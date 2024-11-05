茂為歐買尬多方發展 引領業界成為標竿

本著「不創新便是死亡」的信念，茂為歐買尬數位科技股份有限公司成立於一九九九年，當時主要營業項目為遊戲軟體之代理及營運。代理之數位產品主要有三十餘款PC單機遊戲軟體、線上遊戲、以及軟體的週邊商品並推展網際網路相關產品，爾後茂為歐買尬轉型為平台營運商，朝向第三方遊戲平台、電子支付等業務多方發展。多年來充分運用相關新進技術及軟體工具，以改善傳統代理及營運環境，期望與玩家一同攜手打造網路遊戲的淨土。

文．陳怡瑄 攝影．孫玉璞

九○年代，台灣國產單機遊戲百花齊放，在一九九○至二○○○年間，台灣的遊戲軟體產值僅次於日本和美國，並高居全球第三大遊戲生產國。

二十年來始終如一日

以穩健步伐逐步成長

但由於2D遊戲進入3D需要大量投入開發遊戲引擎，加至美、日、韓線上遊戲逐漸崛起，市場競爭相當激烈，許多熟知的台灣本土遊戲開發商不敵自製研發的高成本及較長時間的回收期，紛紛轉型成為代理商，而茂為歐買尬數位科技股份（以下稱茂為歐買尬）當時便看準遊戲軟體代理及營運市場，進而投入戰場。

二十多年來更擁有台港澳遊戲市場營運經驗專業遊戲營運團隊，擁有千萬自有平台活躍會員，協助遊戲開發商、代理商以及小型開發者。此外，茂為歐買尬也導入目標族群使用者及提供多種在地化便利金流服務，同時協助國內外合作夥伴量身訂制產品行銷方案，提供聯運、獨代、在地化營運等多種合作模式。

並於二○○六年九月推出OMG遊戲派對平台，發行第一款線上遊戲，爾後便成功轉型成平台營運商，所推出的遊戲款款皆有傑出成績，更在二○○九年八月配合公司股票興櫃上市，正式更名為「茂為歐買尬數位科技股份有限公司」（3687），並於二○一一年元月正式掛牌上櫃，穩健成長的步伐也將茂為歐買尬帶入另一新境界，也同時更堅持OMG精神來創造出更漂亮的成績。

致力提供有溫度的服務

讓遊戲回歸本質

談起轉型為平台營運商的契機，茂為歐買尬數位科技董事長兼任總經理羅士博表示，當時的遊戲多為武俠打鬥類型，而茂為歐買尬所發行的第一款MMORPG《飛飛Online》，卻是以可愛、軟萌、3D立體飛行為亮點，在當時也造成了不少的轟動與創舉。羅士博接著補充道，不過那時線上遊戲剛開始萌芽，許多法規機制尚未成熟，盜帳號、謾罵、詐騙、外掛等，破壞遊戲環境的現象經常發生，而這些負面行為更是對用戶的遊戲體驗造成了巨大的不良影響，而茂為歐買尬本著以用戶體驗至上的精神，做出了多項改革，如：四不一沒有原則、玩家實名制、網頁啟動、防盜卡、電話鎖等等，如今聽起來雖然很稀鬆平常，但在當年卻是一項創舉，也奠定了良好的基礎。由此可知茂為歐買尬致力提供有溫度的服務，以最積極的行動立掃除違法及不當使用者，讓遊戲回歸本質享受遊戲公平的樂趣。

茂為歐買尬也將會持續完善從線上交易至線下手機支付的消費無國界理念！

全方位金流服務

提供多元付款方式

隨著科技進步，在短短的十年當中，網路所扮演的角色，從一開始單純的資訊傳遞，演化到現在擁有各式各樣不同的應用層面，舉凡資料查詢、軟體下載、收發郵件、線上股票看盤下單、社群交友及論壇、線上遊戲等等，不勝枚舉；因網際網路的漸漸成熟，遊戲逐漸從線上遊戲、網頁遊戲轉變為手機遊戲，以往經營模式也被打破。

鑒於全球電子商務蓬勃發展趨勢，茂為歐買尬洞悉市場所需，便相當看好電子支付與第三方支付，於是在二○一一年成立歐付寶電子支付公司，為了擴大金流範圍，同時將綠界科技納入集團旗下，二○一九年茂為歐買尬正式轉型以金流服務繼續深耕。羅士博表示，原先茂為歐買尬處理的是玩家間的紛爭，但從虛擬轉為現實，也讓玩家便成了我們的消費者，過程中遇到了相當多的挑戰，但好在有先前深厚的底蘊，及獨到的眼光，茂為歐買尬一路走來業務也逐年穩步成長。

如今茂為歐買尬已然是業界標竿，同時也更專注提供多元電子商務系統與全方位金流服務，羅士博提到，茂為歐買尬不僅提供信用卡、atm、超商代碼等三種基本的第三方支付，針對影音平台、直播平台，也提供定期定額、定期不定額、不定期不定額的模式來服務業者。而虛擬帳號，我們也會將付款期限降到以「分」為主，舉例來說，民眾要買張學友的票，在短時間內搶到門票後，必須於有效期限內付款，才能確保訂單成立，但若將付款期限調整到「天」，就容易導致訂單的不穩定，也無法及時將有效票券釋出。

而在虛寶交易業者方面，茂為歐買尬於二○二二年推出市場首創獲專利的「LINE虛寶直儲」服務，突破一般金流串接模式，提供遊戲、數位娛樂產業透過API與品牌官方LINE社群帳號串接，將會員、推廣、會員經營及銷售一條龍整合，只要點擊LINE官方帳號中的選單，就可立即在訊息中進行點數、虛寶儲值，用戶完成付款後，購買品項更可即時轉入玩家對應的遊戲角色與帳號中。

把握契機

再創下一個歐買尬時代

「不創新便是死亡」羅士博提起茂為歐買尬的精神，並補充道，如今AI便是最好的數位轉型契機，未來茂為歐買尬也會從客服、行銷等多面向去充分發展。而其實早在二○二三年茂為歐買尬自研的AI手遊《LUNA：AI月神の遠征》便是結合全球AI人工智慧技術，遊戲研發團隊透過全新的AI聊天機器人技術導入，打造出台灣首創的「Chat遊戲大師」系統，讓玩家在遊戲中能以不設限的對話與開放性溝通方式，獲得對市場各遊戲問題的全面解答。當時羅士博便深知未來AI在遊戲產業將會是一項關鍵的創新，而AI演算法更讓行銷領域迎來一場巨大的變革，未來數位行銷AI演算法的結合，將為品牌主或企業主打造無往不利的市場佈局，提供全新的可能性，茂為歐買尬也將會持續完善從線上交易至線下手機支付的消費無國界理念！