏智副總特別強調在推廣保險的過程中，公司必先選擇具有高度責任感的建商合作，以確保產品的公信力與實用性。透過這樣的策略，臺灣產物保險期望引領市場重視建築品質與消費者權益。

除此之外，IDI保險的成功推廣還有助於提升臺灣整體建築行業的水準，臺灣產物保險也將進一步與國際標準接軌，將更嚴謹的驗證制度引入市場，確保每個投保的建築物都能符合最高品質標準。這不僅讓購屋者受益，也為臺灣的建築市場樹立了新的典範。

創新產品租事大吉

房東房客雙向安心

除了企業險之外，臺灣目前有近九十萬戶的租屋市場，針對蓬勃發展的租賃市場，臺灣產物保險也推出了「租事大吉」，該保險分為出租人與承租人兩種保障，旨在解決租屋市場的核心痛點：房東與房客之間的信任問題。

針對房東，租事大吉保險涵蓋租金欠繳、房屋損毀及法律費用等保障；而對房客，則提供保證金返還、財務損失補償等服務。此外，臺灣產物保險還引入數位化服務，讓保戶能夠透過線上平台方便地申請理賠與查詢保單資訊。租事大吉的誕生充分展現了臺灣產物保險對市場需求的深刻理解。謝宏智副總表示，租屋市場的快速成長帶來了更多的責任與挑戰，而這款產品的設計初衷就是為了彌補市場中的信任缺口。它不僅為租賃雙方提供了全方位的保障，也讓租屋變得更有保障、更安心。

臺灣產物保險由許加燐執行副總( 右) 及謝宏智資深 副總( 左) 代表領取2024 卓越保險評比三項大獎。

致力推動ESG 邁向產業永續發展

臺灣產物保險在二○二四年的卓越保險評比中，一舉囊括「卓越服務品質獎」、「卓越ESG永續金融獎」及「卓越專業團隊獎」等三項大獎。其中在ESG的部分更是公司產品設計與服務策略的重要指導原則。為了貫徹ESG精神，臺灣產物保險成立了永續發展委員會，並進行碳足跡盤查與減碳計畫，目標呼應政府二○五○年淨零碳排，同時，公司也直接投資綠能與太陽能案場，展現對環境保護的承諾。此外，公司也積極參與政府推動的國防產業保險計畫，包括衛星與無人機產業的承保。這些行動不僅體現了公司的社會責任，也展現出其專業實力。謝宏智副總表示，保險業在ESG中的角色不僅是風險管理者，更是社會的穩定力量。透過設計更加創新且符合永續發展的產品，保險公司能夠直接影響產業的發展方向，並為未來創造更多可能性。

展望未來，隨著台商海外布局的加速，臺灣產物保險計劃為企業提供更全面的風險管理服務，涵蓋財產保險、責任保險與全球運輸保險等，在這樣的國際化發展過程，若政府能在租稅減免與法規審查方面提供更大的支持，將是產業一大助力。未來公司也將持續提升核心競爭力，並致力於成為臺灣地區的領導保險品牌之一。

此外，臺灣產物保險也將投入更多資源於技術創新，以強化風險管理能力與用戶體驗，當中尤以數位化轉型及效率服務是未來的發展關鍵。在這個變化迅速的時代，臺灣產物保險以其專業與創新，為市場與社會帶來更多可能性。在可預見的未來，隨著更多創新產品的推出與市場拓展，臺灣產物保險將繼續引領行業，成為永續發展的重要典範。