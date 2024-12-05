苗栗縣議會議長李文斌：用愛心與行動擁抱每一寸苗栗土地

苗栗縣議會議長李文斌，是一個在地方上家喻戶曉的名字。他的故事就像是一本勵志傳記，從一名「黑手」技工成長為地方議會的領航者。他不僅專注於基層建設，更用真摯的情感連結苗栗的土地與人民，把一顆為家鄉奉獻的心融入每一個政策與行動中。

文•陳建維 攝影•彭慶全

苗栗縣議會議長李文斌，是一個在地方上家喻戶曉的名字。他的故事就像是一本勵志傳記，從一名「黑手」技工成長為地方議會的領航者。他不僅專注於基層建設，更用真摯的情感連結苗栗的土地與人民，把一顆為家鄉奉獻的心融入每一個政策與行動中。

走進苗栗，有一位家喻戶曉的阿斌哥，而這位阿斌哥，是現任苗栗縣議會議長李文斌。李議長的好名聲，正是純樸的苗栗人用真誠與務實對待生活及他人態度的最佳寫照。

李文斌長期投入弱勢關懷。（成立阿斌哥大愛協會）用行動關懷每弱勢底層家庭及長輩。

從黑手到議長

苗栗子弟的勵志旅程

李文斌議長早年的工作是在台中擔任俗稱「黑手」的汽車修護，這份基層勞動讓他深刻體會到平凡百姓的生活壓力與需求。二○○二年時，李文斌返回苗栗後龍代父出征鎮民代表，初試啼聲即順利奪魁並擔任代表會副主席，隨後更一舉直攻議員，至今已五連霸，能夠獲得選民如此的信賴，奠基於他的從政初衷「不願看到家鄉的聲音被忽視」。二○一八年，他以穩健的實力當選苗栗縣議會副議長，隨後於二○二二年當選議長。李文斌待人和善、以實幹為本，不靠浮誇的政宣，而是透過一步步扎實的政績，贏得鄉親及同仁的信賴。

李文斌認為，基層的苦與累，是苗栗文化的一部分，也是支撐地方發展的重要基石。他表示「我不只是站在這片土地上，更要站在人民的心裡，這樣才能真正了解他們的需求。」這種樸實卻深刻的情感，讓他的政途始終腳踏實地。

從政以來，公益事業始終是李文斌的重要使命。二○○九年在擔任後龍鎮代會副主席期間成立了「阿斌哥大愛協會」，不僅投入資源改善弱勢家庭的生活條件、協助服務清寒弱勢喪葬、免費愛心便當、提供清寒學子獎學金及認養註冊費、發放白米、關懷植物人、協助癌童、評估購買醫

療器材等，面對資源有限的現實，李議長總是主動與企業、社會團體對接，創造更多合作機會。如今阿斌哥大愛協會已在苗栗十四鄉鎮市成立服務據點，並預計在二○二五年完成全縣行政區覆蓋，擴散更多的愛心與善行。

李議長配合縣府各項建設推動不遺餘力！堪稱拼命三郎

議員任內政績亮眼

提升苗栗在地價值

在議員和議長任內，李文斌也積極推動地方建設，他主導推動的道路修繕計畫，讓多處偏遠鄉村擺脫交通困境，也透過加強排水系統建設，減少了當地居民長期困擾的淹水問題。

除了硬體建設，他也重視軟體發展，例如，倡導文化保存與創新，積極推廣苗栗特有的農特產品，並融入地方文化，讓苗栗的產業更具競爭力，他提出的觀光發展計畫，結合智慧技術與自然資源，吸引更多外地旅客，為地方經濟注入新的動能。

苗栗位於高科技的新竹與中部大都會台中市之間，過去發展有限。當上議長、站在更高的視野通盤考量，李文斌更發現因為竹科效應，苗栗也存在「重北輕南」的問題，南部十鄉鎮的發展明顯較落後於以竹南、頭份為核心的北部八鄉鎮。但如今隨者中央的「桃竹苗大矽谷計畫」啟動，在鍾東錦縣長的推動下位於後龍三百三十公頃的園區終於核定，未來有了園區及高鐵的帶動，勢必能重新帶動苗栗南邊的發展，達到區域平衡。另一方面，苗栗可以透過智慧城市建設，提升行政效能與市民生活品質，打造更好的公共服務，並於此同時兼顧農業轉型，只要能有效推動綠能技術應用於先有的觀光、精緻農業，苗栗就不僅是生產的基地，更可以是創新精緻農業的最佳典範。

在李文斌的心中，始終相信「苗栗不能只看今天，而是必須為下一代創造永續性的未來」。也是因為這個信念，他對於改善教育資源分配、提升基層醫療服務特別重視，唯有打造苗栗成為一個結合智慧、文化與永續的幸福之城，才能讓每個在這片土地上生活的人都感到驕傲，也能吸引更多遊子返鄉、甚至是新的外縣市移民。

李文斌的一生，始終圍繞著「家鄉」這兩個字，如今成為議會領袖，除了有更多的能力來推動苗栗的發展，他的初心未曾改變，希望藉由議長的高度來實際擴展「愛」的關懷，他相信只要自己這份愛心可以被人認同，一定能吸引更多人參與、成為改變社會「善的力量」，他也將在這條路上努力前行，成為推動愛心的終身志工，為創造美好和諧的社會盡自己最大的努力！