磐石集團董事長陳照：專業企業險服務 為台灣企業邁向國際護航

磐石集團連續第二年榮獲《2024卓越保險評比》「卓越人才培育獎」與「卓越社會公益獎」的殊榮，除了既有服務的深化，磐石集團展開了重要的產業布局，全新成立的企業險部門及在各地設立的創新加速器，都是磐石集團持續壯大的重要拼圖。

文‧陳建維 圖．磐石保經提供

磐石集團在台灣保險市場中穩步發展多年，憑藉其深厚的專業知識和市場洞察，積極擴展差異化服務，去年成立的企業險部門，成為公司發展的重要利器。

訂製專屬企業險服務

助力企業茁壯發展

不同於傳統保險業務，磐石集團針對大型企業和跨國公司在全球市場中可能面臨複雜多樣的風險推出企業險服務。為此，集團成立企業險部門，針對壽險、企業團險、火險、責任險、海事險等專業需求提供企業訂製化的保險解決方案，成為台灣少數提供企業險的保險經紀公司之一。董事長陳照表示，磐石在設立企業險業務時，觀察到許多台灣企業正加速國際化、前進亞太區及歐美等市場，而不同地區的風險環境、法規政策存在巨大差異，因此，透過企業險部門能為台灣企業提供一個更高效且專業的保障支持，助其在全球市場的風險管控中穩步前行。

近年來，磐石針對特定高風險產業，如外送業進行深度探索，並推出外送員第三責任險。這項針對餐飲外送平台Foodpanda服務的專案涉及眾多參與者，包括國際保險公司、多家產險公司。此舉不僅保護了外送員在交通事故中的責任保障，也減輕了雇主的風險和成本壓力，為保險市場樹立了一個創新範例。陳董事長指出，開發這樣的專屬險種歷時數年，團隊甚至飛往倫敦洽談國際再保公司，確保該險種的國際風險管理標準，使外送員在工作中獲得更全面的保障。

此外，磐石集團的企業險業務不僅限於特定行業，未來還計畫將服務拓展至新能源車和無人駕駛車領域，這些新興產業所需的風險管理方案將整合法律支持、科技創新與國際合作，為企業客戶提供全面的風險保障。

在理賠服務方面，磐石集團擁有業界唯一的專業協商團隊，專注處理有爭議的理賠案件，為客戶和保險公司之間提供中立而專業的溝通橋樑，確保每一起理賠案件都能得到快速且公正的處理，這樣的服務也進一步鞏固了磐石集團在企業險的領先地位。陳董事長強調，隨著企業險服務的不斷擴展，磐石集團將持續引入更多國際資源，為台灣和亞太地區企業提供優質的風險管理支持，從而成為企業成長和全球佈局中的重要合作伙伴。

千里傳愛單車公益環台出發記者會。

打造創新加速器

推動A-team人才培育生態圈

為了應對保險市場日新月異的發展需求，磐石集團於二○二三年成立「磐石保險創新加速器中心」，專注於培養新世代保險營銷人才，以共享空間結合硬體與軟體資源，創造一個開放式生態圈。陳董事長表示，創新加速器中心不僅成為保險經紀業務的培訓基地，更透過引進異業合作夥伴，特別是科技行業，促進跨界合作與資源整合。磐石集團每年也選拔五十位優秀業務員，為其提供企業險專業課程與實務訓練，使他們在壽險、財產信託及風險管理等方面提升技能。陳董事長認為這種集團內部跨界學習和律師、會計師、家族辦公室專家團隊資源整合的模式，提供財富管理家族傳承IFA Team的服務，讓業務員的綜合能力得到顯著提升，使客戶享受到更全面、企業風險管理與家族資產傳承的服務。

另一方面，創新加速器中心不僅著眼於保險業務的精進，也致力於創新科技的應用。磐石集團已開始投資多家新創企業，並計畫在未來進一步擴展該中心的服務範疇，以涵蓋保險科技（Insure Tech）的最新應用和發展。此舉使磐石集團的業務人員得以接觸保險科技的前沿動態，包括人工智慧在風險管理中的應用、大數據的分析與判斷，從而提高整體業務能力並為客戶帶來更多附加價值。隨著數位科技不斷改變全球保險業的生態，磐石的創新加速器中心將繼續作為人才培育和科技研發的橋頭堡，致力於培養具備國際競爭力的保險專才，並支持磐石在國內外市場的穩步發展。

陳照董事長( 左三)、鄭旭男總經理（右三）、理賠諮詢中心李柏松特助（左二）和磐石 企業險菁英團隊合影。

千里傳愛十五年

企業公益文化的持續傳承

磐石集團自二○○八年起每年十月舉辦「千里傳愛」單車環台公益活動，至今已持續十五年。這項活動由磐石集團與伊甸基金會合作，專注於支援偏鄉地區的教育資源，為偏鄉學童提供營養午餐和課後輔導計畫。陳照董事長透過此活動發揮企業的社會責任，號召集團員工和業界夥伴一同參與，不僅幫助了超過五千名學童，也形成了公司獨特的文化DNA。陳董事長強調「千里傳愛」的成功之道在於堅持與付出，不僅是單純的公益活動，更是集團向心力的凝聚過程。通過這樣的活動，員工的身心健康得到提升，團隊間的凝聚力也更加鞏固，使得企業文化更加溫暖、富有愛心。

除千里傳愛活動外，磐石集團也積極參與多元的公益項目，涵蓋防疫物資捐贈、財務教育等領域。公司透過導入理財桌遊的方式向偏鄉學童普及保險和理財的基本概念，以寓教於樂的方式讓孩子們從小建立風險管理和財務規劃意識。陳董事長秉持著「先做公益再做生意」的經營理念，與二十二家壽險、產險公司共同打造公益生態圈，合作推動偏鄉社區的經濟發展和教育支持，並在防疫期間提供所需的物資捐助。這種以社會責任為核心的經營方式，除了讓磐石集團在業界享有高度美譽外，也吸引許多合作公司一起投入，創造更大的公益生態鏈。

磐石集團通過企業險業務的精耕細作、創新加速器中心的人才培育、以及「千里傳愛」公益活動的持續推動，展現了多層面的發展願景和社會責任。未來，磐石集團將繼續以全球視野和社會責任為導向，透過提升員工能力、提供優質保險服務和積極推動公益項目，致力成為台灣乃至亞太地區企業的首選保險經紀夥伴，在保險市場中持續創新並發光發熱。