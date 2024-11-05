渣打銀行洞察客戶投資偏好與需求 打造最佳客戶體驗

渣打國際商業銀行秉持以客戶為中心，永續經營以及多元與共融三面向，加上積極創新的精神，驅動其在台灣市場持續成功。此次更榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳數位理財獎」、「最佳理專團隊獎」及「最佳客戶推薦獎」三項大獎的肯定。

文．編輯部 攝影．徐裕庭

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）長期堅持「以客戶為中心」的理念，持續推出符合趨勢與需求的創新服務以及強化並打造專業投資諮詢服務；以「專業加數位，理財更到位」為核心優勢，整合渣打銀行財富管理專家團隊、數位理財平台、流程及系統，提供予客戶全方位的理財諮詢與服務。

渣打銀行一站式平台操作

讓盯盤成為過去式！

渣打銀行始終致力於聆聽客戶聲音，創新與提升客戶體驗，提供客戶更好的財富管理與數位金融服務，在實體服務升級搭配數位金融創新併行的策略下，更彰顯數位金融服務的創新幅度。並於二○二二年推出與理財專員線上互動與交易的「myRM數位隨行理專服務」，滿足客戶零距離使用各項金融理財服務的需求受到客戶的喜愛外，二○二四年一月渣打銀行更推出「myStocks買股數位通」，滿足客戶二十四小時下單外國股票／ETF的需求，隨時把握進場時機，也有專屬的交易及到價通知，可以隨時通知交易狀態與市場價格變化，讓時時刻刻勞心勞力的盯盤成為過去式！只需要透過網路／行動銀行，一站式平台操作，就能直接使用myStocks買股數位通，同時整合投資與銀行帳務，盡享美國與香港外國股票隨時下單服務與專業市場資訊。

結合財富管理專家團隊及數位科技優勢，渣打銀行打造虛實整合的財管服務，像是「myWealth Advisor創富領航」，考量客戶的投資偏好及風險屬性，繪製出客戶專屬的資產配置方案，加上專家團隊提供的專業分析，協助規劃出客製化的資產配置參考方案。

渣打銀行從客戶需求角度出發，以宏觀格局、前瞻思維不斷致力於提昇及完備財富管理服務和方案。除創新虛實服務整合的智能服務模式，也積極開發便利數位交易平台，深獲客戶及市場肯定。

建立完善的服務體系

滿足財富管理客戶需求

台灣自二○二○年開放銀行辦理高資產客戶財富管理業務以來，高資產客戶的管理資產規模(AUM)已逾兆元新臺幣。而渣打銀行在財富管理方面，也針對所有資產級別的財富管理客戶提供投資諮詢服務，以提高對客戶服務品質，藉由專責資深投資專家，配合專責客戶理財專員，從服務、金融商品提供、專業諮詢服務，建立完善的服務體系來滿足客戶需求。

渣打銀行深知，投資很重要，投資人才更為重要，因此不斷提升業務同仁金融知識之專業能力，並藉此人才養成計畫以培養優秀財管人才。渣打銀行除了有學習頻道（diSCover），更提供包含財富管理專屬課程、數位化相關課程、管理課程，以及外部專業學習

頻道：INTUITION, percipio, Leadership Library，提供同仁自我學習管道以提升對客戶服務品質外，更接軌國際頂尖高等教育機構，與全球商學院頂級的歐洲工商管理學院（INSEAD）合作，導入「渣打財富管理學院Wealth Management Academy」，藉由歐洲工商管理學院的專業進階課程，提升客戶關係經理以及財富管理專家團隊的諮詢技能與財管商品的專業知識能力，以建立更緊密的客戶關係，並同時能精準洞察客戶投資偏好與需求，打造最佳客戶體驗。

渣打銀行總經理邢保利與財富管理處長Samrat Khosla 團隊

搭配實務測驗

有效地瞭解客戶的理財需求

「渣打財富管理學院Wealth Management Academy」以專業的課程規劃使同仁能了解客戶需求，並建立更緊密的關係為出發，目標在於提供客製化且適切的資產配置方案，協助客戶達成財富管理目標。課程規劃上，依據不同職等的業務同仁量身訂作合適且有效的學習內容，參加者將透過高強度的實體學習與分組討論，並搭配實務測驗與成果報告，除了深入探討如何能夠有效地瞭解客戶的理財需求，進而提供更適合客戶的資產配置方案與財富管理商品服務外，更透過不同的案例探討與實際案例分享，再以渣打銀行獨特的財富管理觀點與看法，定期檢視客戶投資組合以達成其理財目標。

除了課堂學習外，更利用課堂所學進行模擬財富諮詢流程，針對不同虛擬客戶的需求量身訂作理財配置方案，並提出個人化的理財報告，以透過角色扮演的方式，去模擬客戶與業務人員雙方溝通的過程，考驗著業務同仁面對艱難問題的臨場反應；而課程更讓資深前線同仁至新加坡INSEAD商學院進修，提供最頂尖的學習體驗與跨國交流機會，同時拓展國際視野。

雙管齊下

調整數位金融產品與服務

如今各國金融市場競爭激烈，想要再脫穎而出，提高顧客滿意度便是成功的不二法門。對此，渣打銀行打造「以客戶為中心」的數位體驗，以「專業加數位，理財更到位」的創新定位；為了更貼近客戶需求，渣打銀行每半年參與金融業客戶淨推薦分數調查，邀請客戶從不同面向包含客群服務、各產品、通路，提供寶貴的回饋意見，讓渣打銀行更深入瞭解客戶需求，同時也將業界廣受歡迎與好評的服務納入參考，雙管齊下調整數位金融產品與服務，並針對不同客群的需求推出優惠活動。

此外，渣打銀行也重視網路安全及資安防護，定期進行全行客戶資安議題宣導與溝通，除了讓客戶了解官方資訊判別方式、教學辨識最新的詐騙或釣魚手法，也協助客戶確實掌握網路平台使用及交易安全注意事項，確保客戶裝置端的安全性、避免駭客攻擊。在銀行端的數位服務也設有多種安全機制，包含身分驗證把關、交易安全把關、禁止重複登入及自動登出機制等，提供完整資安防禦；二○二四年渣打銀行更提供全新行動裝置綁定升級防護機制，加強行動銀行交易安全性並兼顧方便性，完善網際服務網防禦深廣度。