滙豐環球私人銀行以國際化優勢 滿足客戶全球化的資產佈局

滙豐銀行在年初成為首家獲准開辦財管2.0業務的外銀子行，滙豐環球私人銀行更擴大編制，於台中成立全新業務團隊，領先市場的創舉不僅成就一項項重要的里程碑，更彰顯出滙豐銀行的國際化、專業度和獨特性，讓其榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳私人銀行獎」的肯定。

文﹒黃小玲 攝影．徐裕庭

滙豐銀行在台灣深耕四十年，引進集團資源已在台北及桃園設立旗艦型財富管理中心，今年年初更插旗台中市，在鄰近台中市政府、台中市議會與國家歌劇院的七期重劃區設立第三座頂級財富管理中心，周邊環境優雅、豪宅林立，地理位置相當優越，能提供台中與中南部客戶最完善的金融服務。

尊榮且具高度隱私

有溫度的私人銀行

滙豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨私人銀行負責人陳怡婷表示，私人銀行講求的是人情味、是在地的服務，客戶喜歡面對面接觸有溫度的服務，加上私人銀行的客戶希望除了銀行的專業金融功能外，也要有具備高度隱私的空間能商討個人財富管理的規劃。為了能就近服務中南部的客戶，滙豐銀行特別在台中市成立頂級財富管理中心，為客戶提供更精緻卓越的專業服務。

今年初延攬加入團隊的滙豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨業務主管倪士博，以其在地經營的豐厚經驗表示，中南部的中小企業對台灣的經濟貢獻不容小覷，舉凡五金、腳踏車、鞋業、機械業的發展，在全世界都佔有舉足輕重的地位，也是滙豐私人銀行服務的對象。因此針對高資產客戶的服務，要從了解客戶的家庭需求、企業需求和財富管理需求這三大面向去著手，將這些多面向的需求結合在一起，以全面的考量為客戶規劃財富管理。

對於財富管理中心的服務，陳怡婷表示「財富管理只是其中的一環，滙豐協助經營的還有客戶的家庭、產業、生活圈和人際關係，透過財富管理講座、晚宴活動的舉辦，客戶不僅可以彼此互相交流經營事業和生活各個面向的經驗分享，我們也能和客戶建立深刻互信及維繫良好互動，創造雙贏，這是這份工作有趣的地方。」

滙豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨私人銀行負責人陳怡婷（左）、 資深副總裁暨業務主管倪士博（右）攜手樹立滙豐環球私人銀行成為 業界的標竿。

全球化是最強的DNA

兼具數位平台與保險服務

關於滙豐環球私人銀行的獨特性與差異化，倪士博表示全球化是滙豐環球私人銀行最強的DNA，這是其他私人銀行所無法企及的。滙豐更是結合國際化和在地化的銀行，在全球遍佈六十個國家及地區都有服務據點，除了能滿足客戶客製化的財務規劃外，滙豐環球私人銀行還是台灣唯一一家具有數位平台服務的外商私人銀行，在集團財富管理的資源挹注下，讓客戶的海外金融需求運用享有便利性，全方位滿足客戶全球化的資產佈局，是滙豐環球私人銀行的絕對優勢。

再者，滙豐環球私人銀行也是國內唯一具有保險業務的外商私人銀行，保險是協助客戶在傳承規劃上比較務實有效的方式；另外滙豐也提供不動產的質押借款服務，讓客戶的不動產能活化起來，作為企業發展的支持及累積更多的資產。

陳怡婷說道，數位化已是時代的趨勢，私人銀行客戶多已面臨下一代傳承的課題，所以提供的服務要考量到第二代、第三代甚至更多使用者的習慣和需求。滙豐環球私人銀行除了針對第一代的親訪面晤外，也兼具數位化的推廣，在實體與數位並行之下相輔相成，讓客戶的財富管理能緊密連結下去，規劃出最適合的傳承方案。倪士博表示，面對中南部的高資產客戶，滙豐一步一腳印、踏實深耕，以最大的機動性服務達成客戶的需求，希望樹立滙豐環球私人銀行成為業界的標竿。

展望未來，陳怡婷表示亞洲一直是滙豐環球私人銀行發展的重點，台灣近年來的私人銀行業務表現也越來越強勁，未來在人員的擴編、產品的研發，甚至任何發展的可能性，滙豐環球私人銀行都會積極爭取，希望持續為客戶提供最優質的服務。