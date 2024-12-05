台灣人壽迎向機智未來 打造樂齡康養生態圈

二○二五年台灣將進入超高齡社會，老年人口將超過總人口的二十％。屆時高齡友善生活服務需求孔急，隨著人口結構老化，健康福祉產業將成為發展重點，如何突破科技隔閡，協助高齡者自立生活，將是台灣實現高齡友善社會的重要課題，台灣人壽舉辦「二○二四高齡友善調查暨論壇」目標是滿足銀髮族的需求，提供更完善的生活保障。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

台灣人壽日前舉辦「二○二四高齡友善調查暨論壇」，特邀總統府秘書長潘孟安、台灣人壽董事長許舒博、台灣電力公司副總經理吳進忠、金馬影后陳淑芳、國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融及工研院資通所連俊宏博士共同出席，日本國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典也以「智慧生活創造高齡健康未來」為題視訊開講，分享日本與AI機器人的機智生活。此外，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，也成為全場焦點。

精準對接提升銀髮生活

共同邁向健康台灣未來

台灣人壽董事長許舒博表示，超高齡社會所有的「老」問題都會成為「新」挑戰，AI輔具未來都會走進大家的生活，因此保險公司更有責任了解高齡社會民眾多元需求，透過精準對接提升銀髮

生活。

總統府秘書長潘孟安則強調高齡獨老、孤老已是國安問題，推動長者再就業提升國家競爭力、運用AI導入食衣住行和醫療，共同邁向健康台灣未來。

因應長者獨居或共居的社會趨勢，台灣電力公司創新智慧電表發展居家照護服務。對此，台電副總經理吳進忠說道，長者生活作息都與電密切相關，運用智慧電表掌握銀髮用電行為模式，一旦出現異常即能通知子女或照顧者，形同居家「隱形守護者」，提升長者獨居安全，降低照顧者負擔。國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融亦表示，活得久更要延續智慧、健康餘命，政府推動高齡科技產業行動計畫，不僅打造高齡健康智慧國家，更要讓台灣成為全球高齡化國家的典範。

線上健康樂活服務平台及線下養生村

雙軸心滿足客戶的需求

台灣人壽高齡友善調查發現，民眾相當期待有AI機器人管家，近八成四十至五十歲民眾許願AI機器人具有「輔助醫療照顧」功能，五十歲以上橘世代期望扮演「居家服務」好幫手；如果有整合性服務的線上平台，超過四成六十歲以上的民眾許願能提供健康、安養、醫療、育樂一站式購足服務。

對此台灣人壽莊中慶總經理表示，台灣人壽從保險本業跨足健康促進版圖，在超高齡社會持續提供客戶一輩子的保險服務，「健康樂活管家」平台整合預防醫學、健康管理、長照機構異業資源，提供國人全階段健康服務，手機掃描QR code就可以自行選擇服務內容，打造便利的一站式平台，實現「保險+健康養老」線上新服務模式。目前愈來愈多民眾將健康養生村做為退休安居選項，台灣人壽預計將在台南試辦精緻養生村，未來將結合養生村的保險商品，以線上健康樂活服務平台及線下養生村，雙軸心滿足客戶的需求。

台灣人壽舉辦「高齡友善 調查暨論壇」，除產官學 界代表出席，也吸引許多 民眾熱烈參與。

跨領域激盪新觀點

推展無所不在的高齡友善

首次亮相的「尬聊機器人」在現場也引起大家關注。工研院資通所連俊宏博士表示，聊天機器人透過生成式AI陪伴長輩，讓長輩維持有溫度的互動，降低社交孤獨及認知衰退風險，而內建「健康偵測技術」具有失智檢測功能，可記錄長輩語速變化、分析數據偵測認知功能退化，有助及早發現就醫。

「國民阿嬤」的金馬影后陳淑芳獨居近十年，也分享自在生活的秘訣，就是心態開放、樂於學習，對一條龍服務的「健康樂活管家」特別感興趣，也期待未來有機器人秘書幫忙排行程、背台詞，生活大小需求可以無憂無慮，陳淑芳還喊話台灣人壽莊中慶總經理：「入住養生村要收我哦」！

台灣人壽長期關注樂齡健康，連續

三年舉辦「高齡友善調查暨論壇」，攜手中央、地方及產官學界關鍵意見領袖發聲，跨領域激盪新觀點、新解方，透過多元交流平台，推展無所不在的高齡友善與公平待客。