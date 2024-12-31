讓美國再次偉大！看川普新「保護主義」下的國際政經新局

告別二○二四年、世界迎來全新局面，美國新任總統川普（Donald John Trump）強勢重返白宮，這位話題性極大的總統雖然還未就任，種種發言對國際局勢已造成極大影響，各國莫不及早因應對策。然而今時不同以往，美國影響力能否再次擴及全球，二○二五年全球新局必定複雜，但卻值得期待。

文•陳建維

MAGA（Make America Great Again）「讓美國再次偉大」！贏得美國總統大選的川普，即將於一月二十日再次宣誓就職、開啟他的第二個總統任期，外界也稱其為「川普2.0」時代來臨。在選舉勝利後的數周內，川普在其位於佛羅里達州的海湖莊園開始發揮影響力並發表一系列聲明勾勒其未來的政策方向。這些政策都可能對全球經濟、國際地緣政治、美中霸權競逐以及美中貿易戰產生深遠影響。

保護主義彌漫 全球經濟將受影響

在競選期間重申「美國優先」（America First）的川普，不斷強調美國的利益至上、奉行「保護主義」，也讓各國預測美國可能採取更為孤立主義的外交策略，一方面減少對國際事務的干預、專注於國內問題，二方面則採取現實主義來回應他國需求（尤其是軍事防務）此舉必然導致美國在全球事務中的參與度下降，影響國際秩序的穩定。除了軍事防務可能性的變革之外，其保護性的貿易政策及經濟手段更讓各國憂心。果不其然，川普第一時間表示將對主要交易夥伴實施高額關稅，首當其衝的是與其接壤的兩個最重要國家：加拿大和墨西哥課徵二五％的進口徵關稅，同時對中國大陸不論品項的進口商品皆加收十％的關稅，顯示出更為激進的貿易保護主義立場。

另一方面， 從川普提名史考特・貝森特（Scott Bessent）為財政部長，霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）為商務部長的人事任命來看，也顯示他將組建一個以強硬經濟政策為導向的內閣。貝森特是對沖基金經理人，曾任索羅斯基金管理公司的首席投資官，並創立了Key Square Capital Management。他以精明的投資策略聞名，特別是在一九九二年協助索羅斯成功狙擊英鎊、獲利豐厚，貝森相當強調財政紀律並關注削減聯邦赤字。同時他也支持減稅政策，認為這有助於刺激經濟增長，並主張對進口商品徵收關稅，以保護美國製造業。

盧特尼克是金融服務公司Cantor Fitzgerald的首席執行官，也是川普的親密盟友，曾擔任其過渡團隊的聯席主席。他以對中國大陸持強硬立場著稱，主張加強對中國大陸的出口管制，尤其是在高科技領域的防堵。盧特尼克認為中國大陸是美國面臨的主要經濟挑戰之一，也支持對中國大陸採取更嚴格的貿易政策，同時他還強調美國製造業的重要性，並主張通過貿易保護措施促進國內產業發展。

雖然相關的政策及實際的稅收改革都要等到川普團隊正式上任，並至國會辦理確認聽證會才能清晰，但根據兩人背景及川普意志，未來美國在經濟及貿易上可能會由財政部推行減稅政策以刺激經濟增長，同時採取措施控制政府支出，實現財政平衡。對主要貿易夥伴尤其是中國大陸，採取更強硬的立場，包括加徵關稅和實施貿易限制措施、進一步以保護並促進美國製造業回流為主，以促進國內就業。

面對美國可能的政策變動，邊境接壤的加、墨兩國，第一時間強調國際合作及「美墨加協定」（USMCA）的重要性，並重點承諾美國將更重視解決移民及川普最在意的芬太尼（Fentany，俗稱類鴉片）毒品販運問題，加拿大更計畫以投資3D：無人機（drone）、警犬（dog）、毒品實驗室（drug lab）的方式加強打擊非法移民和毒品走私，以避免川普採取加稅行動。而在歐洲的部分，目前歐盟擬先採取兩步驟策略：首先透過外交手段尋求對話與合作，爭取美國政策調整。其次，若對話無果，歐盟亦不排除採取如對美國產品加徵關稅的反制措施，或訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制處理。

史考特・貝森特（Scott Bessent） （圖／維基百科）

在主要國家的部分，向來以務實著稱的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）可能推動歐盟內部團結，並加強與其他主要經濟體的合作以減少對美國市場的依賴，同時加大對本土產業的支持力度。而一向倡導歐洲應發展「戰略自主」的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）或將趁此加強宣導加強歐盟內部市場，並推動科技和綠色產業發展，以提升歐洲的全球競爭力。

相較於歐洲選擇以自我發展為主的因應策略，印太地區的主要國家如日本首相石破茂（Ishiba Shigeru）面臨國內政局動盪，選擇與美國強化溝通，並試著透過多邊框架如跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）加強區域經濟合作，分散貿易風險。印度則因總理莫迪（Narendra Modi）素來與川普交好，或將選擇繼續深化與美國的戰略夥伴關係，尋求在貿易談判中獲得有利條件。同時加強力道推動「印度製造」計畫，吸引外資，增強自身經濟實力。

雖然各國都對川普的可能性政策進行事前因應，但美國若真直接採取高額關稅，也可能直接引發交易夥伴的報復性措施，導致全球貿易摩擦加劇。除將擾亂全球供應鏈、增加商品成本，也會進一步推高通脹率。更有分析指出，這些關稅的全面實施可能使美國GDP下降約一％，並使通脹率上升三％。相關政策也可能導致市場波動性增加，使投資者信心受挫、資本市場出現動盪，但有部分經濟學家也認為出口商可能通過降低價格來維持其市佔率，從而減輕通脹壓力。

國際地緣政治變動加劇 美中衝突勢將升級

除了經濟之外，全球地緣政治的變動也充滿了不確定性，首先在最重要的北約（NATO）關係上，川普幾乎篤定要求盟友在北約框架內負擔更多的防務費用，可能的方式是利用提高關稅等手段施壓、迫使盟友增加軍事投入。這可能引發盟友不滿，進一步削弱跨大西洋聯盟的凝聚力。在俄烏衝突的處理上，川普一直不斷強調希望透過外交手段解決衝突，甚至被外界認為可能要求烏克蘭在領土問題上做出讓步。似乎嗅到風向的轉變，烏克蘭總統澤倫斯基近來竟表示相較於收復領土取得勝利，他更期待「永久和平」與長期安全保障，並以加入北約及北約部隊的共同防衛為主要訴求，他甚至提出若能加入北約，將可暫時接受俄羅斯保留部分佔領區。然而這種做法已引發部分歐洲國家的反彈，甚至質疑川普將與素來交好的俄羅斯總統普丁達成私下交易，影響西方對烏克蘭的支持力度及對美國的信任度。

在中東衝突的部分，川普已經計畫重新評估與伊朗的核子協議，並採取更強硬的制裁措施，以遏制伊朗的核武計畫。同時，美國勢將提升對以色列的支援，對以色列在加薩走廊的軍事行動採取更為寬容的態度；另一方面，川普政府也將持續推動《亞伯拉罕協議》，實現以色列與阿拉伯國家關係正常化，重點目標是沙烏地阿拉伯等重要國家加入協定、進一步鞏固地區聯盟，對抗伊朗的影響力。在以巴衝突的部分，美國將以強調地區穩定和反恐合作的方式推動以巴和談，將焦點專一在打擊葉門、敘利亞的恐怖組織，藉以轉移雙方焦點，而非直接干預衝突。除此之外，在軍事行動上，美國也將重新評估其駐軍規模，尋求減少直接軍事干預轉而依靠地區盟友承擔更多安全責任，同時確保美國的戰略利益不受損害。最後，隨著中國大陸在中東地區影響力的提升，川普必定採取相關措施以限制中國大陸在當地的戰略擴張，可預見的是美國將加強與中東國家的經濟和軍事合作，並提供替代性的基礎設施投資方案，以對抗中國大陸的「一帶一路」倡議。

在美中競逐方面，美國將聚焦於科技與軍事競爭，川普已確定將加大限制中國大陸在高科技領域的發展，阻止其獲取關鍵技術。而高額關稅和貿易限制可能加速美中經濟脫鉤，迫使全球企業重新考慮供應鏈佈局，影響全球經濟格局，此舉也將對依賴中美市場的國家和企業產生更大的不確定性和風險。在戰略和軍事競爭上則將深化與地區盟友的合作，並加強其在亞太地區的軍事存在以應對中國大陸的崛起。此舉將使美中關係的競爭態勢更加明顯，也增加地區局勢的複雜性，但其以自身利益為出發點的談判方式是最大變數，考驗盟友忠誠度。

種種跡象顯示，川普將在第二個任期內採取更為激進和保護主義的政策。這些政策將對全球經濟、國際地緣政治格局以及地區衝突產生深遠影響。各國需要密切關注美國政策的變化，及時調整自身戰略，以應對可能出現的挑戰和機遇。