台新人壽實踐公平待客 優化服務與時俱進

台新人壽於近日首次舉辦「年度公平待客座談會」，邀請風險管理暨保險法專家─國立政治大學法學院副院長葉啟洲博士主講，台新人壽高層率同仁一起參與座談，展現其重視公平待客的企業文化。

文‧編輯部 圖．台新人壽提供

台新人壽邀請葉啟洲博士針對金融保險業界最關切的公平待客議題，彙整近期評議案例與主管機關監理趨勢，本於「同理心」且符合法規精神之保險理賠實務暨保單效力爭議之探討為主題，提供深入淺出的解析及見解，並建議公平待客加強措施。

強化公平待客思維

落實法規遵循

台新人壽董事、總經理等高層連袂出席，並帶領稽核、法遵、風險管理、業務通路、契約、理賠、核保、客服等主管一同參與，展現公司強化公平待客思維、落實法規遵循及重視金融消費者保護的企業文化，致力提升對金融消費者保護認知及法規遵循。

台新人壽總經理戴朝暉表示，台新人壽重視客戶權益，為落實以客戶導向的企業方針，由總經理召集設置跨部門的「公平待客委員會」，上由董事會監督、高階主管會議規劃及推動公平待客原則的執行策略，下由三道防線協同各項原則的具體執行，建構公平待客的企業文化。此次舉辦「年度公平待客座談會」，期能精進公平待客的具體做法，降低消費風險與爭議，進一步提升申訴案件處理效率與品質，建立友善消費者爭議處理機制。此外，除邀請董事參與申訴案件處理狀況、檢討各項作業，更成立「 申訴處理管理委員會」，優化服務流程與監控業務品質，戮力回應客戶需求及提升客戶滿意度。

台新人壽董事、總經理及各級主管連袂出席公平待客座談會，展現公司強化公平待客思維、落實 法規遵循及重視金融消費者保護的企業文化。

需求導向 滿足客戶人生規劃

金融友善服務照顧弱勢與長者

戴朝暉強調，台新人壽致力守護客戶權益，定期督導追蹤業務品質，於業務單位第一道防線以「需求導向」銷售模式，滿足客戶在人生各階段的不同需求；於第二、第三道防線加強法令遵循意識及風險管理等內控機制，對新進壽險顧問辦理達一百小時以上的教育訓練，大幅超越法規規定之二十四小時時數。

對於經濟弱勢保戶，除了提供保單借款優惠利率方案等實質支持，更用心打造一系列有溫度的金融友善服務，例如為視障、聽障、身心障礙或行動不便等弱勢及六十五歲以上長者到府辦理理賠、收件、送件等服務，提供大字版文件，以利客戶了解個人權益；邀請聾人協會授課，舉辦「聽語障友善暨手語教育訓練」，創造溝通無障礙的友善環境；設立高齡及身心障礙客戶「樂齡專線0800300885」，建立更便利的諮詢及服務管道，提供適切關懷和協助。

台新人壽秉持「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，以實踐公平待客為己任，二○二四年更於「保險信望愛獎」及「卓越保險評比」中榮獲多項肯定，凸顯台新人壽贏得客戶信賴，保險專業及傑出服務的口碑深植人心。台新人壽以永續經營的企業理念，提供臺灣民眾優質的壽險解決方案與服務，期許成為最值得客戶信賴與託付的人壽保險公司。