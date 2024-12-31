川普熱情擁抱比特幣 RWA讓金融資產虛實整合

文．陳錦稷

川普競選期間接受比特幣捐款，並多次主張將比特幣指定為戰略儲備，引起全球金融市場與虛擬貨幣圈的高度關注。川普當選以來，比特幣價格從二○二四年十一月初的一顆六．七萬美元，暴漲到二○二四年十二月中高點達十．八萬美元，連續七週上漲創下二○二一年以來最長漲勢。二○二四年十二月下旬價格雖有拉回，後勢仍看漲。投資者樂觀追捧利多，比特幣大有站上歷史風口浪尖態勢。川普就任後加密貨幣將迎來重要發展際遇。

分析比特幣上漲態勢，川普對虛擬貨幣的友善態度之外，更重要的是比特幣透過ＥＴＦ成為主流金融市場的投資工具。二○二四年一月，美國證券交易委員會核准比特幣現貨ETF上市，吹響比特幣走勢上攻號角；二○二四年四月比特幣迎來第四次挖礦獎勵減半，漲價預期讓比特幣一路維持在七萬美元高點。川普競選期間對比特幣友善，隨著選情看好，比特幣行情更逐步加溫。川普當選後，比特幣更上演慶祝行情，價格一飛衝上雲霄，展開連續七周的驚人漲勢。

傳統貨幣學派觀點認為比特幣無法承擔現實世界貨幣所具有的功能，且比特幣缺乏貨幣的內在價值，更不像石油具備工業用途，沒用處的比特幣無法像石油一樣具備戰略儲備的效益；且比特幣交易並不普及，與實體經濟關聯十分有限，傳統觀點認為比特幣只是純粹的投機工具，其價格取決於後續是否有人願意繼續買單。

也有人認為，比特幣會取代的並非美元這樣的傳統貨幣，而是黃金之類的貴金屬。數千年來黃金一直被珍藏用以保值，這個永恆存在的安定感，讓黃金具有經濟價值。且黃金的價值往往與主要貨幣相對立，當美元走貶時黃金往往相對具穩定價值，而具有避險功能。美國聯準會主席鮑爾曾經表示，比特幣就像是虛擬數位版的黃金，民眾不會拿比特幣去支付、不會拿來價值儲存，比特幣價格非常波動，不能跟美元競爭，而是會跟黃金競爭。一語道出比特幣競爭對手並非美元而是黃金。

比特幣其「無限分割」與「共同儲存」兩大特徵始終存在。而黃金等貴金屬也開始學習比特幣優點，藉由代幣化將實體資產轉化為數位代幣，滿足散戶的小額交易需要，也藉由區塊鏈技術確保去中心化的交易不被篡改。

而RWA將實體資產，如：股票、債券、不動產、黃金、藝術品、智財權，甚至碳信用等無形資產，轉換為區塊鏈上的加密貨幣。透過託管與驗證，讓ＲＷＡ背後有實體商品價值支撐。RWA更提供全天候、跨境及跨時區交易與即時清算，提高流動性與透明度，讓交易模式更低成本、更便利，且能將任何形式的實體資產切割為更細小的交易單位，大幅降低價值過高的市場進入門檻，實體資產有了更佳的交易流動性。由於代幣化資產記錄於區塊鏈上，能藉由智能合約自動完成交易及清算，不再依賴任何中介機構，RWA讓「去中心化金融」的金融科技發展架構得以與傳統金融生態系統做整合。

也許是有實體資產價值支持，台灣金管會對RWA態度相對積極，有別於開放複委托購買比特幣現貨ETF的觀望，金管會二○二四年六月宣布與集保公司邀集六家金融機構成立「現實世界資產代幣化小組」，共同研議推動事宜，預計將挑選兩個資產作為代幣化標的，期盼二○二五年就能具體推出。

據麥肯錫(McKinsey)預測，在法規更明確且基礎建設足夠成熟的情境下，預期二○三○年年資產代幣化市場總市值將達一．九兆美元。RWA在國際上的市場接受度也逐漸提高，德國企業西門子二○二三年在區塊鏈上發行六千萬歐元代幣化債券。許多大型金融機構和科技公司，也已經開始投資RWA技術。

卓越雜誌主筆台 陳錦稷

除RWA之外，將加密貨幣技術應用於AI之上，而成了Crypto-AI，將AI應用中不可或缺的算力代幣化或建立算力交易市場，讓這些算力可以自由買賣，實現了去中心化的算力。Crypto-AI也讓訓練、推理和 GPU 上了區塊鏈，產生可驗證的人工智慧。AI結合加密貨幣技術的未來發展值得關注。川普除了任命虛擬資產擁護者的律師艾特金斯擔任證券管理委員會主席之外，更特別的是任命前PayPal營運長薩克斯擔任「AI與加密貨幣沙皇」，也許可以一窺美國政府未來發展Crypto-AI的管見。

不論川普是否真的會以價值波動仍然劇烈的比特幣作為宣稱的戰略儲備，或是比特幣最終是否成為各國央行的外匯準備，加密貨幣對傳統金融體系都有巨大形塑力量，在全球主流金融體系中扮演重要角色，未來加密貨幣將迎來新一階段的發展際遇。