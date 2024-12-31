公勝保經創造菁英業務團隊 專業領航圓滿實現客戶人生藍圖

公勝保險經紀人於一九九三年成立至今，為台灣保經產業界的先驅。從不到二十人的小團隊，到目前員工與業務夥伴超過五千位，全台擴展二十七個業務據點，客戶超過一百萬名，二○二三年營收金額三十．四三億元，居保經業第一。

文‧編輯部 圖．公勝保經提供

公勝保經為提升業務夥伴專業能力，以面對市場環境的變化，提供客戶在需求上更專業客觀的建議，創造客戶、夥伴與公司三贏的正向循環，以「 Action for future 行動開創未來」為核心策略，致力企業穩健經營、保戶服務、人才培育及永續發展等多元面向。

公勝保經推動業務轉型，專注在有效提升產值的菁英培訓計畫， 2024 年以374 名MDRT 達成資格的人數成績拿下台灣保經業 MDRT 會員人數第一。

投入大量資源教育訓練

深化個人與團隊的實力

公勝保經以「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」為企業願景，透過三大價值主張：培養專業一流人才、提供高效數位服務，帶領夥伴永續成長多元發展，聚焦專業培訓，建構個人行銷、組織增員、退休規劃及財富傳承等系列化學習模組，導入實戰培訓系統，邀請業界專家教練，分層分群量身打造適合的培訓課程，深化個人與團隊的實力。

公勝保經業務支援部張永昌資深協理提到，公司明白「人才是企業最重要的資本，人才培育是公司永續經營的重要關鍵」積極佈署相關人才培育規劃。

二○二三年公勝更持續大量投入在教育訓練，經費高達三八三一萬元，相較前一年度大幅成長四二％。同時公勝的系統化、分層化培訓模組也讓各業務單位的夥伴或新人白紙，可以快速導入到公司系統學習課程，幫助夥伴提升專業。

公勝保經推動專業證照培訓，RFC、RFA、RFP、 AFP 與CFP®，五項證照持證人數皆居保經業界第一。

六大認證學習地圖

獨有學習金幣制度

長期低利率環境，再加上為了接軌 IFRS 17，保險業面臨經營上的挑戰，公勝保經自

二○二○年開始積極推動業務轉型，朝業務專業化、團隊菁英化、客群高端化去努力，協助業務員專業升級提高產值及團隊價值。而公勝獨有的「學習認證地圖」，內容包含

六大認證系統並有超過十八門課程及證照認證，來提升夥伴們的金融專業跨領域競爭力，強化職場工作上的優勢。張永昌資深協理表示，許多業界在人才培訓時以制式化的講師來授課，這會導致夥伴不清楚自己缺少了什麼或是無法補強自己所需要的。而相較於公勝內部整理出的「分層分群」系統就能明白，公勝是站在每位夥伴的角度去開發相關系統，讓業務夥伴針對不同客群及客戶需求，來選擇課程學習，從基礎銷售技能到實戰經驗傳承，每項課程也讓夥伴充實自我，更能貼近與滿足客戶需求。

張永昌資深協理補充道，公司非常支持夥伴參與課程，同仁可以透過公勝獨有的學習金幣制度或其他補助辦法，讓自己參與更多不同的訓練，以提升專業。而在二○二三年公勝的補助金額更高達一九○八萬，相較二○二二年成長一六五％，可以見得公勝持續擴大並深化業務員培訓，專注在個人與團隊實力的有效提升，提供客戶更多元及精進的保險服務。

菁英夥伴讓公勝價值再創高峰

公勝保經的轉型成功奠基在強化選才、培訓系統，搭配財富傳承、退休規劃的商品，一系列的輔導計畫，有效讓人均產值翻倍。張永昌資深協理也笑著說道，公勝除了建立系列化、分層化培訓模組，也搭配加碼海外獎勵旅遊計績，更長年鼓勵業務夥伴提升專業力，持續補助考取外部的國際專業財顧證照，如RFC、RFA、RFP、AFP、CFP®，五項證照持證人數都居保經第一。在專業培訓的累積下，公勝保經在美國MDRT協會公布最新

二○二四年全球百大公司排行中，以三七四名MDRT達成資格的人數成績拿下全球排行第五十五名、全台排名第四名；及二四九名達成IDA會員資格，拿下保經業MDRT與IDA會員人數雙料第一的傲人佳績，更希望在二○二六年締造千人達成MDRT會員資格的成績。

秉持「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」的企業願景，公勝除重視對保戶的每份承諾，亦致力培植優秀的業務夥伴，提供保戶全面性的保障服務規劃，以提升整體企業競爭力，成為保經產業領導品牌。