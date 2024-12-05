落實永續環保 永豐銀行獲《卓越》最佳永續行動獎

永豐銀行攜手企業夥伴，合力打造永續生態圈，以領航產業發展、業務創新及綠色營運共三大面向，締造亮眼成績。秉持「翻轉金融、共創美好生活」的企業願景，推動綠色金融與創新，實踐永續承諾，獲得《卓越》最佳永續行動獎的肯定。

文／傅啟倫 圖片／溫偉廷

整合金融資源 支持淨零轉型

近年來全球金融及貿易政策的核心目標，皆放在綠色金融發展和淨零排放，永豐銀行搶先布局，在綠色金融面向打下基礎，並以全臺首創的綠色金融櫃台服務，邀請客戶一同打造永續金融生態圈，透過實際行動保護環境同時開創新商機。

永豐銀行以永續金融四部曲為主軸，以查證、能管、減碳及永續等四部曲，透過實際行動來建構永續生態圈。在各分行裡則推動綠色分行，以推展「無紙化綠色金融櫃台」，於全臺各分行提供約一三○項臨櫃交易電子化，鼓勵客戶綁定LINE官方帳號，啟動綠生活、完成任務可獲點數回饋。

全民綠生活、從生活中進行減碳行動，永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，以「整合金融資源、支持淨零轉型」為目標，將企業低碳轉型和因應氣候風險計畫納入投資的考量，由金融業支持永續發展，並引導企業朝向淨零排放目標邁進。

帶領員工實踐行動，是企業落實ESG 的重要關鍵。

綠色金融櫃台 落實永續環保

永豐銀行推動分行數位化服務，倡導無紙化，提供預填表單、線上取號和預約服務等，客戶每次臨櫃可有效減少一至五張交易用紙，與一至十分鐘的等待時間，其中雲端開戶服務更是大幅縮短開戶時間約二十至四十分鐘；永豐銀行同時鼓勵民眾申請電子帳單服務，不但可以隨時查看交易紀錄，還能落實減碳目標。

永豐銀行推動綠色金融櫃台，導入比指紋和人臉生物識別系統擁有更高精確辨識度和安全性的「掌靜脈辨識技術」，以隔空感應的方式取代傳統的簽章和提款卡，以更貼近消費者需求並落實永續環保，不但有效提升臨櫃效率，還為後續內部覆核身分的作業流程增加了五十％的準確度，同時刪減不必要的紙本作業，以電子節能看板、電子表單和帳單減少約九十公噸的碳排放量，客戶滿意度也逆勢成長二十％。此舉更貼近消費者需求並落實永續環保，讓客戶在日常的金融服務中，也能實踐綠色行動力，保護環境並推動綠色金融發展。

貼近客戶的使用習慣，吸引一同落實減碳行動，永豐銀行推出「Showtime休碳任務」，透過綠色通路刷卡消費享現金回饋，為卡友種樹協助林地復育，以行動支持環境永續。 特別的是，其提供簽帳金融卡碳足跡查詢功能，以及相關綠色存款等創新綠色金融體驗。 這些措施都是金融業者以自身影響力，帶動整體金融環境的社會責任，以實際行動實現永豐綠色生活的目標！