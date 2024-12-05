承利保險經紀人利維謹董事長：打造承先啟後、利人利己的卓越傳承

總公司位於嘉義的承利保經首次參加《2024卓越保險評比》，即奪下「卓越保險經紀人獎」，董事長利維謹認為隨著社會快速變遷和市場需求日益多元化，保險業面臨著前所未有的挑戰與機遇。保險從業人員需要具備市場洞察力、專業知識，並能迅速應對變化，為客戶量身打造合適的保障方案。同時，經紀人還需展現高度服務熱忱，才能真正滿足每位客戶的需求。

文‧陳建維 圖．承利保經提供

承利保險經紀人自二○一○年成立以來，秉持「客戶為中心」的核心價值觀，從客戶的需求出發，以量身訂製的保險服務為基礎，逐漸在保險市場中站穩腳步。

秉持利人利己精神

以傳承與成就客戶為核心價值

憑藉著職涯初期在壽險業的服務經驗及人脈，承利保經董事長利維謹決心創立公司後，就率領公司成員深耕公教人員市場，為眾多教師、公務人員量身規劃保險產品，提供其可靠的資產保障與家庭風險管理方案。憑藉優質的服務及對公教族群需求的深刻理解，承利保經迅速在雲嘉南地區建立了良好的口碑，並逐步拓展至全台其他地區。公司並不僅僅滿足於短期業績，而是透過深入瞭解每位客戶的需求，針對他們的職涯穩定、退休規劃等特性，推出了專屬於這一族群的財務保障計劃，幫助客戶實現長期的財富累積及家人生活保障。

多年來，利董事長始終堅持「以心服務、以客為本」的企業文化，以專業態度及真誠服務，贏得廣大客戶的信任，並持續吸引優秀人才加入。秉持以人為本的經營理念，成為承利保經在競爭激烈的市場中脫穎而出的關鍵。透過持續的市場調查與需求分析，逐步將客戶群擴展至企業主及自營業者，提供客製化的保險服務及財務規劃，進一步鞏固其市場地位。

在疫情衝擊期間，公司也展現出靈活的應變能力，利用數位化服務與線上平台，滿足客戶的需求，同時也實現了穩定增長的業績目標。承利保經在後疫情時代業績成長率超過五十％，同時不斷擴展營業據點，至今在台灣北中南地區設立了十三個營業據點，並憑藉卓越的服務品質與專業能力，獲得《2024卓越保險評比》的肯定。

承利保經注重人才培訓，舉辦年度進修會。

從傳承培育到繁星計畫

培養多元服務人才

利維謹董事長深知，卓越的保險服務離不開優秀的人才團隊，他堅信「一個人走得快，一群人走得遠」，唯有通過世代間的經驗分享與共同成長，讓每一個成員都成長並能夠發揮潛力、成就自己，公司才會持續壯大，這句話也深刻詮釋了承利保經的傳承文化。為此，公司打造了一套完善的人才培訓系統，特別以「師徒制」為核心，致力於將經驗傳承給新進員工。這一模式為剛進入保險業的「白紙」─即無相關經驗的新人提供了清晰的學習路徑。首先，新人會接受包括保險知識、溝通技巧和市場開發等在內的基礎訓練，並配合實際的市場開發實踐，由資深員工手把手帶領，指導陌生開發及客戶維護。每位新進人員會在實踐過程中接受反覆的回饋，藉由一對一的師徒關係，確保新手快速成長。

進入穩定期後，公司進一步提供進階教育訓練，包括分組討論、情境模擬和通關演練等方式，幫助業務員掌握更多元的應對技巧和決策能力。為確保培訓的效果，承利保經設立了定期檢核機制，根據業績表現和客戶反饋、動態調整培訓內容，確保員工能持續成長，並提供優質的客戶服務。

除了新進人員的基礎培訓，利董事長有感於自己當時創業的辛苦，思考是否在自己開設公司之外，還有其他創業的方法，可以真正掌握團隊主導權及公司經營利潤，因此特別推出

了「繁星計畫」，為具有豐富保險業經驗的主管及經理人提供創業平台。這一計畫專為那些在保險公司或保經公司中想更進一步的專業人士設計，透過提供行政支援、專業知識交流及獎勵制度，協助這些主管或業務經理人達到業務量倍增的效果。例如，承利保經與多達二十八家壽險、產險公司建立合作夥伴關係，繁星計畫合作夥伴因此能夠取得多樣化的商品選擇，透過資源共享，這種合作模式大幅提高了團隊的業績產能，同時為客戶提供更符合需求的綜合保障服務。更重要的是，團隊主管不需經歷開設公司的重重難關，就可以達到與創業相同的效果。

2024 年承利表揚大會獲獎人員合照。

用心回饋社會 致力永續經營

除了在業務與人才培育上的成就，承利保經也相當重視對社會的關懷與回饋，致力於「與社會同行，與愛心同在」。每年中元節，公司跳脫傳統的金紙祭拜，改以白米捐贈，藉此減少紙錢焚燒對環境的影響並幫助社會上的弱勢群體。這一創新作法既體現了環保意識，也成為公司內部傳遞善念的方式。除此之外，自創立以來，承利保經還定期向創世基金會捐款，支援植物人安養及長者照護等公益項目。

二○二四年，承利更成為「若竹兒愛心園遊會」的協辦單位，積極支持社區內需要幫助的族群，以實際行動回饋社會。

展望未來，利董事長計畫在全台增設更多據點、滿足不同地區客戶的保險需求。同時，公司將加大在「三高」標準上的投入，即高產能、高品質、高專業，希望通過提升業務效率及服務品質，成為更多人信賴的保險經紀品牌。承利保經並積極推動數位化，讓客戶能夠通過更便捷的方式獲得專業的保險諮詢與服務，提升客戶體驗。

利董事長堅信只有在不斷創新、滿足客戶需求的同時兼顧社會責任，才能實現真正的永續經營。通過優質的產品和服務，結合對人才的重視及公益投入，承利保經將不斷前進，朝台灣保險經紀市場的卓越典範邁進，為業界及社會貢獻更多價值。