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華南銀行是以人為本 科技賦能的領先數位銀行

聯合新聞網／ 卓越
個人金融事業群副總經理黃守良以及財富管理部經理唐玉潔與團隊成員。
個人金融事業群副總經理黃守良以及財富管理部經理唐玉潔與團隊成員。

個人金融事業群副總經理黃守良表示為使客戶獲得完整財富 管理服務，持續開拓多元理財商品並落實普惠金融理念。
個人金融事業群副總經理黃守良表示為使客戶獲得完整財富 管理服務，持續開拓多元理財商品並落實普惠金融理念。
華南銀行自二○二二年起推動數位轉型政策，運用敏捷思維導入金融科技，持續優化數位通路、打造華南銀行「數位分行」，建立一站式數位金融服務平台，榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳數位創新獎」及「最佳數位理財獎」雙獎殊榮的肯定。

文．編輯部 攝影．溫偉廷

華南銀行以顧客需求為核心，運用大數據預測顧客意圖，提供顧客所需的金融產品，提升顧客滿意度及增進客我往來頻次，亦持續配合主管機關政策及偕同策略夥伴孵化金融創新應用服務，共同擘劃數位金融生態圈，落實數位轉型及普惠金融的願景。

榮獲最佳數位創新獎

創新服務落實數位轉型

華南銀行積極推動敏捷工作模式，推出旗艦型產品「華南銀行+」APP，並於二○二三年成立APP敏捷開發團隊，以精準的客戶旅程分析，融合設計思考、迭代創新的理念，推出一系列的金融服務，包括基金、黃金、債券、SnY數位帳戶、外國股票、外國ETF、定存等，讓客戶隨時隨地都可以使用「華南銀行+」APP，享受一站式數位金融服務，充分滿足各類型投資理財的需求。

同時，搭配華南專業理財團隊，推出智能理財「好基智」，透過AI技術及市場數據的收集，預測各地區的投資走勢，並挑選穩定且具有潛力標的進行配置，不僅操作簡單且便利，為投資者提供更簡單省時的投資方式，即使是新手投資者，也能輕鬆上手入門。

敏捷開發團隊透過每兩週一次的迭代，迅速解決用戶痛點，發展更簡捷好用的客戶旅程，為客戶提供一站式的金融服務，透過持續不斷與十幾個單位協作及整合，迄今已成功優化超過兩百項痛點改善。展望未來，華南銀行將繼續秉持靈活敏捷的產品開發策略，持續進行流程梳理、改善客戶體驗，致力於打造簡捷好用的體驗、高質感的設計、貼近客戶需求的服務，成就更完善的數位金融產品。

引入敏捷開發

數位理財解決業務痛點

擁有百年招牌的華南銀行，客戶基礎龐大，為使客戶獲得完整財富管理服務，持續開拓多元理財商品並落實普惠金融理念，引入敏捷開發，打造以財富管理業務為主軸的敏捷工場，以跨部門、跨職能、跨層級之合署辦公模式，加速溝通協作效率，並從「不斷嘗試中快速驗證」之實驗精神，全面梳理用戶痛點、進行迭代優化商品及服務開發。過往客戶在接觸財富管理業務時，常不清楚何種投資商品適合自己，所接受之理財投資建議較缺乏整體性、下單投資又常遇到不流暢介面與流程，完成下單投資後，系統又未能及時通知投資標的損益狀況等痛點，因此，華南銀行針對現行財富管理業務現況進行診斷，挖掘客戶服務痛點及需求，推動端到端的數位化工作，提升客戶服務及體驗。

華南銀行推動財富管理數位轉型，主要以三大面向來進行：

一、客戶360度視圖：從客戶視角建立客戶360標籤，勾勒客群樣貌，識別客戶需求並切分客群，以提供更加貼近客戶需求的服務。

二、投資組合與產品推薦模組：透過檢視標的邏輯與流程，引進前線銷售觀點，增加精選標的市場接受度，並建立投資組合模型，以豐富客戶資產配置多樣性。

三、市場與投資部位跟蹤機制：建立投資後客戶持倉標的預警場景與提醒功能，優化資產檢視報告書及定期檢視機制。

藉由整體服務流程優化，打造高滿意度的資產配置建議書及理財易點通（線上ｅ化服務），並導入數位工具及大數據，提升財富管理申購旅程及客戶滿意度達三十六％。

秉持「以客為尊」

規劃高資產客戶服務

華銀秉持「以客為尊」的核心經營文化，規劃高資產客戶服務，其規劃方向如下：

一、以團隊提供全方位金融諮詢與服務：華南銀行高資產團隊以「信賴、熱誠、創新」之經營理念為核心，整合信託、債券、結構型商品、保險等跨部門產品，並搭配外部律師、會計師，展開「1+1+N」高資產服務模式，提供一站式購足、客製化的金融商品及服務，涵蓋投資規劃、稅務諮詢、資產傳承、企業融資等各層面之完整服務內容，致力達成「以客戶需求為導向」之財富管理服務。

二、金融產品創新：為擴大產品線及金融創新，優先開辦OBU客戶申購外幣計價之台股股權衍生性金融商品，並開賣不受信評限制之外國債券，預計二○二五年第一季推出外幣計價結構型金融債券，希冀完善高資產客戶對金融商品的需求。

三、提供專屬高資產客戶「睿享家」優惠：除專屬銀行服務禮遇外，增設全年無休之專屬高資產VIP專線服務及尊榮禮賓秘書服務，讓高資產客戶享有禮賓秘書提供住宿、餐廳、交通、娛樂、急難救助等推薦及代訂服務，讓客戶在事業再創顛峰之際，於食衣行育樂皆有頂級、尊榮服務禮遇相伴，將客戶服務觸角由分行延伸至生活圈，滿足高資產客戶需求。

運用創新思維與技術

數位轉型不停歇

華南銀行在數位轉型的規劃和目標，包括進一步推動全面的數據驅動決策，透過深度學習和大數據分析，提升客戶服務的個性化與精準度。並將加強數位金融產品的開發，提供更多創新服務，如智能投資顧問和自動化財務管理工具，以吸引年輕客戶群體。同時，華南銀行也計劃強化網絡安全措施，確保客戶資料的安全與隱私，增強客戶信任；而且致力於提升員工的數位技能與素養，培養內部創新文化，保持競爭力。

展望未來，華南銀行數位轉型的腳步不會停歇，將以穩健、積極的闊步邁向「以人為本、科技賦能的領先數位銀行」之目標，以客戶需求為中心，運用創新思維與技術，提升經營成果、效率與民眾使用數位服務之深度及廣度，成為客戶心目中的最佳夥伴。

卓越雜誌2024.11號463期
卓越雜誌2024.11號463期

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