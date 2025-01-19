這把野火燒出美國貪婪原形

美國南加州洛杉磯遭受嚴重野火包圍肆虐，同時強烈的焚風來襲，已燒進影城好萊塢最貴豪宅區，已摧毀上萬棟房屋，財產損失數千億美元，死亡貯至二十五人以上，逾600萬人面臨嚴重野火威脅，災區實施宵禁，燒毀近一個華盛頓特區。總統拜登宣布加州進入聯邦緊急狀態，提供經費和資源協助對抗野火。

文/卓越媒體集團徐邦浩社長

加州州長紐松被批評防災救災預算編列不足，拒絕簽署水資源復用公告，阻擋北加州豐沛水源流入南加州，使之中途放流至太平洋，以保護三角洲銀白魚。放任有限水源被私人公司大規模控制，烏克蘭的猶太裔移民、鉅富瑞斯尼克夫婦（Stewart and Lynda Resnick）是加州最大的水資源使用者，其名下公司每年消耗的水量佔全洛杉磯(400萬居民)的92%，巨大獲利之餘，他當然也是大慈善家、政治獻金大捐獻者。如今加州人民正在付出終極代價，水源不足導致乾旱，消防栓沒水救災，老舊的消防車與消防飛機也沒水可用。洛杉磯市長巴斯先前刪砍防災及消防預算，用於照顧非法移民，導致社區枯枝未能定期清理，消防無水無裝備，任命以性別平權(Gender Equity Index, GEI)、多元價值為工作使命、而非以救火技能為工作使命的消防隊長Kristin Crowley及隊員，指責她資源錯置，用人不當。

保險公司最先看見危機的，當他們發現連定期清理枯枝的預算都被刪、加州又通過凍漲房屋保費之後，立即大規模撤離加州的火災保險業務，巴菲特Geico保險公司跑在最前面，取消保險，拒絕理賠，官司慢慢打，個別保戶絕對鬥不贏保險公司律師團加上司法勾結。但還是有來不及徹的，以及州政府強迫加保的，災害損失(幾千億美元)遠遠超過保險公司、甚至背後再保險公司的資產(幾十億美元)，連聯邦政府都是個大債主(負債幾十兆美元)，行見又會引發大型金融風暴及貨幣貶值。不少人趁火打劫，繼續縱火，破壞治安，挑戰早已焦頭爛額的警方，朝野亂成一團。行政能力的低落，也讓人對災後復建，不寄希望。後悔未曾及早遷出加州的人們(加州人口於2020年到達歷史高峰3955.6萬人，之後開始下降，每年都有好幾十萬人離開加州，2023年人口不足3900萬，導致2021年失去一名眾議員席次，2024年選舉人團票數減少一張)，現在更加緊步伐出走，留下來的居民，只有換黨支持這個選擇。

這是典型的以環保、人道的道德名義，忽視防災，草菅人命，系統貪瀆，對財富貪婪，對選票與權力貪婪。歷史學家黃仁宇對明朝施政能力低落的批評：1、「缺乏對具體問題評斷是非的準則，總是用道德的名義去掩飾實際的利害」。2、「沒有對付複雜因素和多元關係的能力，未能補救組織和技術之短」。3、「簡化問題，以適應政府的低能」，洽是當前美國的寫照。

對防災救災具體問題的評斷準則，當然應該是搶救人民生命、財產為先，現在以小魚生態、移民人道的道德名義，掩飾實際的生命、財產重大損失，甚至危及金融安定，造成人口流失，當然是能力低落。至於組織和技術之短，加州水權者麼重要的公共資源，是在一次秘密會議中，由政府手上移為私人擁有，放任私人企業控制水源，是極端資本主義的股權至上思維，瑞斯尼克因為擁有克恩水庫(加州最大地下水儲存設施)57%的股份，所以就有優先用水權去照顧他的生意，高價賣水獲利(因為沒有別的水源)，不用顧及400萬洛杉磯市的民生需求，是典型的組織治理失敗。先進的滅火方法，在中國大陸是用巨型無人機群載運滅火劑精確衝向火源，哪裡還用老套的直升機在高空灑水？這種技術之短，反映出基礎設施的投資不足，GDP分配不當，又不願低頭向國際求援，是政治制度的深層問題。加州州長紐松被追問救災狀況時，反應是，我正在打電話給總統。推給拜登總統，簡化問題，不扛責任，以適應他以及他所領導的加州政府的低能，只為自己及支持者爭奪資源。