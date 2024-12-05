顧民生拚經濟 找回富足生活

民生經濟是人民日常生活中，最為敏感的經濟議題，要如何讓生活物價穩定、減輕百姓負擔、調整產業結構、維持經濟成長，是最重要的四大挑戰目標，也是政府責無旁貸的天職。

文．李振麟

台灣在推動工業化過程中，就民生產業而言，無論是紡織、食品、機械、餐飲飯店與觀光旅遊等行業，長年以來政府為其特定領域，制定了許多保護政策，成為國家扶植的對象。然而隨著民生經濟高度成長、技術上不斷革新，還有商品的質量要求，工業生產能力有所提升而改善。當原始勞動力逐漸老化，希望將更年輕的層次納入，以滿足勞動力需求時，卻面臨人力資源短缺問題。

最主要的是年輕職員嚴重不足，每年的畢業生，與產業相關所需的專業人數有限，甚至於可能只有數百到一千人左右，各行各業在徵詢員工的時間上也有所延長，最主要來自於年輕一代，對於工作環境與內容都有所挑選，也比以往投入更多的個人喜好思維來考量。

規劃與善用中高年齡層員工

近年來，傳統產業在徵詢新進職員方面，越來越不如以往般容易，因此業界缺工情況嚴重，各行各業都面臨人才需求挑戰，尤其是公司行政人員需求迫切，卻很難找到合適人選，即使有了新人，卻可能因為個人的專業知識與能力條件，並不符合該職位要求，如此一來，不僅需要更多的時間與財力投入培訓，員工本身的流動性也偏高，成為雇主最煩惱的人才資源問題。

企業界普遍意識到，台灣人口逐漸走向老化趨勢，終有一日，產業界的勞動力重心，將可能走向以五十至五十九歲的年齡層人士為主力。但是要如何輔佐中高年齡層重新回到生產線，或協助企業雇主添購自動化設備，以解決缺工問題，成為這幾年來，國發會、主總處等政府部門一直在努力的目標，如鼓勵退休人員，從事每天幾小時的兼職工作、旅遊導覽師、社區保全警衛以及簡易型工廠作業員，甚至於保潔人員等職務，都是人才資源回流的一種方式。

給予較佳的待遇條件 以吸引更多人力投入

各行各業都面臨人力短缺不足的困境，一般在高端科技技術上，這類型的工作者才有較高的薪資待遇。然而目前人力資源嚴重短缺，唯有企業主事者本身，先行改變傳統低薪與福利條件思維，適度地將薪資與福利結構調整，才有機會吸引有經驗的長者投入，甚至於更多年輕人願意嘗試。

政府相關部門也應協助民間企業修法與獎勵推動各類有利政策，來解決市場所面臨的人力資源困境，包括二度就業的中高年齡長者、年輕學子、退休人士、新住民以及外勞等，尤其是適時建立中高齡聘僱的優惠制度，將他們納入勞動市場，才有機會改善長年以來的人力資源失衡，為市場注入新的活水。

每個人對於職業的追求與期待，往往也不盡相同，在不同的職業別中，某些職場對於中高齡層的人才需求並不排斥，如餐飲、旅社飯店、服務業與門市零售業，往往這類型產業，對於二次就業的長者是歡迎的，不僅願意提供高薪，也規畫了許多儲備幹部培訓計畫，重新回到人群社會，讓長者們感受到存在的社會價值與認同感。

推動各項有利政策 落實民生經濟

一、藉由人工智能與自動化設備，輔助處理部分複雜與重複性工作，改善工作環境與提升工作效率。尤其是致力於傳統產業的經濟結構改變，推動5G數位化資通互聯網應用，帶動台灣產業轉型，重新塑造一個全新的產業供應鏈時代。

二、改善整體投資環境，消弭五缺障礙、擴建科學園區，引導外資與台商來台，無論是醫療生技、智慧機器、資通訊以及半導體產業，建構台灣成為高科技產業的研發與創新中心，配合外資來台投資，建立工作媒合機制，改善就業環境。

三、致力於智慧醫療健康產業，運用人工智慧與物聯網功能，建立醫療供應鏈網路，縮短城鄉差距，推動醫療技術，栽培大健康專業醫療人才，打造台灣醫療產業新經濟。開創長照與新創產業就業機會，建立各類型的老人服務單位，如老人餐飲中心、老人運動中心、老人旅遊社、老人麻將館等相關產業單位，搭配長照機構以為打造出相關產業，不僅讓長者安心，也給予年輕人行政管理以及就業商機，造就地方繁榮。

四、建構居住正義與多元化的安居政策、疏導與平抑房地產價位，無論是房屋買賣、自住、租屋、投資或中低收入戶弱勢者，皆有不同的相關配套政策，縮短城鄉間的階級差距，達到人人有房的居住正義目標。

五、建立職場訓練，強化產、官、學三方合作，培訓AI專業技術人才與職場管道，提升工作效率，以專業知識人才促使產業發展，增強國家競爭力與生活品質改善，區域平衡發展與創造就業機會。學校與學生配合產業政策發展，創新課程理論，以提供研發與實務機會，學習新知技術，建立起庶民經濟。將部分大學關門所空出來的校舍建築物與土地等資源，依據當地文化與產業發展型態活化運用，不僅可規劃為國家或外資企業研發營運中心，也可成為文創實驗中心、育幼場所或養老院，提升二次價值利用與就業率。

六、制定具體可行的「文創產業計畫」，獎勵與落實地方文創發展、以政府提供補助金、青年文創基金、以及稅賦減免等措施，栽培文創研發人才、舉辦相關頒獎活動，以及設立創新投資平台，並號召當地民眾，推動在地鄉里經濟活動，提振中小微型企業、協助中下階層就業與擴展新經濟商機，致力於縮短貧富差距，改善民生經濟等相關方案，為台灣的永續發展持續努力。

七、推動地方旅遊業發展，打造民間投資觀光機制，結合各地文化民俗技藝、街頭藝人、農漁畜牧、工藝品等，運用廢棄倉庫、古蹟或其它閒置空間等，打造區域性特色的觀光旅遊景點，吸引國內外觀光客，不僅促使地方產業朝向多元發展，提升鄉里產業觀光商機，亦可增進當地餐飲飯店、觀光旅遊、地方工藝品與特色小吃店面的商機收入，建立區域性民生經濟，帶動年輕人與傳統業者收入。

顧好民生經濟 確保永續發展的動能力量

民生經濟也就是「庶民經濟」，更是人民日常生活中，最為敏感的經濟議題。民生經濟可以適時反映出百姓的心理感受，以及食、衣、住、行各方面的真實情況。如何改善民生經濟，照顧弱勢族群，讓百姓有幸福的感受，這是政府責無旁貸的天職。

近幾年來全球經濟遭遇嚴峻挑戰，無論歐、美、亞各國的經濟產業，皆遭遇無情衝擊，即使致力於生活薪資調漲，似乎也追不上通膨成長速度，尤其是居高不下的民生物價，造成生活支出的負擔壓力日益加劇。今日各項傳統產業的營運動能，似乎普遍面臨減緩衰退之際，物價通膨高漲，房價又居高不下，到底要如何將「生活物價穩定」、「減輕百姓負擔」、「調整產業結構」、「維持經濟成長」，這是民生經濟中最重要的四大挑戰目標。

如今唯有結合政府與民間的共同力量，在這風雨飄搖的大環境中，強化台灣應有的經濟韌性與應變能力，鞏固製造業在全球供應鏈中的重要角色，才能確保永續發展的動能力量，所謂「顧民生、拚經濟」就是現今每一位國民必須努力的方向與目標。