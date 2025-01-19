創新創業教育的重構：國際扶輪3482地區如何啟發青年未來

國際扶輪3482地區 扶輪青年領袖獎研習營(RYLA) 2024-25年度主委林嘉宏指出青少年是國家的未來，未來的基礎是建立在創新創業的教育。

文/陳怡瑄 攝影/溫偉庭

孟子曾言：「天下之本在國，國之本在家，家之本在身。」教育，作為培養下一代的關鍵，其重要性不言而喻。在現代社會中，教育不僅是傳遞知識的手段，更是塑造年輕人價值觀與競爭力的基石。俗語說：「十年樹木，百年樹人」，投資教育即是投資國家的長遠發展。

國際扶輪RI共同為台灣創新創業盡份心力

近年來，全球對於創新與創業教育的關注日益增加，尤其是在青少年階段，根據統計臺灣在全球國家創業環境指數（National Entrepreneurship Context Index, NECI）中的排名在2024年位列全球第三，僅次於阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，顯示出政府對創業環境的良好支持。透過創新創業教育，我們不僅能培養學生的批判性思維與問題解決能力，更能讓他們在瞬息萬變的社會中脫穎而出。而民間的力量更是青年朋友最大後盾，國際扶輪（Rotary International，簡稱 RI）針對青少年提供多元計畫，包括扶輪青年領袖獎研習營RYLA、扶輪青少年交換計畫RYE、扶少團Interact及扶青社Rotaract等，致力於培養全球青年的領導力、文化交流與社會服務精神。2025年1月17日，國際扶輪3482地區扶輪青年領袖獎研習營(RYLA)委員會，成功舉辦了一場3天2夜源自於美國矽谷的創新創業營隊，用《超越生成式AI的領袖魅力：打造一間未來公司》為主題，吸引了來自全台灣80位優秀青年參加，這次活動無疑成為探討青少年創新創業教育議題的重要契機。

美國矽谷創業營的核心價值

美國矽谷作為全球創新中心，，無論是其高密度的科技公司、風險投資機構，還是包容多元文化的環境，都是啟發創業思維的沃土。例如，2004年哈佛大學學生馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）與同學在宿舍內創立了Facebook(現為Meta)，最初作為校內的社交平台，後來迅速擴展至全球，成為市值數千億美元的科技巨頭；1998年，史丹佛大學的博士生拉里·佩奇（Larry Page）和瑟吉·布林（Sergey Brin）共同創立了Google，致力於改進網際網路搜尋技術，如今已成為全球最大的搜尋引擎公司，業務範圍涵蓋多個領域；2011年，史丹佛大學學生埃文·斯皮格爾（Evan Spiegel）、鮑比·墨菲（Bobby Murphy）和雷吉·布朗（Reggie Brown）共同創立了Snapchat，這是一款即時分享照片和影片的應用程式，深受年輕人喜愛，並在短時間內成為估值數十億美元的公司。在這次三天的營隊中，我們特別邀請美國矽谷研究院陶翼青博士設計創業課程模組，邀請13位專業講師授課，包含：仲億行銷陳朝蔚分析師、Impact Hub Taipei共同創辦人張士庭、雲豹能源趙書閔總經理、新創公道伯羅偉特博士、仙童科技吳阡源董事長、配客嘉葉德偉創辦人、Fake Sober羅伊執行長、Asia IoT Alliance葉淑明行銷長、澄意文創周震宇老師、華沃教育林嘉宏創辦人、富士康集團大陸子公司聶繼承總經理、輔仁大學馮冠超院長、台灣大學GMBA謝源弘教授……等，甚至安排了創業導師的線上輔導制度，並結合了實際案例分析和創業模擬，讓參加者能在沉浸式的學習中體會到創業的挑戰與機遇，這種教育模式強調實踐與反思，遠勝於傳統教科書式的教學。

1965年，美國心理學教授布魯斯·塔克曼（Bruce W. Tuckman）提出的團隊發展階段理論。該理論指出，團隊在發展過程中會經歷「形成期」（Forming）、「風暴期」（Storming）、「規範期」（Norming）和「表現期」（Performing）四個階段。在「風暴期」，成員之間可能出現衝突，但透過適當的引導和重新組隊，團隊能夠進入「規範期」，最終達到高效的「表現期」。值得一提的是，在活動過程中，我們採用了「重新組隊」的方式，讓參與者經歷了第二次的團隊調整。我們特別設計了“此刻，你怎麼選”與“未來公司打造”的活動，參與者需要在短時間內重新分組，找到對的合夥人，同時要在最短時間內構思商業模式、進行市場分析，並製作路演簡報。這種方式的靈感來自「台灣尚勇」運動界的成功經驗，例如中華隊在世界12強棒球賽奪冠的過程中，教練與球員之間彼此的信任與意願，讓團隊在面臨壓力時更加團結有力。透過重新組隊，參與者能更深刻地體會到合作與信任的重要性，即使一開始不被看好，但透過重新磨合也能快速適應新環境，挖掘更多潛在的創意與解決方案。

國際扶輪3482地區2024-25年度RYLA營隊大合照

青少年創新創業教育的重要性

核心競爭力這一概念由美國學者普拉哈拉德（C.K. Prahalad）與哈默爾（G. Hamel）提出，意指個體或組織長期獲得競爭優勢的能力。這種能力通常包括獨特的技能、技術與資源，能夠在長期內難以被模仿。而對青少年而言，學習力就是其核心競爭力的根基。學習力不僅是獲取新知識的工具，更是他們適應社會變化與迎接挑戰的關鍵資產。

然而，傳統教育體系中，創業相關課程的普及率仍有待提升。許多學校對創業的理解，仍停留在基礎的商業知識傳授，忽略了創業者需要的抗壓能力、批判性思維以及領導力。因此，創新創業教育應該被重新定位，成為一種啟發年輕人全方位成長的關鍵策略。

國際扶輪3482地區2024-25年度RYLA營隊大合照

建議與未來展望

為了讓創新創業教育更具影響力，我認為可以從以下幾個方向努力：

1. 整合資源，提升普及率：政府與非營利組織應該加強合作，將創新創業教育納入校園課程，並為偏遠地區的學生提供平等的學習機會。

2. 加強與國際創投連結：學校可以邀請國際企業家與投資人進行講座或擔任導師，舉辦更多像矽谷創業營這樣的活動，讓學生能與國際接軌，培養全球化視野。

3. 強調多元評估：不僅注重學生成果的呈現，也要重視過程中的學習態度與團隊合作精神。

創新創業教育不僅是培養下一代領袖的關鍵，更是提升社會整體競爭力的重要手段。透過美國矽谷創業營的實踐，我們看到了青少年無限的潛能與創造力。作為教育工作者與活動的組織者，我深信，只要提供適當的支持與平台，這些年輕人必將成為改變世界的重要力量。未來，我們將繼續「成為採取行動的人」，推動更多具影響力的創新創業教育計畫，為下一代打造更光明的明天。