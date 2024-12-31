川普當選對全球經貿影響力道大

美國共和黨候選人川普再次當選總統，不僅是擁有參議院與眾議院兩院席次過半，還有州長席次皆取得優勢，未來將更有利推動其政策執行，對於全球經貿政治環境，帶來深遠又直接性的影響力道。

文．李振麟

共和黨總統候選人川普Donald Trump當選美國第六十屆總統，並於二○二五年一月二十日上任。此時之際，美國已順利進入降息循環週期，川普應可安然度過高通膨衝擊，更可安心於政策推動。近兩年來，全球氣候處於穩定環境中，糧食作物耕耘豐收，無論是黃豆、小麥、玉米的糧食期貨價格均有所下跌，個人消費支出的物價指數PCE壓力也因此減緩，對於全球經濟復甦動能上也有一定的幫助。

讓美國再次偉大 川普著重經貿政策

在完全掌握參議院與眾議院席次下，川普總統將可運用「完全執政」的方式，來順利執行其競選承諾，川普以「讓美國再次偉大」為主張，制定出許多核心承諾，其中在經貿政策上最為關鍵的項目，大致內容包含：

一、迅速結束通貨膨脹，並降低成本壓力，生活回歸正常面，讓家庭中每個人都買得起。

二、反對外包政策，引導國外製造業來美投資，將美國轉換成為製造業國家，逐步停止自中國大陸進口必需品，最重要的是要能建立本土供應鏈。友岸外包政策因此將面臨重新調整，印太盟友以及美國之間的合縱連橫關係，未來恐怕將有所變化。

三、提振並致力開採美國能源，運用石油與天然氣資源，讓美國成為世界上最重要的能源生產國之一。

四、取消對中最惠國待遇，逐步停止民生必需品進口，並進而阻止中國大陸購買美國房地產以及實體企業。

五、川普總統採以全面提升進口商品課稅，而非僅限於部分關鍵性產品，如此一來，對於身為美國主要貿易夥伴的出口產品，都有可能面臨被課徵關稅的隱憂風險，為彼此間的經貿交流，蒙上一層陰影。

六、墨西哥本是各國產品進入美國市場的管道之一，川普批評「美墨加協定USMCA」損害美國利益，將重啟談判，如此一來，本藉由墨西哥管道進入北美市場的跨國企業，無論已投資或設廠，都增添營運風險及變數。

川普上任後，除了首次提出要結束通膨，並以開發美國能源與縮減行政單位，進而控制聯邦支出為其主要目標。整體而言，在經貿政策上的規劃構思藍圖，除了提高進口關稅，以恢復美國本土製造業的強烈表態以外，其餘政策與上一任時期所推動的方向目標，其實並沒有太大改變。

預測川普上任後將首重於「結束通膨」，並執行「開發美國能源」、「控制聯邦政府部門支出」為主要執行方向。在目前強勁的勞動市場以及消費需求推動下，各家景氣預測機構，均普遍上調美國二○二五年的經濟成長率，在景氣循環週期下，將可到達一．八％至一．九％之間。

然而川普上任後的中美貿易爭端將持續依舊，在處處針對中國大陸，並威脅要採以「重課關稅」的言論投射下，此時雙方的經貿戰爭，已有風雨前的寧靜時刻，在後續政策執行下，是否因此再一次推升通膨，讓即將撥雲見日的經濟，再度急轉直下，全球的經貿環境此時此刻都充滿著不安氣氛。

川普上任 全球經濟充滿不確定性

川普任內，無論是「課徵高關稅」、「烏克蘭戰事轉彎」，以及要求更多的「戰爭保護稅」，甚至於「油田開採」，都對現有的國際情勢投下新的變數，全球經貿直接或間接上充滿著危機感。尤其是擁有眾議院與參議院多數席次而掌控絕對權力的川普，即將成為全世界最有權力的人，更可肆無忌憚地執行他想要做的任何事。

另一方面，川普表示要大幅「擴張財政」與同時「削減政府機構支出」，尤其是對於外國進口商品徵收十％稅額，中國大陸商品則徵收六十％關稅等政策作為，對於美國已經過度擴張而岌岌可危的國債赤字，甚至於全球金融銀行的穩定性，都有一定程度以上的負面影響。

國際貨幣基金(IMF)表示，全球經濟這幾年來已呈現疲軟。政策性的高壓關稅，將可能限制更多經貿活動、並降低全球的貿易交流機會。尤其是當大多數企業將進口成本轉嫁給民生消費者時，企業借貸成本也順勢增加，聯準會勢必要維持一定的高利率，才能降低通膨衝擊。當全球性通膨再起之時，市場經濟活動，將再次面臨衰退風險，聯準會Fed因此要採以更嚴謹的「貨幣緊縮」政策來應對。如果關稅壁壘政策，最終傷害到金融財政環境，則二○二五年的GDP成長預估值，將面臨下修趨勢。

國際貨幣基金IMF關注「貿易保護主義」影響

國際貨幣基金IMF表示，各國央行在面對「區域性戰爭衝突」、「貨幣緊縮抗通膨」等負面因素，所幸並沒有造成太大的經濟衰退。然而令人擔憂的是全球性的「保護主義風險」正在醞釀升溫中，依據目前的政經情勢分析，國際間最令人擔憂的情況，就是彼此間採取「進口關稅」互相報復，如此一來，各國經貿發展受阻而停滯，促使企業投資縮手以及民間消費意願遞減，經濟負面循環接踵而來，更不利於全球經貿自由流通。

所幸通膨並沒有對於各國的經濟造成太大傷害，但是全球央行面臨沉重的貨幣政策卻抑制經濟成長，尤其是糧食與能源價格分別受到氣候與地緣衝突等風險，全球經濟陷於不穩定情勢中，也加重了開發中國家與新興國家經濟體的主權債務壓力。

國際貨幣基金IMF表示，美國經濟體在二○二五年，受到企業薪資調整以及資產與商品價格上漲因素影響下，經濟成長率將可望由○．三％調高至二．二％。而「歐元區」的經濟成長率，受到貿易保護主義影響，預估今明年兩年將分別是○．八％與一．二％左右。日本則受到供應鏈轉移與匯率浮動大於以往，今年經濟成長率下調至○．三％。印度地區則受惠於中美貿易戰所帶來的製造業轉移效應，如印度在二○二四年的經濟成長增為七％，二○二五年則可望為六．五％，維持一定比率，另一個受惠區域則為東南亞國協。

至於中國大陸方面，則受到「製造產業外移」、「房地產市場疲軟」，以及「消費者信心指數低迷」等影響，預估二○二五年的經濟成長，將可能由二○二四年的四．八％調降至四．五％，但是IMF並沒有將中國大陸的經濟刺激政策與二○二五年的高關稅影響置入。IMF表示，台灣在二○二四年的經濟成長率預估為三．七％，二○二五年則預估為三．五％。在所有主要經濟體中，預估墨西哥的經濟成長，深受川普的新貿易與移民政策影響最大，因此二○二四年下修○．七％至一．五％，二○二五年預估值則為一．三％。

川普政策將全球經貿推向新局面

川普表示就任後，要將所有進口到美國的商品加徵關稅，就如美國、歐元區以及中國大陸間，可能相互抵制而課徵至少十％以上的進口關稅，川普的新貿易言論，將二○二五年的全球經貿環境，推向了一個無法預測的環境中。依照川普所言，可能實施的方案包含：「新企業減稅方案」、「中國商品高關稅」、「放寬企業監管制度」以及「移民政策限制」等，其中最大的經濟風險就是大規模又全面性的「關稅制度」，如此不僅將衝擊全球經貿環境，也衝擊到經濟成長面。然而提高進口稅制，是否亦同樣加劇美國經濟體走向通膨呢？

根據「高盛」的沙盤推演，美國核心PCE個人消費支出物價指數，到達二○二五年底，將可望放緩至二．四％，仍屬於溫和水平，但是如果美國十％進口關稅方案，通膨數據將至少攀升三％以上，新政府所推動的高關稅政策，將也可能因為消費商品價格超過實際可支配收入，帶來的貿易不安與不確定環境，進而削弱企業的市場投資意願。

川普執行的全面性「關稅壁壘」政策，將拖累二○二五年的美國GDP，全世界經濟也將走向一個無法預知的經貿環境：

一、 國內基本民生用品價位，因為進口成本增加而大幅調漲。

二、 企業減稅方案以及本土性商品價格調降，雖然可以減輕企業營運成本與增加政府稅收，卻無法反映到民生用品上。

三、 對進口國家的高關稅政策，同樣也將面臨來自於他國的關稅提升反啄相報復。

四、 封閉性的經貿保護政策，長久發展下去，將可能造成本土企業喪失國際競爭力。

五、 近兩年的通膨顯著下降與戰事逐漸緩和，可望帶來新的全球經濟動能，因為商品物價下降速度遠快於工資通膨，進而也提升實際生活收入，間接也支撐民間消費動能，中央銀行因此可將貨幣政策回歸至正常化。