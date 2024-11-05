華南銀行是以人為本 科技賦能的領先數位銀行

個人金融事業群副總經理黃守良表示為使客戶獲得完整財富 管理服務，持續開拓多元理財商品並落實普惠金融理念。 華南銀行自二○二二年起推動數位轉型政策，運用敏捷思維導入金融科技，持續優化數位通路、打造華南銀行「數位分行」，建立一站式數位金融服務平台，榮獲《2024卓越銀行評比》「最佳數位創新獎」及「最佳數位理財獎」雙獎殊榮的肯定。

文．編輯部 攝影．溫偉廷

華南銀行以顧客需求為核心，運用大數據預測顧客意圖，提供顧客所需的金融產品，提升顧客滿意度及增進客我往來頻次，亦持續配合主管機關政策及偕同策略夥伴孵化金融創新應用服務，共同擘劃數位金融生態圈，落實數位轉型及普惠金融的願景。

榮獲最佳數位創新獎

創新服務落實數位轉型

華南銀行積極推動敏捷工作模式，推出旗艦型產品「華南銀行+」APP，並於二○二三年成立APP敏捷開發團隊，以精準的客戶旅程分析，融合設計思考、迭代創新的理念，推出一系列的金融服務，包括基金、黃金、債券、SnY數位帳戶、外國股票、外國ETF、定存等，讓客戶隨時隨地都可以使用「華南銀行+」APP，享受一站式數位金融服務，充分滿足各類型投資理財的需求。

同時，搭配華南專業理財團隊，推出智能理財「好基智」，透過AI技術及市場數據的收集，預測各地區的投資走勢，並挑選穩定且具有潛力標的進行配置，不僅操作簡單且便利，為投資者提供更簡單省時的投資方式，即使是新手投資者，也能輕鬆上手入門。

敏捷開發團隊透過每兩週一次的迭代，迅速解決用戶痛點，發展更簡捷好用的客戶旅程，為客戶提供一站式的金融服務，透過持續不斷與十幾個單位協作及整合，迄今已成功優化超過兩百項痛點改善。展望未來，華南銀行將繼續秉持靈活敏捷的產品開發策略，持續進行流程梳理、改善客戶體驗，致力於打造簡捷好用的體驗、高質感的設計、貼近客戶需求的服務，成就更完善的數位金融產品。

引入敏捷開發

數位理財解決業務痛點

擁有百年招牌的華南銀行，客戶基礎龐大，為使客戶獲得完整財富管理服務，持續開拓多元理財商品並落實普惠金融理念，引入敏捷開發，打造以財富管理業務為主軸的敏捷工場，以跨部門、跨職能、跨層級之合署辦公模式，加速溝通協作效率，並從「不斷嘗試中快速驗證」之實驗精神，全面梳理用戶痛點、進行迭代優化商品及服務開發。過往客戶在接觸財富管理業務時，常不清楚何種投資商品適合自己，所接受之理財投資建議較缺乏整體性、下單投資又常遇到不流暢介面與流程，完成下單投資後，系統又未能及時通知投資標的損益狀況等痛點，因此，華南銀行針對現行財富管理業務現況進行診斷，挖掘客戶服務痛點及需求，推動端到端的數位化工作，提升客戶服務及體驗。

華南銀行推動財富管理數位轉型，主要以三大面向來進行：

一、客戶360度視圖：從客戶視角建立客戶360標籤，勾勒客群樣貌，識別客戶需求並切分客群，以提供更加貼近客戶需求的服務。

二、投資組合與產品推薦模組：透過檢視標的邏輯與流程，引進前線銷售觀點，增加精選標的市場接受度，並建立投資組合模型，以豐富客戶資產配置多樣性。

三、市場與投資部位跟蹤機制：建立投資後客戶持倉標的預警場景與提醒功能，優化資產檢視報告書及定期檢視機制。

藉由整體服務流程優化，打造高滿意度的資產配置建議書及理財易點通（線上ｅ化服務），並導入數位工具及大數據，提升財富管理申購旅程及客戶滿意度達三十六％。

秉持「以客為尊」

規劃高資產客戶服務

華銀秉持「以客為尊」的核心經營文化，規劃高資產客戶服務，其規劃方向如下：

一、以團隊提供全方位金融諮詢與服務：華南銀行高資產團隊以「信賴、熱誠、創新」之經營理念為核心，整合信託、債券、結構型商品、保險等跨部門產品，並搭配外部律師、會計師，展開「1+1+N」高資產服務模式，提供一站式購足、客製化的金融商品及服務，涵蓋投資規劃、稅務諮詢、資產傳承、企業融資等各層面之完整服務內容，致力達成「以客戶需求為導向」之財富管理服務。

二、金融產品創新：為擴大產品線及金融創新，優先開辦OBU客戶申購外幣計價之台股股權衍生性金融商品，並開賣不受信評限制之外國債券，預計二○二五年第一季推出外幣計價結構型金融債券，希冀完善高資產客戶對金融商品的需求。

三、提供專屬高資產客戶「睿享家」優惠：除專屬銀行服務禮遇外，增設全年無休之專屬高資產VIP專線服務及尊榮禮賓秘書服務，讓高資產客戶享有禮賓秘書提供住宿、餐廳、交通、娛樂、急難救助等推薦及代訂服務，讓客戶在事業再創顛峰之際，於食衣行育樂皆有頂級、尊榮服務禮遇相伴，將客戶服務觸角由分行延伸至生活圈，滿足高資產客戶需求。

運用創新思維與技術

數位轉型不停歇

華南銀行在數位轉型的規劃和目標，包括進一步推動全面的數據驅動決策，透過深度學習和大數據分析，提升客戶服務的個性化與精準度。並將加強數位金融產品的開發，提供更多創新服務，如智能投資顧問和自動化財務管理工具，以吸引年輕客戶群體。同時，華南銀行也計劃強化網絡安全措施，確保客戶資料的安全與隱私，增強客戶信任；而且致力於提升員工的數位技能與素養，培養內部創新文化，保持競爭力。

展望未來，華南銀行數位轉型的腳步不會停歇，將以穩健、積極的闊步邁向「以人為本、科技賦能的領先數位銀行」之目標，以客戶需求為中心，運用創新思維與技術，提升經營成果、效率與民眾使用數位服務之深度及廣度，成為客戶心目中的最佳夥伴。