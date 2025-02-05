油電混合動力電動車將主導未來市場

近年來，物價高漲，汽車售價與貸款利率始終居高不下，尤其純電動車的售價比混合動力電動車高出許多，因此「油電混合動力電動車」能減輕燃油成本，又能達到淨零碳排目的，自然成為市場上最暢銷的車型之一。

文．李振麟

現階段的電動車性能，始終面臨「成本」、「充電時間」以及「續航力」等問題難解，因此要達到普及化程度，仍有許多問題待解決。即使全球最大的汽車製造品牌「豐田集團」，也投入近二十年的資金與技術才有今日成果，因此目前市場上，多數油電專利權，幾乎都被「豐田集團」所獨攬。

油電混合動力車受消費者青睞

油電混合動力車的優勢，除了低速中藉以「電力」運轉之外，在中高速行駛中，也可採用「燃油與電力」系統搭配，如此便可以減輕燃油成本，以達到淨零碳排目的。電動車的充電站設備以及續航力問題便可因此迎刃而解，因此許多車廠，相繼投入油電混合動力的研究創新。

近年來，物價高漲，汽車售價與貸款利率，始終居高不下，市場消費者也越來越關注於自身的經濟承受能力，尤其是純電動車的售價本就比混合動力電動車高出許多，所以「混合動力汽車」也就較受市場歡迎，低價與創新的「混合動力電動汽車」，自然成為市場上最暢銷的車型之一，根據相關紀錄顯示，以豐田的Sienna車型、Highlander Hybrid車型以及本田的Civic Hybrid等品牌，最受消費者青睞。

如今全球電動車產業，以兼顧「綠能環保」與「傳統燃油」的混合動力車成長最迅速，車商在性能規劃上，也從原本的純電研發，調整為「動力混合型」，以迎合消費者需求，如歐洲的「Mercedes-Benz賓士」推出電力燃油引擎，「日產豐田」與「韓國現代」也相繼推出混合動力車款，不僅解決純電動力的高成本問題，使用者也無需改變原本用車習性，加油站的基礎設施也無須變動，一併同時解決純電與傳統燃油間的問題，進而達成節能減碳目標。

全球朝向綠能政策推動，但在短時間內還無法擺脫傳統燃油市場的消費需求，而且充電樁也無法在短時間內普及，「混合動力電動車」自然就主導未來的消費市場。二○二三年全球主要電動車品牌，前八名如下：第一名為特斯拉、第二名為比亞迪、第三名為廣氣汽車、第四名微福斯汽車、第五名為上汽汽車、第六名為現代汽車、第七名BMW、第八名為賓士汽車。

中國大陸以混合動力電動車為消費趨勢

中國大陸在地品牌持續增加，電動車性能上，也採以「當地環境」為主，中國大陸本就是全球最大電動車消費市場，近年來產銷數量皆可視為全球首位，以二○二四年度市場排行榜，「比亞迪」就佔據整體市場第一名，第二名則為在地生產製的「特斯拉Tesla Model Y」。

插電式的混合動力車PHEV崛起，許多車商逐漸調整策略，同樣投資於「混合動力車」領域，以滿足消費者需求，增加電動車市場挑戰，如日本豐田集團Toyota、美國福特汽車Ford、富豪汽車Volvo，美國、義大利與法國，以及斯泰蘭蒂斯Stellantis等汽車產業巨頭，皆已擴大「混合動力電動車PHEV」生產線規劃，帶動電池與金屬材料市場消費需求，以及零件行業連鎖反應。

如PHEV屬於冷啟動頻率較高的車型，因此「觸媒轉換器」是最重要的元件之一，推動觸媒轉化器市場的商機需求。另一方面，冷啟動運作時，將會造成內燃機的污染率提升，因此PHEV所使用的觸媒轉化器，亦需要更多的「鉑金Platinum」、「鈀金Palladium」，甚至於「銠Rhodium」等貴金屬，用以淨化所產生的污染廢氣。

如此一來，混合動力電動車的市場策略調整，將更有利於訴求綠能環保與消費者找到一個全新平衡點，並達到盈利目地。然而「混合動力電動車PHEV」的電池容量較小，對於「鈷」和「鎳」等電池原料需求，也相對減少許多，因此對電池製造業而言，帶來負面影響，因為PHEV車種對充電基礎設施的依賴程度比較低，也直接降低充電樁設備的投資。

總而言之，對於國土面積版圖較大的中國大陸與美國而言，路程距離遙遠而導致行車時程較久，消費者對於遠途里程下的「電池續航力」，普遍感受到焦慮不安，再加上電動車的購入成本較高於傳統車輛的考量，影響對純電動車的接納程度，進而推動「油電雙向功能」的車型選擇意願，「混合動力車型」也逐漸躍居為電動車市場的主力。汽車市場上以「比亞迪」的價格較為親民，然而「特斯拉Model Y」車款的銷售，最受市場歡迎。

美國車以空間與舒適感為主要考量

美國電動車市場，採以「購置補貼」與「鼓勵研發創新」政策，以加速電動車市場普及化。近年來，美國汽車市場越來越重視「材料品質」、「內部裝置」與「配件功能」等性能，尤其是車內體驗感受以「舒適」與「空間」為首要考量，包含資訊及娛樂功能性，介面設計與操作便利性等要求。在美國政府去中化政策下，市場品牌以「非中國大陸」為主，除了歐洲之外，亞洲廠牌次之，目前亞洲品牌多數集中在「日本豐田Toyota」以及「韓國現代Hyundai」兩大車種。

川普上任後，在與「特斯拉」電動車的馬斯克合作，預測美國汽車市場將朝向「自動駕駛」方向規劃，不僅美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)對於自動駕駛的聯邦法規鬆綁。國會所制定的法案，也讓州或地方政府，藉以制定一套在地的相關法規，對於特斯拉的馬斯克而言，可為一項重大利多消息。

比亞迪BYD與特斯拉Tesla稱霸市場

全球電動車市場競爭激烈，無論「純電式」或「混合動力式」，在銷售上都大幅度增長。根據「市場調查研究公司Rho Motion 」所提供的資料顯示，目前全電動車最大消費市場，以中國大陸銷售量遙遙領先，成為電動車市場的主核心動能，電動車巨頭「比亞迪BYT」與「特斯拉Tesla」成為電動車領域兩大霸主，爭鋒相對、互不相讓。尤其是電池技術上的不斷研發創新，不僅提升續航能力與充電速度，對於成本遞減上也有所幫助，尤其是「超級充電網路」成了競爭利器，更是加劇雙方在電動車市場上的行銷激戰。

特斯拉電動車於二○○三年成立，總部位於美國加州，目前是美國「電池驅動電動車」的市場領導者，佔據市場銷售量約七十％，其中以「旗艦車型Model 3」最受歡迎，除了電動車事業體以外，亦從事於「充電樁」、「電池技術」以及「自動駕駛」的設計、研發與製造。

特斯拉的營運方式，採取如「蘋果Apple」直接面對消費者「Direct to Consumer, DTC」 的商業策略，監控與了解消費者的喜愛需求。如果市場訂單強勁，特斯拉就會啟動加班擴大產能；反之，則生產線排程就會放緩，透過DTC經營模式，接單後才進行生產製造，有效控制成本預算，再加上不斷地推出研發創新，「特斯拉品牌」才能夠始終在全球市場中，保持穩定的領導位置。

比亞迪電動車於二○○三年成立，是一家民營汽車製造業，致力於「BEV純電」以及「混合動力PHEV」車型生產，比亞迪「混合動力PHEV」電動車佔據世界領導位置。在BEV純電動車上，則略遜於「特斯拉Tesla」，比亞迪除了生產電動車以外，也投資於「磷酸鐵鋰電池LFPB」的研發製造。

近年來，「比亞迪」設計多元化，在市場上顯著優勢，不僅投資於「純電動車」，也切入「插電混合式電動車」生產製造，尤其是充電設備的基礎建設投入，吸引市場上許多消費者投入，也推動比亞迪在市場上的銷售量不斷突破。雖然比亞迪在電動車市場中取得不錯成績單，但是公司營運上，還是採以「模仿與學習」競爭者技術，再加上透過價格競爭來取得市場佔有率。在經濟狀況不斷惡化的中國大陸，多數中企品牌，已經大幅減少技術上的創新研發，對於企業營運的可持續性與長期發展遠景，相對令人質疑。

儘管目前「比亞迪」經營之術令人矚目，然而除了來自於政府部門補貼，以及供應鏈的加工成本調降而獲利，對於車型研發創新與功能性應用，仍然不及於「特斯拉」的成熟經營之道。「比亞迪」在供應鏈上的成本降價，也逐漸出現零配件品質下滑，不良率與故障率因此也不斷出現，如果未來沒有政府補貼政策介入，車體品質與服務功能將會失去基本條件，因此比亞迪的經營可持續性，深具挑戰性。

如今世界兩大電動車霸主，到底誰能成為最終王者，仍然是無法確定。然而「比亞迪」的崛起，絕對是不可輕忽的。未來電動車性能不斷研發創新下，多元豐富的市場競爭，將會更加激烈無情，對於消費者而言，卻有了更多選擇機會。

中國大陸汽車面臨庫存滯銷問題，採取「以價換量」的惡性行銷手段，在無情的價格戰攻掠下，即使是「特斯拉」也被迫要調降售價，給予已奄奄一息的車市，投下了一顆沉重的深水炸彈。殘酷競爭的全球車市，面臨嚴峻的生存挑戰。近年來，中國大陸電動車低價策略，在銷售量上展現大幅成長，如「比亞迪」電動車，透過與當地經銷商合作，企圖在海外各地搶奪一席，然而目前全球性的充電樁網絡基礎設施仍然薄弱短缺，因此未來還有很長的路要走。

自動駕駛與充電樁系統 讓特斯拉保持市場優勢

特斯拉致力於「自動駕駛技術」以及全球「充電樁網絡建設」，尤其是自動駕駛系統上的FSD功能，在透過資料收集與不斷分析學習，其所累積的智慧功能，已經是獨步全球，雖然目前仍受到法律限制，但特斯拉的「自動駕駛導航技術」，已是業界公認最佳的系統之一。

另一方面，特斯拉所建構的「全球式充電站Supercharger」網路系統，使用「內燃機」強制進氣裝置，擁有480伏快速充電技術，大大降低消費者在長途旅途中的充電擔憂，由於便捷與充電迅速，「通用」、「賓士」、福特」、「Volvo」等知名品牌，都加入這系統運作，為特斯拉開闢另一個高達數億美元的「充電授權」商機，藉由「自動駕駛」以及「充電樁網絡系統」的創新技術，建立起強大的全球化版圖，整體獲利表現也優於其他品牌競爭者，不僅持續穩固在電動車市場的行銷條件，也確立了電動車的世界領導地位。

歐洲市場起步較晚 正積極追趕中

近年來歐洲各國面對疫情肆虐、烏俄戰爭、能源飆漲與通貨膨脹等災害不間斷，影響消費者信心，雖然歐盟深受烏俄戰事影響，經濟面臨許多的挑戰，電動車發展事業起步也較晚，市場的銷售量也因此受到衝擊。但是歐盟區的汽車事業體基礎本就扎實穩固，在研發與創新上，很快就能迎頭趕上。觀察二○二一年的整體車市供應鏈，遭遇到汽車晶片短缺危機，銷售年增率大幅降低，歐盟國家的經濟因此走向衰退，顯示出汽車工業對於歐洲國家的重要性。

雖然歐洲製造業在傳統燃油車方面，有著世界領導地位，但是在電動車方面，卻不具優勢條件，如今歐盟政策推動下，歐洲汽車的自動化發展也有所成果，除了自主研發車用軟體系統以外，對於「電池」與「自動駕駛」方面也有所投資研發，如知名的汽車大廠「賓士Mercedes-Benz」，收購一間電池製造商ACC，並致力於新一代的電池研發技術，BMW與「寧德時代」合作，更是取得圓柱型電池技術，另外也與「英特爾Intel」以及「輝達Nvidia」等科技大廠合作，開發電動車等相關軟體系統。

除了研發技術上有了不錯成果，德國、英國與法國，也陸續提出許多獎勵優惠政策，希望能提振消費買氣。然而，中國大陸電動車商，近幾年來採以「低廉價位」方案並積極進軍歐洲市場，如此大舉傾銷方式，對於歐洲各品牌車廠帶來相當大的競爭壓力，無論價位與性能條件上，對於歐洲製造業，都造成不小威脅，部分車商為了公司營運考量，最終也不得不選擇與中方製造業合作，如「奧迪Audi」與「BMW」就選擇與「寧德時代」合作。