美國關稅壁壘政策 亞洲國家影響頗大

長期以來，亞洲各國本就屬於高度依賴「貿易交流」的經濟體系，根據「摩根士丹利．亞洲經濟展望」論壇表示，受到美國可能執行關稅壁壘政策影響，預估亞洲國家的貿易放緩恐加劇，其中以台灣、中國大陸及韓國的衝擊最大。

文．李振麟

亞洲地區整體企業營收，主要來自於出口貿易訂單需求，在面對全球經貿易環境可能放緩之際，勢必增加各國的經濟下行風險，「大摩」預估亞洲整體GDP成長率，將可能從二○二四年的四．五％下滑至四．一％。

為降低「中美貿易」爭端所引發的壁壘衝突，亞洲各國可採以適當的財政金融政策，包含「央行降息」或「金融貨幣調整」等作為，進而將目前的經貿局勢穩定住，然而如果貿易壁壘爭端持續升溫，企業營運將可能受到更進一步衝擊。多數美國人相信，川普有能力讓美國的製造業回流，創造更多就業機會，無論是「通貨膨脹」、「民生經濟」恢復以往與「移民政策」適度調整等項目，都是美國人民最關心的，川普新政權的政策執行方案，勢必也對於其他經濟體，造成新的影響。

股匯市政策引發波動 債市讓黃金上揚

川普就職後對於美國股市、匯市以及債市的經濟影響層面，二○二五年全球經貿環境，都將取決於他那不按牌理的執政風格，以及不明確的政策推動所影響。在股市方面，川普傾向於放寬企業監管以及減稅方案，這樣的政策有利於企業營運利潤提升，進而推升股市表現，深受華爾街歡迎。然而，川普的貿易保護主義，運用在進口關稅政策上，將可能進一步加劇中美貿易衝突，增添市場上許多不確定性，導致股市波動，尤其是科技股與跨國企業間的股價波動影響層面最大。

而在匯市方面，川普偏好於弱勢美元，以維護其貿易保護政策，然而川普的經貿孤立主義，導致全球地緣政治風險升高，反而提振了「美元」與「黃金」的避險需求，促使美元持續維持強勢，背道而馳。川普表明要提升中國大陸進口商品六十％關稅、其餘國家十％至二十％的關稅，使得市場普遍擔憂，此行徑將深深影響到全球經貿成長，進而帶動美元避險風潮，在二○一八年間川普發動中美貿易戰後，美元就明顯走強，而亞洲新興市場貨幣，也因為國際經貿受到衝擊，而相繼走向競貶浪潮，如今金融市場揣測美元匯率指數或許會再進一步上漲。

債市方面川普揚言推動高關稅政策，因此促使進口商品價格上漲，在通膨回升下，將更不利於聯準會的貨幣操作，另一方面，又主張要執行擴大財政赤字，不僅要推動企業稅收減免方案，還要執行全面性「延長減稅」措施。如此一來，債劵市場的國債發行量勢必要再增加，殖利率增加的風險壓力也伴隨而來，「大量印製鈔票」的金融財政手段，勢必也將同步運用在其中，各國央行被迫因此要採取更多的相關措施，來降低金融風險，進而也加速投資者選擇「黃金避險」的意願提升。

如今看來，川普的經貿政策上，無論是「提高貿易關稅」、「擴大財政赤字」，「企業營運減稅」，還有「移民政策限制」與推動「貨幣貶值」等多項經濟議題，都將帶給美國再一次面對通膨回頭的機會，國際市場上因此也矚目觀察，他是否真的會推動這些高關稅政策，進而造成全球性的反撲報復而不利己。

中美貿易戰 2．0 開打？！

中國大陸財政部在「沙烏地阿拉伯」發行高達二十億美元的主權債券，其分別為十二．五○億美元與七．五○億美元，債券期限則為三年期與五年期，發行利率則分別為四．二八四厘及四．三四○厘之多，此次發行可視為近幾年以來，全球主權債劵發行量最高倍數，其推升的利率也是最吸引投資者。

中國大陸財政部表示，這次的「美元主權債券」，深受市場熱烈歡迎，尤其是來自於「中東地區」。國際投資單位的認購總金額高達三九七．三億美元，核算超額認購有十八．九倍之多，甚至於五年期的超額認購量竟也高達二十六．一倍。此次債券的發行投資產業類型眾多，區域分布也更甚以往，分布於歐洲、亞洲、中東、美國等。

看好美國國債？還是中美金融戰？

觀察這幾年，美國國家負債比率不斷增加，甚至於已超過GDP比重，當賣出更多債券給投資人，投資者亦可獲得更高殖利率，一旦殖利率拉高，美國國債將繼續陷入「貶值、高利」雙重效果，不斷地惡性循環。

面對國家財政赤字高達一．八兆美元的美國，甚至於已超過國防開銷，單就「債劵利息」部分，就高達每年九五○○億美元支付，因此當債劵發行越多，利率相對越高，美國財政部就必須面對更沉重的利息負擔，進而完全置身於斷崖鋼索上。即使川普當選美國總統，這個龐大的國家財政赤字，還是如滾雪球般地越滾越大，沒有任何緩解跡象，直到美國政府機構宣告破產為止。

如今中國大陸財政部，向沙烏地阿拉伯借貸，並發行高達二十億美元的「主權債券」，如今竟已經滾出高達三九七．三億美元的國際認購，尚未包含「利息」計算在內。然後再將這些所得資金借貸給全世界，那些對美已長期處於入超的國家，協助他們償還所有的美元欠款，最終這些還款資金還是會再次回流到美國，不僅帶來更龐大的債劵赤字，也更持續推升美國國內的通膨壓力。

如此一來，積欠美國的入超國家將可蒙受其利，將所積欠的美元債務清償，面對如此情勢，美國再也無法阻擋。長年以來，美國一向藉由美元貨幣，運用升值與貶值之間的財政槓桿作用，來解決國內債務並同時便宜收購他國資產。如今中方也同樣依循此途徑，反向將美元貨幣，借貸給那些對美逆超國家的債務清償，再換取他國的實體資產，如此一來，川普總統本想藉由「進口高關稅」兼顧同時「降低境內通膨」的對策，將面臨不小的難處。

全球經濟環境，當美元貶值時，美國進口商品價格變得更昂貴：

一、美元貨幣貶值代表著美國從其他國家進口商品將會變得更昂貴，因為美元在外匯市場的價值降低，需要更多的美元來購買相同價值的進口商品。

二、美元貶值增加進口廠商的營運成本，用於支付外國供應商的進口成本，這些成本最終勢必轉嫁給所有消費者，衝高進口商品價格。

三、當進口商品價格上漲，也就導致美國市場的整體價格全面上漲，無論是原物料、能源、電子電機產品或民生用品等，「停滯性通膨」如影隨形。

四、雖然美元貶值對進口不利，但是商品的出口價格則有利。這部分仍將取決於美國和他國間的關稅互應對，如果他國也同樣對美採取「高關稅壁壘」反報復，美國的出口品牌，也將面臨被取代的可能性。

川普政策與日本寬鬆政策 誰才能提振經濟

川普的政見期待影響，大致可歸納為：

一、進口商品高關稅，建立關稅壁壘制度，逼迫各國製造業投資置廠，帶動美國本土就業率，當多數主要製造業在美國時，順勢也解決出口問題，達到川普最終的鎖國藍圖劇本。

二、美國準總統川普一向支持石化燃料，因此上任後全球離岸風電產業恐轉向，再生能源將面臨政策轉彎。

三、川普金融政策深受華爾街歡迎，可望帶動股市、數位貨幣熱潮，法國興業銀行評估，美國標普500指數上看七五○○點。

四、放鬆金融監管制度，高盛預料二○二五年股市的購併活動，併購交易額將高於前十年平均水準，有助於投資銀行業務發展。

五、汽車產業政策影響全球車企重新布局，高關稅迫使中國大陸車企轉向新興市場，削弱歐洲汽車競爭力，促使歐系車廠在美國本地化生產，Tesla受益政策支持，加速自動駕駛技術落地，鞏固領導地位。

六、進口高關稅下，同樣也拉高美國境內商品走向通膨之慮，如果複製如同日本的寬鬆政策，讓美國境內，無論商品或旅遊業都變得便宜是否可行？

日本寬鬆政策分析，大致可歸納為：

一、日本央行以低利政策，刺激企業投資與寬鬆借貸監管。日圓貶值雖然有利於出口，民生消費商品趨向便宜，但也相對增加石油、天然氣等能源以及大宗物資原料進口成本，對於經濟增長有限。

二、日本央行大規模地自行購買政府債券、公司債券和其他資產，以達到壓低債券長期利率，並刺激投資和消費。然而長期由國家政府自己購買國債，也導致日本政府面臨龐大難解的債務問題。

三、日本經濟與各國不同的是，日本長期陷於「通貨緊縮」，央行設定二％通膨目標，希望透過寬鬆政策，提振物價上漲預期。寬鬆政策雖然在短期內支撐了經濟，但長期上卻存在許多爭議。

美元升值政策分析

當美元升值時，進口商品影響層面上，是商品價格便宜，降低通膨。美元升值在外匯市場上，貨幣價值提高，用以購買的商品或原材料將更便宜。因為每一塊美元可兌換更多外國貨幣，因此順勢減少進口商品價格壓力，有助緩和美國境內整體通膨壓力。

其次因進口商品價格下降，將更具吸引力，然而對於本土製造業造成競爭壓力，因此川普的關稅提升可達成保護本土企業目的，但是對美國商品出口卻產生不利影響，因為美元升值導致商品變得更昂貴，降低出口需求。川普期盼台灣能多購買美國軍備，解決長期以來的台美貿易順差問題。能源政策上，摒棄現有綠電綠能策略，減少國際能源進口，開採境內天然氣與油頁田，然而在美元升值下，能源商品出口變貴，恐將降低國際市場競爭力。

此外，美元升值使得進口商品更為便宜降低通膨，卻與川普的高關稅壁壘相違背，無形中擴大對美貿易間的逆差數據，商品出口變貴，也降低美國品牌在國際市場的流通性。

美國總統川普的「金融貨幣」政策，無論是從「聯準會通膨利率走勢」、「美元貨幣升貶值分析」，大多片面而缺乏整體性考量，財政風險因此提升。一個「提高進口關稅」兼併達成「降低通膨效應」的經貿政策，必須考慮其他相關項目的綜合考量，才能規劃出整體經濟執行中最有利條件，二○二五年全球經貿發展，充滿許多不確定性。