二○二五全球經貿產業 可望穩健增長

高盛經濟學家樂觀預估，全球經濟整體上可望持續性穩健增長，預估二○二五年的GDP平均年長率將可優於二○二四年。台灣整體產業可望均衡發展，呈現出口、投資與消費三力聚合，均衡平步成長。

文．卓越媒體集團徐邦浩社長

根據高盛最新的經濟研究報告顯示，全球通膨率持續下降，已經逐漸接近聯準會預設目標，以及勞動力市場也逐漸走向平衡穩定，多數國家的金融貨幣政策，經過幾次的利率調整也逐漸趨向於正常水平，儘管目前全球的貿易政策，仍存在許多不確定因素，然而美國經濟的表現，至今已超出市場預期，後續將可望以軟著路方式著地，唯有歐元區仍受通膨、匯率與戰事影響而落後。

如何解決金融債務成為首要工作

川普當選美國總統、在實權上掌握參議院與眾議院，首要工作任務可能會先以提高「債務上限」方式來解決金融債務問題，也勢必推動多項經濟政策，這些決策將可能對於美國或全球經濟產生重大影響，其分別為：對外「加徵進口關稅額度」、對內「企業營利收入減稅」、「鼓勵化石能源開發抑制綠能」，以及「加強驅逐非法移民」。多項經濟政策上，其中以「降低金融監管」、「增加企業集團融資機會」，與「活絡市場投資行為」項目，其中川普2.0所推動的企業放鬆監管，高盛預估此政策可為併購交易額的利多推手，更可為銀行與金融機構帶來更多利潤空間，美股因此可望受惠上揚。川普多次強調要提高進口商品關稅，意味著鼓勵本土製造業崛起，近期川普亦表示，只要是對美投資十億美元以上之個人或企業團體，將可享有全面加速審核項目批准優惠。

在能源議題上，川普強烈傾向於提振國內能源發展，如石油與天然氣等，將有機會帶動能源價格上漲，但是在川普訴求退出「巴黎協定」下，將不利於綠能產業發展。

川普與拜登政權最大不同之處，就是「高關稅保護主義」的推行，根據美國研究機構報告，川普若執意推動十％的全球進口關稅以及六十％中國大陸商品進口關稅，將促使美國家庭平均年收入減少約二五○○美元，當關稅額度提升越高，其家庭收入損失也就無形中增加，這樣的財政規劃，將可能促使通膨率上升一．二到五．一個百分點，導致通膨回頭。

一般而言，在同性質產品下，當低價進口商品危害到本土製造業的生存空間，就可藉由「關稅提升」方式，來保障本國企業生產及就業維護。但是長期運用此方式，保護主義就可能變相成了保護老舊產業，這些過時產業，最終只能躲在保護傘下生存，不僅經不起市場實務競爭考驗，也沒有未來發展性，最終將失去國際市場競爭力，因此一個長期保護而無法成長的產業政策，最終整個國家產業的對外競爭力也逐漸消失。

貿易關稅築牆 改變全球化經貿合作

唯有在開發中國家的工業起步初期，才需要關稅保護，如今這樣的經貿政策，將走向短多長空的不利前景。因此關稅保護規劃，還要考慮到政策推動同時，是否也兼併讓這個產業擁有成長的潛力，最終不需要長期在保護政策下苟延殘喘。兩岸製造鏈長年以來就處於分工合作階段，美國對中所推動的高關稅政策，不僅可能引導出來反全球化的氣息，兩岸長年以來所建立的合作供應鏈也深受其害，唯有適時地調整部份的生產線運作，才能降低關稅壁壘的衝擊影響。

熱絡的全球化貿易交流，可帶給所有國家龐大的經濟效益分享，在如此綿密分工下，單一國家所採取的高關稅政策，並不見得有效，因為所完成的零組件，還是可以藉由繞境「洗產地」的方式來疏通，如各國都隨之仿效，一起築起高牆來，全球經貿活動勢必受制於關稅壁壘的困境中而寸步難行，不僅破壞多年以來所建立的分工合作模式，也更不利於世界經濟成長，對產業界造成更大的破壞力道。

台灣經貿活動 受到全球景氣牽動

美國新政府的高關稅，勢必引發各國間的貿易衝突以及供應鏈重組，台灣製造業的全球布局也將受到衝擊，並影響原有成長動能，以及未來投資意願，讓經濟發展道路上充滿著荊棘風險。而美國新政府對於中國大陸的關稅政策，將弱化大陸出口動能，同樣也影響同文同種的台灣經貿發展，至今中國大陸仍然是台灣最大的出口市場，加工產業鏈彼此間息息相關，當大陸經濟被削弱，面臨嚴峻的產能過剩情況，低價傾銷全球市場的風險浪潮隨之而起。

另一方面，全球供應鏈陷入第二次移轉，不僅增添企業生產成本，恐將導致新一波通膨浪潮再起，目前全球經貿環境傷痕累累並充斥著高度不確定性，恐將加劇金融市場波動，因此聯準會Feb的貨幣政策，趨向於保守觀望，台灣政府與民間企業團體，更是要審慎因應未來。

台灣在全球高科技產業供應鏈中，佔有極為重要的領導地位，美國放棄台灣市場，勢必也將付出更多經濟效應與外交成本。美國總統川普提出的進口關稅議題，對於全球企業而言，其實就是期盼製造業能來美投資，不僅減少對中的出口依賴，進而也帶動美國本土就業機會。

川普以「美國再次優先」為主張，強調製造業與資金回流，並同時提出企業減稅方案，稅率由二十一％降至十五％，財政上有助於激勵美股上漲。對台灣產業而言，影響最大的項目是「半導體晶片」、「AI人工智慧應用」以及「高端封測」等相關科技產業鏈，較為負面的則是「綠能綠電」與「鋼鐵」產業，川普政權時退出「巴黎協議」，並表態開發傳統能源，因此將不再以「綠能綠電」為主要的能源政策，近幾年來的綠能產業是否因此走向式微，值得業界觀察。

川普上任 終結中東與烏俄戰事

國際方面，川普採以「孤立保護」主義，極有可能盡快終結區域紛爭，進一步改善美俄關係並重建北韓交流。二○二五年的國際政經環境新變革，對於台灣未來發展方向充滿深遠影響。對於亞洲各國，美國與中國大陸間的貿易摩擦勢必加劇，至今川普對台灣僅提出更多軍購支付，對韓國則提出縮減駐韓美軍，因此，無論台灣或韓國，未來也將承受更多的政經與外交壓力。

二○二五年的全球經貿環境將面臨一個嶄新挑戰，中美經貿角力戰，不僅是台灣的挑戰，也是一種機遇，更要善加利用。當美方提高對中關稅，中方也勢必推出一連串反制措施，限制關鍵性原料出口，台灣處於兩大強國爭鬥處境間，務必要謹慎為安，在如此激進又敏感的國際局勢中，牽一髮而動全身。

二○二五年經濟可望平衡發展

雖然全球經濟在這新的一年裡充滿不確定，無論是美國新經貿政策、中國大陸不動產市場復甦，以及地緣政治衝突等諸多挑戰，伴隨各國進入降息循環，通膨降溫緩和，除了日本升息外，各國利率也將緩降，如今區域戰事衝突平息露出微光，經濟前景尚屬穩定，全球貿易環境持續擴張下，對於台灣的外貿出口表現仍有所期待。

台灣在投資方面，可望持續擴充「半導體先進製程」與激勵「科技產業供應鏈」回流，以及加速導入「綠能低碳應用商機」及「生產自動化」等相關政策，均有激勵製造業投資動能。靜待觀察美國新政局發展，才能制定出相關對策。根據「台經院」景氣預測，二○二五年全球經濟成長，受制於關稅壁壘，將會略為遜色，但是整體產業的各領域表現，將可望均衡發展，不僅科技製造業，傳統製造業與服務業等，也都將逐步從低潮中好轉過來，呈現出口、投資與消費三力聚合，均衡平步成長，二○二五年的全球經貿環境，可樂觀看待與令人期待。