讓未來觸手可及 遠銀AI元宇宙首創顛覆想像的金融旅程

還記得二○二○年疫情迅速席捲全球時，不僅改變了人們的生活方式，也催生全新的交易模式與消費習慣，各家企業面對如此轉變，數位升級已成為市場競爭中的關鍵課題。

文．編輯部 圖．遠東商銀提供

遠東商銀以領先姿態搶占元宇宙市場，於二○二二年推出業界首創「十樂元宇宙1.0」，二○二四年躍升為「十樂元宇宙2.0」，並舉辦AI高峰會吸引第二、三代客戶一起體驗金融創新模式。遠東商銀總經理周添財於AI高峰會中向貴賓們闡述：「我們的目標是實現Banking anywhere、Banking anytime、Banking is Fun。」讓金融服務不僅無處不在，更充滿趣味性；近年遠東商銀陸續將分行打造成十樂特色分行，預計二○二五年在全臺各分行都設置元宇宙專區。

遠銀財富管理洞察AI元宇宙

以科技滿足觀感饗宴

隨著數位科技迅速發展，金融業的服務模式也在悄悄的進化，運用新興科技提供每位客戶個人化的金融旅程體驗。遠東商銀以大膽創新的思維搶先布局元宇宙，推出「十樂元宇宙1.0」虛擬樂活空間，開啟嶄新的商業服務模式。透過VR技術，打造3D虛擬空間，讓客戶在分行的元宇宙專區，戴上VR頭戴顯示裝置就可以瞬間抵達阿拉斯加欣賞極光、登上月球欣賞藝術畫展、沉浸在牛津書院中的寶藏資料庫、體驗遠東商銀魔法十樂學苑與觀看投資理財、親子議題等主題影片。這項創新突破不僅顛覆了傳統金融服務的想像，更為客戶帶來虛實共感的沈浸式感官饗宴，像極在愛麗絲夢遊仙境的奇幻旅程，在元宇宙中可以實現無限可能。

Banking is Fun！

十樂元宇宙2.0引領金融服務新潮流

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，科技日新月異，一個Move就能翻轉全世界，金融科技也不例外，因此在二○二四年全面升級，推出「十樂元宇宙2.0」，結合AI科技與創新體驗，打造四大奇幻場景，包括天空之城、星際城堡、魔法學苑以及永續地球，並將「樂富」、「樂益」分行兩間實體十樂特色美學分行搬到虛擬世界，實現虛實整合的金融服務空間。其中「樂富」分行結合浩瀚宇宙的場景，客戶可以在分行中養寵物、蒐集寶物，透過寵物成長的過程象徵著客戶離夢想越來越近；而「樂益」分行象徵綠色永續，完美結合遠東商銀長期以「綠色未來」為目標的理念，因此運用許多ESG相關元素，像是分行椅子使用竹編、瓦楞紙的材質、模特兒穿著遠東商銀的環保制服、遠東新世紀公司開發的環保世足球衣，持續在十樂元宇宙世界中邀請客戶一起節能減碳做環保。此外，客戶還可以在元宇宙世界中參與理財講座，在VIP專屬空間與理財專員進行一對一的金融服務諮詢，大幅提升客戶在虛擬世界中的真實體驗。

遠東商銀更舉辦「AI高峰會」，吸引財富管理家庭戶及對科技應用充滿興趣的第二、三代客戶前來參加，共同探索AI科技在金融服務的應用，親自體驗「十樂元宇宙2.0」的創新服務。活動開場時，總經理周添財、執行副總經理林建忠、個人金融事業群副總經理張小倩更是乘坐虛擬的「遠東商銀AI Taxi」酷炫登場，運用AI技術安排總經理周添財擔任領航員，在元宇宙中為大家導覽全新場景，為現場貴賓帶來震撼的視覺體驗，同時也邀請商業周刊及富蘭克林證券投顧的專家們深入探討AI對全球產業的影響以及運用機會，藉此與第二、三代客戶緊密連結。

擬真化智能客服

讓金融服務更貼心

在AI持續進化的浪潮下，許多企業於二○二三年仍持觀望態度，富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚指出，當時仍有五十％的企業表示不考慮使用生成式AI，但在短短一年後，這個比例已驟降至十六％，越來越多企業已經意識到其潛力，並在顧客服務、資源管理、文字資料摘要、程式碼生成等方面運用生成式AI。遠東商銀早已發覺這股趨勢，積極將AI技術融入金融服務，為了更貼近客戶需求，設計超過一百種行為標籤，透過精準的數據分析，掌握客戶在人生不同階段的需求，進而推薦客戶最適合的金融產品與服務。這樣個人化且差異化的體驗不僅讓遠東商銀的金融服務更貼心，也讓客戶感受到前所未有的專屬感。

此外，大家原本熟悉的2D版文字客服小樂也化身成穿著環保制服、擬真且互動十足的「智能客服小樂」，成為在元宇宙特色分行中全天候的金融智能行員，不僅能即時解答客戶的問題，還會主動引導客戶探索十樂元宇宙的各種功能，成為客戶最信賴的虛擬夥伴；透過這次升級，突破時間與空間限制，實踐金融服務無界限的願景。

遠東商銀總經理周添財在元宇宙世界中擔任領航員，為大家導覽 十樂元宇宙2.0 全新場景。

遠銀AI理財機器人

將成為你的理財好夥伴

遠東商銀計畫於二○二六年推出機器人理財服務，進一步滿足數位化與自動化的市場需求。透過真人理財顧問與機器人理財系統的分流合作，提供客戶更精準且個性化的金融服務。根據金管會統計，截至二○二四年九月底，機器人理財累積資產規模達新臺幣一○三．九億元，年增率高達三十七．六％，這顯示市場對智能理財服務的接受度與信任度高，也證明了AI在財富管理中的應用潛力。

遠東商銀發揮十樂品牌價值中的「樂創」精神，結合AI技術升級應用。從虛實整合的十樂元宇宙特色分行，到即將推出的機器人理財服務，始終秉持以客戶為中心理念，讓遠銀財富管理與客戶一起掌握時事變局，擦亮未來。