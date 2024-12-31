江欣政執行長談創新挑戰與產業布局 從智慧建築到綠建築標章的國際推展

在「2024 DIGI+ X TCA全球數位新星大賞」中，台灣建築中心榮獲多項大獎，充分展現數位轉型與創新實力。面對數位化與永續發展已成為全球建築業核心議題，執行長江欣政以實際行動帶領建築中心，推動產業邁向新高度。本次專訪深入探討數位化轉型與永續實踐策略，如何從本土到國際，為台灣建築業描繪嶄新藍圖。

文 / 劉正廷 攝影 / 溫偉廷

全球數位化浪潮中，建築產業正加速迎接技術變革，而台灣建築中心更是其中的領航者。執行長江欣政深信，數位化並非僅是提升效率的工具，更是一場改變產業格局的革命。他指出：「我們率先引入線上查詢系統，使案件進度透明化，下一步將利用AI技術進行基本建築資料的判讀，減少人工作業，讓人力資源得以聚焦於更具價值的碳減排與ESG推動。」這些創新舉措，為台灣建築業打下堅實的基礎。

談及數位化在建築安全中的應用，江欣政進一步指出，AI與智慧建築技術的結合，能預測潛在風險，更可有效降低施工錯誤與成本。「智慧建築不僅是便利的象徵，面對高齡化社會，亦是提供安全與尊重隱私解決方案的關鍵。」他的願景，是透過數位化與智慧建築的實踐，為產業注入新動能，進一步強化台灣建築業的國際競爭力。

永續實踐：推動綠建築與減碳目標

因應全球永續建築的趨勢，江欣政認為台灣建築中心肩負引領業界實現綠建築標準的責任。他提到：「我們是台灣低蘊含碳地的評定機構，並積極推動ISO14064等國際碳盤查課程，培養業界所需的專業人才。」透過這些努力，建築中心正全力支持建築業朝淨零排放目標邁進，並協助企業滿足政府對ESG揭露的要求。

然而，永續建築的推行挑戰重重，江欣政坦言：「最大的挑戰在於建築業長期以來的傳統思維與高昂的技術轉換成本。」為此，中心依內政部頒定手冊為基礎，已連續兩年辦理多場淨零相關說明會；同時深入國小校園宣導讓永續的觀念從小紮根，讓永續建築的重要性與價值能深入小朋友

心中。

人才為本：建築業創新的驅動力

人才是建築業創新與轉型的基石。江欣政表示，建築中心致力於透過數位化與永續課程，培養具備前瞻視野的專業團隊，同時積極推動國際合作。「我們與東南亞地區建築單位交流台灣的管理模式與技術經驗，目標是讓世界看見台灣建築業的實力，並促進全球知識與技術的流通。」

他進一步指出，建築中心的團隊平均年齡不到四十歲，充滿創造力與行動力。「只要給予適當的機會與資源，他們便能為建築業注入突破性的創新動能，助力台灣建築走向更高的國際舞台。」

台灣建築中心榮獲全球 數位新星大賞第三名獎 項，執行長江欣政（中 左）、永續城市數位雙 生部經理林穎立（中右） 及同仁歡慶。

BIM及智慧建築：

未來的防震與智慧解決方案

江欣政表示，BIM與智慧建築已成為建築產業的重要發展方向，尤其是在台灣地震頻繁且逐漸進入高齡化的社會中，其價值更為顯著。「智慧建築不僅是未來的產業趨勢，更是應對地震與高齡化挑戰的有效方案。」

他進一步指出，智慧建築的推廣應以系統設計簡單易用為原則，方便不同年齡層使用，並讓技術真正融入日常生活。「以人性化為核心的智慧建築，不僅能提升生活便利性，更能滿足居民對安全的需求。」

國際合作：深化永續發展布局

江欣政期望建築中心在國際建築領域發揮更大影響力。中心連續兩年與日本建築中心有專業交流及在淨零議題上有座談，也計畫與歐美及東南亞國家，可以針對建築相關議題有各種互動的方式。

展望未來，建築中心將聚焦於數位化與永續建築的深度融合，並透過國際合作吸引更多業界夥伴共同參與。江欣政強調，從技術創新到人才培養，從本地實踐到全球推廣，建築中心的願景是引領台灣建築業走向國際，成為永續發展的典範。