上海商銀透過金融影響力與客戶共創雙贏

上海商銀自創立以來，秉持「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」為宗旨，採取「穩健經營，永續發展」的理念，遵守金融及相關法規與道德規範，辦理各項銀行業務，持續維持良好獲利能力，為經濟發展做出貢獻，為股東創造最大價值，同時提供員工良好福利、工作場所及教育訓練，維持和諧勞資關係，並與客戶及社區居民等建立夥伴關係，創造客戶、股東、員工與社會共贏的局面。

文﹒陳怡瑄 圖．上海商銀提供

上海商銀延續百年老店穩健踏實的經營風格，積極打造友善的金融服務與環境，更獲得《2024卓越銀行評比》非金控銀行類「最佳品牌信賴」及「最佳高齡友善」雙料大獎。

為所有客戶

提供專業周到的金融服務

秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神與「處處為您著想」的服務理念，上海商銀不僅以此對待每一位客戶，也同樣對待內部同仁，致力於營造一個良好的金融生態圈，增強同仁及客戶的向

心力。

而上海商銀創辦人陳光甫先生所提倡的「一元開戶」精神，服務客戶不分資產或階級，更充分體現普惠金融的理念。無論客戶的財務資力如何，上海商銀認為都該為每一位客戶提供最優質的服務，這種包容且平等的服務態度成為上海商銀自創立以來的核心價值之一，無論時代如何變遷，上海商銀將始終秉持這份初衷，為所有客戶提供專業、周到的金融服務。

針對海外市場，上海商銀透過設立海外據點以及積極參與國際聯貸案，提升上海商銀的國際能見度。國內方面，更致力於完善數位通路，特別是推廣Cloud Bank數位帳戶，讓更多年輕世代有機會認識並了解這家百年銀行的服務與價值。同時，上海商銀也積極履行企業社會責任，透過總行志工大隊、上海商銀慈善基金會與上海商銀文教基金會的合作，展現永續發展的支持與貢獻，讓社會大眾看到上海商銀在公益與環保等方面的具體成果。

上海商業儲蓄銀行總行的璀璨鑽石新大樓，外 觀營造出前瞻的現代科技與數位意象，為這座 國際級企業總部增添了創新與活力。

領先業界首創推出「預開型安養信託」

具體實現普惠金融的意義與價值

為改善高齡客戶不便使用網路銀行的數位落差，各分行均設置數位達人，協助高齡客戶在使用數位金融上能及時獲得服務。上海商銀提供高齡客戶臨櫃結匯優惠，匯率比照網路銀行的匯率優惠，每月提供高齡客戶ATM跨行提款手續費減免三次的優惠；對繳付貸款或信用卡有困難的高齡客戶，提供「高齡銀髮族及弱勢族群紓困專案」。

此外，上海商銀也領先業界首創推出「預開型安養信託」，協助社會大眾提早規劃高齡者及身心障礙者安養生活，防止金融弱勢族群資產遭詐騙或被挪用，並可以小額追加的方式，分年或分次累積安養資金，設計「未分配前不收管理費」的收費架構，解決一般民眾對於成立信託後即須開始繳交管理費的心理障礙。此外，上海商銀也與異業策略聯盟推動全方位的安養信託，於各分行均有設置「信託小幫手」，提供客戶即時便利的信託服務，並與長照、安養機構、社福慈善團體、會計師、律師及醫療產業等跨業結盟家數累計近二五○家，具體實現普惠金融的意義與價值，充分展現上海商銀對金融消費者保護一貫的承諾並積極落實公平待客的成果。

為體貼高齡者並提供更友善的金融服務，分行叫號系統設有「友善服務」選項，提供高齡、孕婦、身心障礙等需要協助的客戶優先叫號服務。每家分行均備有放大鏡及老花眼鏡，並提供文件放大服務及臨櫃免填單服務，客戶可以口述方式告訴櫃檯行員要辦理事項，由行員登打後即可輕鬆辦理。此外，上海商銀所有分行均已加入衛生福利部推動的「失智友善組織」，近一千五百位員工具備失智友善天使資格，每家分行均設有「失智友善空間」，善盡對失智者或疑似失智者的關懷與權益保護。

保障客戶投資的權益

打造友善金融環境

為避免高齡客戶帳戶遭詐騙或作出異常金融交易行為，上海商銀更以電腦系統檢核臨櫃洽辦業務帳戶持有者年齡，若帳戶屬高齡者，經辦之行員須先完成關懷客戶，輸入電腦後，才能繼續為客戶辦理交易事項。

先前上海商銀高齡客戶張阿姨，欲辦理跨行匯款新台幣一八三萬元至「○○國際網路有限公司」。分行襄理為求慎重，立即致電收款行了解這間投資公司帳戶使用情形，收款行表示近期有大量不特定的款項匯入，建議提醒匯款人注意並審慎判斷是否匯款。分行作業主管也上前提醒張阿姨不要被高配息的投資話術吸引，並立即致電派出所請員警前來協助勸阻，在員警與行員共同勸說下，終於成功勸阻張阿姨匯款。後續上海商銀也接獲新北市警察局來函表揚落實關懷提問，且行員對防詐意識有所警覺，

察覺異狀即通知警方到場了解，成功攔阻民眾遭詐。同仁的積極關懷與協助也讓張阿姨保住養老金，免於遭受金錢的損失。

致力提高金融環境的產品與服務

經營環境瞬息萬變充滿挑戰，尋找新的「藍海」市場，是本國銀行業的重要課題。上海商銀未來將持續結合香港子行，建構跨越歐美及亞洲的金融服務網絡，提供客戶完整之國際金融服務；持續推動業務多元發展，企金、個金、財富管理、存匯、財務行銷及數位金融共同發展，提供一站式金融產品與服務。長期目標以「培育專業員工，善用資訊科技與數位金融，提供亞太地區客戶最滿意的金融產品與服務，並以永續發展，創造股東權益與永續價值的最大化」為使命，以「成為亞太地區最好的華人銀行」為願景。