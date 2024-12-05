民生經濟是台灣最重要的議題

民生經濟最大的訴求，就是政府的施政方案，要以照顧弱勢族群為核心，扭轉過去長期以來給人一種政策面較偏向於財團與企業的印象，才能挽回各界掌聲。

文．李振麟

近幾年來，受到疫情、通膨與區域戰爭影響，全球經貿環境惡化，經商不易，競爭力減弱，貧富差距擴大，百姓生活痛苦指數不斷上升，如何帶給人民一個安定平穩的生活環境，是政府的責任。要如何解決失業問題，改善經濟生活，需要制訂一個良好的政策，紓解工商企業的經營困境，才能有效提升國家競爭力。

台灣歷經「經濟」與「產業」改革的快速成長階段，早年所推動的「十大建設」，奠定了今日發展奇蹟，更使「台灣」成為亞洲四小龍之一，並列於發達中國家行列。隨著經濟成長與研發創新產業的蓬勃發展，帶動台灣以「出口」為導向的工業化國家，無論是半導體、電機電子、成衣紡織、石化鋼鐵工業等，在世界都有舉足輕重的地位，建立起國際級知名品牌。

台灣的經濟發展令人稱羨

後續在經濟高度發展與勞工薪資成本逐漸提高下，勞動力密集度較高的傳統產業，因此面臨了國際市場的競爭壓力，造就許多台商向世界各區域尋求海外營運機會，其中以勞工密集度較高的產能移往「中國大陸」為首要選項之一，加劇台灣與中國大陸間的經貿頻繁交流，尤其是農林漁牧業、勞力密集輕工業、ICI產業等，成立了上、中、下游共榮產業鏈。

台灣的經濟發展成果，令許多國家稱羨，隨著全球貿易障礙的消弭，製造業朝向全球化方向發展，在世界經貿文化浪潮中，將面對更多的競爭與挑戰壓力，此時此刻也是台灣知識經濟起飛之際，歷經多年以來的世界產業分工合作，台灣在這競爭的經貿環境中，造就了「高科技半導體」與「電子產業」的代工製造脫穎而出，塑造出許多世界級品牌。

時至今日，全球面臨通膨與不景氣循環的無情衝擊，製造業外移與海外接單不順，再加上區域性戰爭與少子化因素，勞動生產力不濟，產業相繼外移，導致金融體系壞帳比率偏高，使得低迷的景氣雪上加霜。因此，今日推動「民生經濟」產業，以改善人民的基本生活水平，提高社會整體經濟效率，已達社會福利均普極為重要。越是大環境不佳之際，百姓對於「民生經濟」的渴望需求越是敏感。政府存在的功能，就是要解決這些問題，提供人民一個繁榮富裕又安心平穩的生活環境。

高漲的房價與電價 帶動生活物價不斷上漲

「通膨」對於百姓食、衣、住、行等生活基本需求影響很大，台灣至今不斷面對「房價」與「電價」的調漲趨勢，民生商品價格也順勢上升，百姓對於生活物價的波動敏感度，絕對是超出政府所公布的CPI數據感受。可由一顆雞蛋的價格起伏變化，或不斷跳躍式的房市價格，就可以了解到政府部門對於民生事務的執行政策。

這幾年，台灣的房市的價格指數，已遠遠地超過生活物價，更超越上班族薪資所得，如今購屋民眾的年齡層也出現明顯延後，這就是最明顯例子。綠電政策發展下，造成電價不斷地調漲，然而綠電供應不足，結果又必須加大燃煤與天然氣的發電補助，造成PM2.5以及CO2廢氣的排放廢氣大量增加，其又與二○五○的淨零碳排目標相違背，因此最終唯有「核電」與「綠電」相互搭配，才是最穩定妥當的能源發展政策。

企業所關心的「五缺」問題，包括缺水、缺電、土地、人力以及技術等問題，長期以來一直無法得到有效的解決方案。其對於外資或本土企業的投資規劃，一個完整與五全具備的經商條件是很重要的。如果這五種條件，皆無法滿足企業營運所需，就不可能選擇在台置廠，也影響到許多人的就業問題。

而全球經貿環境惡化，區域性政治衝突有增無減，甚至於無法在短時間內停止，受到衝突紛爭影響，生活物價不斷攀升、房價飆漲，百姓薪資所得偏低，國人的基本生活需求勢必更加不易。政府施政需以「民生經濟」為首要方針，致力維持一個穩定的生活物價與合理房價，讓每個人都能安心與放心，生活在這無憂無慮的環境中。

民生產業帶動基本消費需求

民生產業受到通膨與去庫存化效應逐漸淡化，消費者信心也有回流趨勢，尤其在二○二四上半年股市與房市，在創新高下所帶來的財富效應，民間消費意願持續增強，進而引導旅遊、外食與休閒娛樂等消費，支撐了民生基本需求回春。民生用品進口量增加，再加上貨運業者，面臨塞港與缺船、缺櫃情況下拉升運價，不僅是金融服務業與運輸倉儲有所改善，更助於民生工業看好表現。

目前金屬機電、化學工業、民生電子資訊等產業，逐漸擺脫供應鏈庫存壓力，全球產業受到中美貿易紛爭下的去中化政策衝擊，區域性經濟形成。以外銷為主的製造業方面表現最為分歧，無論是生產指數與外銷金額都均較上個月下滑，多數傳統製造業者，對於當月的景氣表現呈現悲觀趨勢。

「新青安房貸」政策衝擊房地產市場

房地產業方面受到「新青安房貸」政策推動，無論是房市交易量與銀行資金貸款都極度火熱，促使不動產買賣處於高檔位置，進而推動土木工程、住宅，商辦以及廠房需求穩定，由於銀行貸款呈現過度飽和狀況，為避免失控脫序，央行因此緊急出面調整，不動產市場才逐漸回歸到正常面。

政府對於房市的打壓手段十分嚴厲，包括取消名下第一戶的寬限期、兩戶以上只能貸款五成，以及銀行對於房貸金額與數量均採以下修政策，直接衝擊房地產市場買氣，導致今日營建股下挫，對於成屋和中古屋市場的影響尤其明顯，期待市場回歸到以往正常面。

如今全台在央行調節政策執行下，預料將出現價量遽跌情況，而逐漸由多轉空，預估成屋市場的房價將有一波跌幅，二○二四年上半年，以預售屋的價格炒作最兇，因此跌幅比率也勢必高於成屋。雖然整體房市價格，受到外力政策的干擾下，導致交易量急速萎縮並呈現下修走勢，然而整體區域性表現也有強弱分明，其中以本來漲幅就不高的「台北市」，以及大量人口遷移流入的「桃園市」，皆有其相對抗跌性。

房價呈現量縮價緩跌趨勢

雖然目前房地產市場陷於多空爭辯不休，政府打炒房政策未鬆手、建商手中的餘屋量大、房市因此呈現價量背離的情況，因此二○二四年下半年走勢，房地產市場處於利多與利空情況，最終房價持平機率的可能性較高。政府部門為了平息年輕人買不起房子，推出「新青年安心貸款成家」方案，雖然全球經濟處於成長趨緩之際，但是在貸款資金動能趨使下，引導台灣經濟微幅推升動能。

受到聯準會降息利多以及綠能成本居高因素，房市跌幅有限。此外，再加上AI人工智慧與半導體高科技產業的蓬勃發展下，無論是「高科技園區」、「商圈重劃區」以及「高鐵軌道商圈特區」等三區域的抗跌性較高，也將有機會成為下一波房市回升的主力推手。如今「碳費」即將開徵，間接又可能成為建商以蓋房成本上升的理由來推高房價利差，最後再加上美國總統大選底定，未來美國新政府為求表現，勢必也將推出各項方案來拚經濟，在各項利多因素加持下，房地產景氣還是有復甦機會，短期政策仍然是無法影響長期性買氣。

目前政府打房力道執行下去，營建股的跌勢短期內還不會停止，甚至於未來幾個月，仍然會出現低點盤旋，因此投資人持以觀望態度為佳，或許要等到適當時機點，建商又有新的推案出現，又將是另一個布局時機。至於房價是否會跟隨營建股的態勢而下跌呢？目前整體經濟環境，受到AI人工智慧應用商機、綠能碳費徵收以及綠電產業發展趨勢下，台灣的房地產市場，雖然面臨較大的賣壓壓力，但是整體房地產業，將呈現「量縮價緩跌」趨勢。