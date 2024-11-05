羅賓斯保代展現數位科技領域積極布局與野心

羅賓斯保代自成立以來，秉持著「讓 AI 走入保險」的初衷，將人工智能應用於保險領域，提供用戶高效且精準的保險服務，並且運用羅賓斯科技在智能保險領域的專業知識與創新，展現了 AI 技術在保險行業的龐大潛力。此次羅賓斯保代首次榮獲《2024卓越保險評比》「卓越科技創新獎」的肯定，使羅賓斯保代為每個家庭建造一個強大的防護網，發揮保險真正的保障及社會安定精神。

文．陳怡瑄 圖．羅賓斯保代提供

羅賓斯保代與羅賓斯科技合作研發的「SaaS保險系統」榮獲經濟部主辦的「22屆新創事業獎」（創新服務組）及中華民國全國商業總會主辦的「第五屆品牌金舶獎」（服務創新組）等多項殊榮，獲獎不僅是肯定羅賓斯過往的努力，更是紀錄羅賓斯對於「用科技改革保險」的理念實踐。羅賓斯致力於利用數位技術與創新思維改善過往傳統勞力密集的保險販售流程，以AI大數據系統數位工具精準客製化保險需求，簡化投保流程，亦節省了時間和成本，創造多贏的保險新模式。

消費者網路投保與諮詢

國人對於保險的接受度很高，保險滲透度名列世界前茅，但極度依賴傳統業務員之銷售及說明。羅賓斯保代除了提供旅平險、汽車險網路投保服務外，特別導入智能AI問答，解決消費者的疑惑，降低消費者網路投保的門檻。另透過AI大數據分析精準推薦合適之產品，協助消費者在琳琅滿目的保險商品中挑選出最符合自身需求之商品，縮短決策的時間。

自動帶入消費者之會員或保單資料，減少消費者輸入資料之時間，簡化網路投保之流程。另透過保單管理系統，提前通知保戶保單即將到期，並推薦續保商品協助保戶完成續保，以避免保戶保險中斷，產生風險漏洞。

羅賓斯的服務之一「內嵌保險系統」，透過與不同產業或公司之科技平台建置完整的投保流程，讓網站使用者享受一條龍的投保體驗，開發潛在客群。例如羅賓斯與易飛網合作建置完整的內嵌保險系統，讓客戶一次滿足旅遊與保險之需求，提升消費體驗。

賦予業務員一對數位的翅膀

傳統保險業其實是高工時、效率低的產業，從投保、續保、理賠等各種手續過程繁瑣，一來一往曠日廢時。而羅賓斯的業務員SaaS保險系統，旨在改革這樣的產業文化，為保險業務員、保險公司提供數位化解決方案。

以汽車險為例，SaaS系統串聯保險公司API和車籍資料加上精準的AI演算法，簡化各項流程。不僅協助業務員能快速地為消費者提供估價和詢問服務，亦提供完整之保單客戶管理功能，實現業務員銷售賦能，有效提升業務員工作效率及保單續保率。

SaaS 系統的四大核心功能與實際操作畫面。

車行車輛及保單管理系統

羅賓斯保代的一大客群為傳統營業車通路，為深耕客戶服務，特別開發了車行車輛及保單管理系統，協助傳統車行升級數位化的管理系統。

車行車輛及保單管理系統能協助車行建置完整資料庫，管理旗下各車輛之保單資訊、車籍資料以及駕駛人資料等等。讓車行有效地掌握車輛之使用狀況，適當地安排驗車及續保時程，避免因人為疏失而導致保期中斷或因未驗車而受罰等問題。

深耕台灣 放眼國際

羅賓斯除了深耕台灣市場外，已成功收購柬埔寨保險經紀人公司並與當地最大車商HGB auto company進行合作，正式佈局柬埔寨市場。保險領域的屬地主義成分高，進入柬埔寨市場也考驗國際人才培養、當地關係及法規問題，地方性的民情、投保習慣及保險接受程度等，對於外來保險科技的佈局策略和速度都有顯著影響及挑戰。

羅賓斯將結合在台灣的保險經營實力和數位技術能力，並善用當地人才、企業資源和政府關係，快速複製台灣的成功模式，促進國際市場的發展。