遠雄人壽家庭照顧者喘息服務 是溫暖堅固的靠山

遠雄人壽積極推動保險友善服務，將「待客如親‧同理用心」的理念化為實際行動，榮獲《2024卓越保險評比》「卓越服務品質獎」、「卓越保險顧問獎」及「卓越生態保育獎」三大獎項的殊榮，讓遠雄人壽對社會的付出深獲大眾的肯定。

文．編輯部 圖片．遠雄人壽提供

遠雄人壽一直以保戶的需求為首要目標，尤其在家庭照顧者的喘息服務更是用心照護，隨著台灣步入高齡化社會，需肩負照護壓力的年齡層逐漸下修，這不僅影響個別家庭，更可能動搖社會穩定。

照顧者好 被照顧者才能更好

根據衛福部統計，主要家庭照顧者平均要照顧七．八年，每天長達十一個小時，長期累積的身心壓力容易導致家照者情緒不穩定，若無適當的支持，很容易造成身心健康問題、經濟負擔和家庭關係的緊張，適當的喘息能讓家照者的心靈有所調適，實現家庭關係和諧與社會穩定。

遠雄人壽深刻洞察這項社會需求，自二○一九年從心發起「家庭照顧者喘息服務」計畫，以協助他們在生活中找到調適的機會，提供心靈支持與資源；透過無障礙接送、營養諮詢、替代照顧人力時數、家照學堂等多元喘息資源提供；並結合果陀劇場肢體演出引導紓壓經驗，帶入藝術輔療真正釋放壓力的空間，陪伴家照者走過艱難的時刻。遠雄人壽總經理趙學欣表示，「家庭照顧者喘息服務是一個具有社會責任感的長期投入計畫，遠雄人壽願意成為家庭照顧者們堅固靠山，讓台灣的照顧環境越來越好。」

遠雄人壽舉辦首場以家庭照顧者為題的沉浸式 劇場「星星人與他們的四個房間」。

素人舞台劇演出 傳遞關懷與共鳴

長達六年來，遠雄人壽攜手果陀劇場、各地縣市政府、家庭照顧者關懷協會，合作開辦藝術工作坊並提供喘息支持人力，讓家照者有餘力「走出來！」在專業劇場導演引領下，使家庭照顧者「說你我故事，演你我故事」，透過團體間彼此支持與鼓勵，在排練的過程中重新認識自己，藉表演抒發情緒與長期照顧的壓力，在戲劇課程中讓身心獲得療癒，觸動探索正向能量，使他們能夠在重回照顧工作時，更好地應對挑戰，減少長期壓力的負面影響。

導演透過家照者真實故事，將家庭照顧者的情緒、壓力及內心的掙扎，以舞台劇具象化地呈現出來，使同為家照者能夠從中感受到「被理解」，產生深刻的認同與安慰感。這種共鳴，不僅讓他們意識到自身並不孤單，還能獲得情緒上的釋放，也可使觀演民眾拉近心中與家照者的距離，進而產生同理。

此外，透過藝術表達，參與課程的照顧者有機會將日常的壓力，轉換為產生共鳴的劇情，進一步促進心理的釋放與自我療癒，一位學員曾在演出後提到「這裡是一個夢想之地，可以暫時放下肩頭上的重擔，演出對我來說真的如同夢一般撫慰心靈。」

家庭照顧者學員彼此透過藝術輔療感受與被理解，也 透過戲劇讓觀眾更同理家照者。

今年遠雄人壽在台北新天地學苑，運用光影、環境營造出照顧實境，舉辦首場以家庭照顧者為題的沉浸式劇場「星星人與他們的四個房間」，演出場地佈以躺臥空間，觀演者親身感受被照顧者心境、照顧者的心理糾結；直性分享親自照顧或安養支持的不同觀點；實境演出為了照顧責任的家庭紛爭及包容。隨著劇情推演、聲光和佈景巧妙轉換，現場逾兩百位觀眾分別以照顧者及被照顧者的視角，從「愛的觀點」、「彈性視角」、「同理擁抱」、「保護自己」 四個觀點，投身反思家庭照顧者所面臨的困境、責任與自我認同。參與者紛紛回應心有所感於家照者的掙扎、無奈等心境，也提醒自己要愛惜身邊的人。

遠雄人壽秉持「為生命增添好生活」的經營理念，面對不斷變遷的社會需求， 持續推展「家庭照顧者喘息服務」計畫， 加強與各界合作擴大服務範圍，探索更多元的服務模式，期推動台灣成為友善的家庭照顧環境，讓每個家庭照顧者在承擔照顧重任的同時，也能感受到來自社會的溫暖。